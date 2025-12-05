Kutsu medialle: VAKEn aluevaltuuston kokous ti 9.12.2025 klo 17

Huomioithan, että kokous pidetään poikkeuksellisesti tiistaina ja jo klo 17 alkaen eli tuntia normaalia aiemmin.



Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia, ja niitä voi seurata paikan päällä tai live-lähetyksen kautta hyvinvointialueen YouTube-kanavalla: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue - YouTube.



Kokouksen asialistaan voi tutustua verkkosivustollamme: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

Seuraavassa kokouksessa aiheena ovat muun muassa uusi asiakasmaksuhinnasto, talousarvio 2026, taloussuunnitelma 2026–2028, investointisuunnitelma 2027–2030 sekä hyvinvointialuestrategia 2026–2030.



Lämpimästi tervetuloa seuraamaan päätöksentekoamme!