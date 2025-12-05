Varhan sosiaalihuollon asiakastiedot alkavat näkyä asiakkaiden OmaKannassa tammikuusta 2026 alkaen
Asiakastietolain vaatimusten mukaan kaikkien sosiaalihuollon palveluntuottajien tulee liittyä Kansaneläkelaitoksen Kanta-palvelujen käyttäjiksi viimeistään 1.9.2026. Varha siirtyy uuteen käytäntöön kuitenkin jo 8.1.2026 alkaen.
Asiakastietolain vaatimusten mukaan kaikkien sosiaalihuollon palveluntuottajien tulee liittyä Kansaneläkelaitoksen Kanta-palvelujen käyttäjiksi viimeistään 1.9.2026. Varha siirtyy uuteen käytäntöön kuitenkin jo 8.1.2026 alkaen.
Varha liittyy Kelan ylläpitämiin Kanta-palveluihin 8.1.2026 alkaen. Kantaan liittymisen myötä sosiaalihuollon asiakastiedot tulevat näkyviin asiakkaiden OmaKannassa samalla tavoin kuin terveystiedot.
Tiedot tulevat näkyviin OmaKannassa vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa tammikuussa 2026 näkyvät muun muassa asiakkaiden voimassa olevat sosiaalipalvelut sekä päätökset. Syyskuussa 2026 siirtyvät OmaKantaan myös asiakaskertomusmerkinnät. Tämänhetkisen tiedon mukaan ne tulevat näkyviin takautuvasti 8.1.2026 lähtien.
Varhan ostopalveluina toteuttamien palveluiden asiakaskirjaukset näkyvät asiakkaiden OmaKannassa syyskuusta 2026 alkaen. Kanta-palveluihin liittymisen myötä tiedonkulku Varhan ja sen palveluntuottajien välillä tehostuu, kun tarvittavat asiakastiedot välittyvät reaaliaikaisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni TolonenKanta2 - projektipäällikköPuh:050 314 0933jenni.tolonen@varha.fi
Marianna HeikkiläSosiaalihuollon kirjaamisen erikoissuunnittelijaPuh:050 543 7755marianna.heikkila@varha.fi
