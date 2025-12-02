Aito joulukuusi on ympäristöteko – muovikuusilla merkittävä hiilijalanjälki

Joulukuusi koristaa useita suomalaiskoteja. Erilaisia kuusia on myös lukuisia: pieniä tai suuria, aitoja tai muovisia, joulukuusiksi kasvatettuja tai lähimetsästä kaadettuja. Jos jouluvalmistelija pohtii aidon tai muovisen kuusen välillä, on valinta ympäristötietoiselle selvä.

”Aito kotimainen joulukuusi on useimmille monin tavoin paras valinta. Aito suomalainen kuusi on kasvanut Suomessa, ja ympäristökuormitukset tulevat pääosin kuusen kuljetuksesta ja käsittelystä. Muoviset kuuset taas ovat fossiilisista raaka-aineista tehtyjä koristeita, jotka on tuotettu kaukana Suomesta”, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola kommentoi.

Aidoista kuusista ekologisin on vapaana luonnossa kasvanut. Varsinkin tiheässä kasvaneesta kuusitaimikosta voi kuusen kaataa hyvällä omatunnolla. Kuusiryppään harvennus yleensä parantaa viereisten puiden elinolosuhteita, ja niiden poistaminen tulisi ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa.

Päästöjä syntyy käytännössä vain mahdollisesta kuusen kuljetuksesta. Ympäristösyiden lisäksi suomalaisen kuusen valinnalla on muita vastuullisuusnäkökulmia.

”Muovikuuset tulevat kaukaa Suomeen. Jokainen fossiilinen tuote korvattuna kotimaisella ja kiertotaloutta tukevalla tuotteella on mielestäni asia, johon kannattaa tarttua. Kun valitaan kotimainen kasvatettu joulukuusi, tuetaan myös suomalaista työllisyyttä. Naapurille soittaminen mahdollisen kuusenkatoluvan kannalta on myös asia, johon kannustan”, Mäki-Hakola korostaa.

Aito kuusi on helposti saatavilla myös kaupunkiin

Aitoja joulukuusiksi viljeltyjä puita myydään nykyään kattavasti ympäri Suomea. Kuusikauppiailta ei voi välttyä varsinkaan kaupunkien läheisyydessä liikkuessa. Suomalaisen joulukuusikasvattajan kuusi on takuuvarma joulutunnelman luoja myös niille, joilla lähimetsän kuusiapajille ei ole asiaa.

”Joulukuusiksi kasvatetut puut kasvavat yleensä 8–12 vuotta. Ne ovat yleensä hieman villejä serkkujaan jykevämpiä, ja esimerkiksi oksat ovat usein vahvempia. Tämä näkyy erityisesti kuusta koristellessa. Monesti kuusia myös muotoillaan, jotta kuuset olisivat kauniin kartiomaisen mallisia. Kasvatetut suomalaiset kuuset ovat täydellinen valinta esimerkiksi kaupungissa asuville”, Joulupuuseuran puheenjohtaja Timo Kauppila kommentoi.

Kauppila nostaa esille myös aitojen joulukuusien kierrätyksen tuomat hyödyt. Joulusesongin jälkeen kuusia hyödynnetään esimerkiksi energiantuotannossa. Muovikuusien kierrättäminen on käytännössä mahdotonta öljypohjaisten raaka-aineiden ja metallisten runkomateriaalien takia.

”Aidon kuusen kritiikki kohdistuu monesti siihen, että se palvelee vain lyhyen aikaa. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että muovikuusta joutuisi käyttämään peräti 20 vuotta, ennen kuin se olisi päästöjen kannalta samalla viivalla aidon kuusen kanssa. Kierrätyksen ongelmista puhumattakaan."

Lisätietoja:

Marko Mäki-Hakola, MTK, metsäjohtaja

p. +358 40 502 6810, marko.maki-hakola@mtk.fi

Timo Kauppila, Joulupuuseura ry, puheenjohtaja

p. +358 40 5617 206