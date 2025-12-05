Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Kutsu medialle: VAKEn aluevaltuuston kokous ti 9.12.2025 klo 17

5.12.2025 13:39:44 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Hyvä median edustaja, olet tervetullut seuraamaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokousta tiistaina 9.12.2025 klo 17 Vantaan kaupungintalon valtuustosaliin (Asematie 7, Tikkurila, Vantaa).

Monivärinen VAKEn sydänlogo on ruskea kokousnuijan taustalla.

Huomioithan, että kokous pidetään poikkeuksellisesti tiistaina ja jo klo 17 alkaen eli tuntia normaalia aiemmin.

Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia, ja niitä voi seurata paikan päällä tai live-lähetyksen kautta hyvinvointialueen YouTube-kanavalla: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue - YouTube.

Kokouksen asialistaan voi tutustua verkkosivustollamme: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

Seuraavassa kokouksessa aiheena ovat muun muassa uusi asiakasmaksuhinnasto, talousarvio 2026, taloussuunnitelma 2026–2028, investointisuunnitelma 2027–2030 sekä hyvinvointialuestrategia 2026–2030.

Lämpimästi tervetuloa seuraamaan päätöksentekoamme!

Avainsanat

päätöksentekohyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye