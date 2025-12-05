Vihreät - De Gröna

Vihreiden Tynkkynen tukee Orpoa – ja tyrmää Mäkelän välinpitämättömyyden saamelaisten kokemista vääryyksistä

5.12.2025 13:35:32 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tyrmää PS:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän kylmäkiskoiset lausunnot saamelaisten kokemista vääryyksistä. Tynkkynen tukee pääministeri Orpon esitystä anteeksipyynnöstä saamelaisille.

Pääministeri Petteri Orpo esitti, että Suomen valtion tulee pyytää saamelaisilta anteeksi heidän kokemiaan vääryyksiä. Tynkkynen tukee pääministerin esitystä.

”Suomessa on valitettavan pitkä historia saamelaisten kaltoinkohtelusta. Taannoin saamelaislapsia pakkosuomalaistettiin esimerkiksi kieltämällä saamen kielen käyttö ja erottamalla heidät perheistään. On vain oikeus ja kohtuus, että Suomen valtio pyytää nyt näitä ilmeisiä vääryyksiä anteeksi”, Tynkkynen kommentoi.

Virallinen anteeksipyyntö auttaisi käsittelemään historian kipeitä pisteitä. Erityisen merkityksellinen se olisi vääryyksiä kokeneille saamelaisille ja heidän jälkeläisilleen.

”Kansakunnan on helpompi mennä eteenpäin, kun se on ensin tehnyt avoimesti tiliä menneisyytensä kanssa. Esimerkit maailmalta osoittavat, että rehti anteeksipyyntö vääryyksistä on auttanut lääkitsemään vanhoja haavoja”, Tynkkynen arvioi.

Perussuomalaisen puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä riensi HS:n haastattelussa vastustamaan pääministerin esitystä. Haastattelun mukaan hän ei pidä anteeksipyynnön esittämistä ”hirveän merkityksellisenä”. Tynkkynen tyrmää Mäkelän kannan ja sen perustelut.

”Anteeksipyynnön arvo punnitaan sillä, miten se auttaa vääryyksiä kokeneita saamelaisia – ei sillä, mitä Mäkelä asiasta ajattelee. Ripaus myötäelämisen kykyä ei olisi pahitteeksi Mäkelälle, joka tuntuu suhtautuvan kylmäkiskoisesti saamelaisten karuihin kokemuksiin Suomen historiassa”, Tynkkynen kommentoi.

Anteeksipyynnön esittämisen lisäksi Tynkkynen muistuttaa tarpeesta kohentaa saamelaisten asemaa myös käytännössä. Siinä riittää tekemistä.

”Saamelaisten totuus- ja sovintokomission raportti nostaa esiin lukuisia kehittämistarpeita saamelaisten aseman parantamiseksi. Niitä pitää nyt lähteä viemään eteenpäin yhdessä saamelaisten kanssa”, Tynkkynen päättää.

Avainsanat

vääryydetsaamelaisetanteeksipyyntötynkkynenorpototuuskomissiojani mäkelä

