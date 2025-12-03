Päijät-Häme-mitalit Timo Taulolle ja Orimattilan Hevosystäväinseuralle

Mitalien saajat perusteluineen

Mitalin saajia arvioitaessa teemoina korostuivat tänä vuonna erityisesti pitkäjänteinen ja uutta luova kulttuuri- ja perinnetyö, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä yhteisöllisyyttä rakentava toiminta.

Mitali numero 64: Timo Taulo

Timo Taulo on lahtelainen kirjoittamisen ja esittävän taiteen ammattilainen, joka on tehnyt pitkäjänteistä ja merkittävää työtä Päijät-Hämeen kulttuurielämän hyväksi. Hän on toiminut ohjaajana, käsikirjoittajana ja toimittajana, ja hänen monipuolinen tuotantonsa ulottuu historiikeista ja elämänkerroista teatteriin ja yhteisöllisiin esityksiin.

Taulo on Päijät-Hämeen kulttuurivaikuttaja, jonka näytelmät ja kirjoitukset yhdistävät paikallishistoriaa ja nykypäivää lämpimän huumorin, tarkkanäköisyyden ja yhteisöllisyyden keinoin. Hän tuo esiin alueen omaleimaisuutta ja vahvistaa paikallisidentiteettiä taiteen kautta, tavoittaen laajoja yleisöjä kansanomaisella tarinankerronnalla ja itseironialla. Hänen teoksensa tuovat teatterin lähelle tavallisia ihmisiä, tehden historiasta elävää ja merkityksellistä.

Timo Taulo on käsikirjoittanut ja ohjannut useita suosittuja harrastajateatteriesityksiä Lahdessa, Asikkalassa ja Hollolassa. Viimeisin kantaesitys oli Lahden Upseerikerholla viime kesältä, Eversti ja Tornan tyttäret.

Vuonna 2018 hänelle myönnettiin Lahden kulttuurialan tunnustuspalkinto uutta luovasta ja pitkäjänteisestä työstä lahtelaisen kulttuurielämän hyväksi.

Timo Taulo on esimerkillinen paikalliskulttuurin tallentaja, kehittäjä ja elävöittäjä, jonka työllä on ollut pysyvä vaikutus Päijät-Hämeen taide- ja kulttuurikenttään.

Mitali numero 65: Orimattilan Hevosystäväinseura ry

Orimattilan Hevosystäväinseura ry on merkittävä hevostalouden ja kotieläinperinteen vaalija Päijät-Hämeessä. Seura jatkaa aktiivisesti vuonna 1972 yhdistyneiden Ravi- ja Hevosjalostusseurojen pitkää ja arvokasta työtä.

Yhdistyksen ylläpitämä Kotieläinpuisto on toiminut jo 35 vuotta, ja se on rakentunut suurelta osin talkoovoimin. Puisto on tunnettu suomalaisista kotieläinroduista – myös sellaisista, joita ei enää usein näe laitumilla. Tämä tekee siitä merkittävän kulttuuri- ja eläinperinnön säilyttäjän. Kesäkaudella touko–elokuussa puistossa vierailee noin 13 000 kävijää, ja se työllistää noin 12 henkilöä sekä lukuisan joukon talkoolaisia. Paikan päällä toimivat myös omat ruoka- ja kahvilapalvelut, jotka vahvistavat alueen vetovoimaa matkailukohteena.

Seura omistaa ja ylläpitää Orimattilan ravirataa, jota käyttää useampi ammattivalmentaja ja talliyhteisö. Hevosvalmennuskeskus toimii ainutlaatuisella tavalla – valtakunnallisestikin harvinaisena mallina, jossa Hevosystäväinseura vastaa keskeisesti valmennusolosuhteiden järjestämisestä ja radan ylläpidosta. Tämä tekee seurasta keskeisen toimijan sekä paikallisessa että suomalaisessa hevostaloudessa.

Yhdistyksen ylläpitämässä kotieläinpuistossa on suomenhevonen joka kesä. Lisäksi valmennuskeskuksen noin 200 hevosesta vähintään 50 on suomenhevosia. Keskuksessa on valmentautunut myös menestyneitä ravikilpailijoita, kuten kolme ravikuninkuutta voittanut Saran Salama ja kaksinkertainen ravikuningatar Suven Sametti.

Vaikka totoravit loppuivat vuonna 1972, seuran järjestämät kesäiset paikallisravit vetävät edelleen runsaasti yleisöä ja pitävät yllä paikallista raviperinnettä. Raviradan keskusalue toimii lisäksi Islanninhevosseuran kilpailuareenana, mikä vahvistaa alueen monipuolista hevoskulttuuria ja yhteisöllisyyttä.

Orimattilan Hevosystäväinseura ry on esimerkillinen paikallisen hevostalouden, kotieläinperinteen ja yhteisöllisen talkootyön yhdistäjä, joka on jo yli puolen vuosisadan ajan tehnyt arvokasta työtä Päijät-Hämeen hyväksi.

Tämän vuoden mitalinsaajien työssä heijastuu syvä ymmärrys kulttuurin ja yhteisten elämysten merkityksestä. Ne rikastuttavat asukkaiden hyvinvointia, vahvistavat identiteettiä ja luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Siksi kumpikin ansaitsee tunnustuksen pitkäjänteisestä ja sinnikkäästä työstään, korostaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari tämän vuoden mitalisteista.

Päijät-Häme-mitali

Päijät-Häme-mitaleita on jaettu vuosittain Vellamon päivänä järjestetyssä maakuntajuhlassa vuodesta 1997 lähtien. Mitalin voi saada päijäthämäläinen henkilö tai yhteisö tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta Päijät-Hämeen hyväksi. Ensimmäisten vuosien aikana valinta tehtiin maakuntahallituksen työryhmän esityksestä, mutta viime vuosina maakuntahallitus on avannut myös julkisen haun ehdotusten jättämiseksi.

Ansiokkaaksi toiminnaksi voidaan katsoa:

Poikkeuksellisen mittava panos Päijät-Hämeen liiton luottamushenkilönä, viranhalti­jana tai työntekijänä.

Yleistä tunnustusta saanut toiminta, joka on poikkeuksellisella tavalla edistänyt maa­kunnan aineellista ja henkistä hyvinvointia.

Teko, joka päijäthämäläisen suorittamana on tehnyt maakuntaa tunnetuksi ja jolle annetaan erityinen arvo maakunnan ulkopuolellakin.

