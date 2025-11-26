Juomaposti suosittaa tummia ja paahteisia nautiskeluoluita!
Juomaposti on koonnut kolme olutherkkua, jotka sopivat kylmiin talvi-iltoihin, runsaiden pataruokien kanssa ja kaikille paahteisten oluiden ystäville. Tummat ja paahteiset oluet sopivat sekä hitaaseen nautiskeluun että seurusteluun kavereiden kanssa.
Olvi Iisalmi Porter 6,5% on Olvin perustajan W. G. Åbergin, 140 vuotta sitten kehittämän portterireseptin inspiroima, maukas, tumma, maltainen, paahteinen ja täyteläinen portteri. Hieman lakritsimainen aromi tuoksuu mukavasti sekoittuen kahvin paahteisuuteen. Maussa voi aistia myös hieman kypsää luumua sekä tummaa suklaata. Mallaspohjassa on käytetty viittä eri mallasta ja runko onkin kiinnostavan moniulotteinen. Tämä olut maistuu talvi-iltana tai vaikka riistakäristyksen tai hirvipadan seurana.
Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan Kukko Jouluolut 4,5% on pehmeän paahteinen tumma pohjahiivaolut, jonka maltainen runko ja hienovarainen katkeruus tekevät siitä helposti nautittavan talvikauden oluen ja erinomaisen juoman joulupöytään. Täyteläisen pyöreän mallasprofiilin paahteisuus ja karamellinen makeus maistuu suussa maukkaasti ja sitä tasapainottaa aromaattinen humalointi. GLUTEENITON.
Atmos Brewingin Dark Mode Stout 5,0% on tumma ja maltainen stout, joka taittaa talven pimeyden nautinnoksi. Oluen mausta löytyy toffeeta, tummaa suklaata ja kahvimaista paahteisuutta. Lopputulos on tasapainoinen, maltillisen vahvuinen stout, jossa tummat, paahteiset sävyt ja pehmeä juotavuus kulkevat käsi kädessä. Kokeile kiireettömään nautiskeluun tai tuhdin sienipadan kera.
