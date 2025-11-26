Juomaposti suosittaa tummia ja paahteisia nautiskeluoluita!

8.12.2025 05:30:00 EET | Nordic Marketing Consultants Oy | Tiedote

Jaa

Juomaposti on koonnut kolme olutherkkua, jotka sopivat kylmiin talvi-iltoihin, runsaiden pataruokien kanssa ja kaikille paahteisten oluiden ystäville. Tummat ja paahteiset oluet sopivat sekä hitaaseen nautiskeluun että seurusteluun kavereiden kanssa.

Olvi Iisalmi Porter 6,5% on Olvin perustajan W. G. Åbergin, 140 vuotta sitten kehittämän portterireseptin inspiroima, maukas, tumma, maltainen, paahteinen ja täyteläinen portteri. Hieman lakritsimainen aromi tuoksuu mukavasti sekoittuen kahvin paahteisuuteen. Maussa voi aistia myös hieman kypsää luumua sekä tummaa suklaata. Mallaspohjassa on käytetty viittä eri mallasta ja runko onkin kiinnostavan moniulotteinen. Tämä olut maistuu talvi-iltana tai vaikka riistakäristyksen tai hirvipadan seurana.

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan Kukko Jouluolut 4,5% on pehmeän paahteinen tumma pohjahiivaolut, jonka maltainen runko ja hienovarainen katkeruus tekevät siitä helposti nautittavan talvikauden oluen ja erinomaisen juoman joulupöytään. Täyteläisen pyöreän mallasprofiilin paahteisuus ja karamellinen makeus maistuu suussa maukkaasti ja sitä tasapainottaa aromaattinen humalointi. GLUTEENITON.

Atmos Brewingin Dark Mode Stout 5,0% on tumma ja maltainen stout, joka taittaa talven pimeyden nautinnoksi. Oluen mausta löytyy toffeeta, tummaa suklaata ja kahvimaista paahteisuutta. Lopputulos on tasapainoinen, maltillisen vahvuinen stout, jossa tummat, paahteiset sävyt ja pehmeä juotavuus kulkevat käsi kädessä. Kokeile kiireettömään nautiskeluun tai tuhdin sienipadan kera.

Katso tarkemmat kumppanimyymälät täältä.

Avainsanat

juomapostijuomateollisuusolutoluetpienpanimotolvilaitilanatmosbrewingolutpostijouluolutruokajuomaruokajajuomastoutporter

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Juomaposti
Lataa
Juomaposti
Lataa
Laitilan
Lataa
Atmos Brewing
Lataa
Olvi
Lataa

Linkit

Juomaposti

Juomaposti on Suomen johtava juoma- ja ruokakulttuurin erikoismedia, joka tarjoaa tehokkaan ja monipuolisen alustan yrityksille tavoittaa aiheeseen sitoutunut yleisö – harrastajat, alan ammattilaiset ja laatua arvostavat kuluttajat.


Juomaposti  yhdistää printin ja digitaalisen median parhaat puolet, tarjoten lukijoilleen laajan ja inspiroivan näkökulman unohtumattomiin makuelämyksiin, juomamatkailuun sekä kotimaisen juomakulttuurin ajankohtaiseen maailmaan.

Päätoimittaja Anikó Lehtinen: aniko@juomaposti.fi, 0407381670

Kaupalliset yhteistyöt: Kustantaja Titti Myrhberg: titti@juomaposti.fi 

Tuotantopäällikkö Rosanna Lindfors: rosanna@juomaposti.fi

Toiedotteet: toimitus@juomaposti.fi 

Juomapostin Logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Nordic Marketing Consultants Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye