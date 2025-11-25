Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 9.12. kokouksen ennakkotiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 9. marraskuuta klo 16.15. Lautakunta aloittaa tässä kokouksessa järjestöille vuodelle 2026 myönnettävien avustusten sekä toimialan ensi vuoden toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin käsittelyn.
Järjestöille vuodelle 2026 myönnettävät avustukset
Lautakunnalle esitetään, että se myöntäisi toimialan käyttötalousmäärärahoista 21 järjestölle avustusta vuodelle 2026 yhteensä 1 174 900 euroa. Toimialajohtajan myöntämiin alle 10 000 euron avustuksiin esitetään kohdennettavaksi 25 100 euroa.
Avustuksiin esitettävä määräraha on samalla tasolla kuin vuonna 2025, jolloin avustusmäärärahaa nostettiin noin 20 prosenttia.
Avustuksia myönnetään järjestöille toimintaan, jolla ne tukevat toimialan lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja tuottamista sekä edistävät helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja kaventavat terveys- ja hyvinvointieroja.
Pelastustoimen avustukset kohdennetaan järjestöille, joiden toiminta kytkeytyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan, väestönsuojelun tai kodin ja arjen turvallisuuden edistämiseen.
Lisätietoa: erityissuunnittelija Marianne Neijonen, p. 09 310 29263, marianne.neijonen@hel.fi
Vuoden 2026 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti
Lautakunnalle esitetään ehdotus toimialan ensi vuoden toimintasuunnitelmaksi ja tulosbudjetiksi.
Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys ovat edelleen yksi toimialan tärkeimmistä painopisteistä. Varmistamme henkilöstön kilpailukykyisen palkkatason ja edistämme ikääntyneiden palveluissa hoitohenkilöstön ulkomailta rekrytointia, jotta meillä on riittävästi henkilöstöä tulevaisuudessakin. Turvaamme myös Helsingin Pelastuskoulun toimintaedellytykset.
Toinen keskeinen vuoden 2026 painopisteemme on parantaa helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja jatkuvuutta. Kehitämme muun muassa asiakkaille entistä selkeämpiä ja yhtenäisempiä digitaalisia asiointikanavia ja palkkaamme terveysasemille 50 uutta lääkäriä. Otamme kaikilla terveysasemilla käyttöön omalääkärimallin ja nimeämme paljon palveluja tarvitseville, pitkäaikaissairaille ja muille halukkaille omalääkärin.
Ikääntyneiden palveluissa puramme laitoshoitoa ja korvaamme sitä riittävällä palveluasumisen paikoilla. Edistämme myös erityisesti keskustan ja Vuosaaren seniorikeskusten rakennushankkeita.
Vastaamme Helsingin vaikeutuneeseen huumetilanteeseen. Laadimme yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa päihdestrategian, toteutamme huumekuolemien ehkäisemisen toimenpideohjelmaa ja perustamme lähivuosina uuden Symppiksen. Lisäämme sekä omia että ostopalveluna hankittavia vieroitushoitopaikkoja, jotta vieroitushoitoon pääsee tarvittaessa nopeasti. Jatkamme myös pitkäjänteistä työtämme asunnottomuuden poistamiseksi.
Varmistamme alle 23-vuotiaiden nuorten terapiatakuun toteutumisen ja ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä. Vahvistamme tukea koulunkäyntiongelmiin ja vakiinnutamme vaikuttavaksi osoittautuneen monialaisen tuen palvelun (Helmi-palvelu) lastensuojelun ja perhesosiaalityön maahanmuuttajataustaisille nuorille ja perheille.
Jatkamme pelastustoimen toimintavalmiuden kehittämistä ja avaamme vuoden 2026 alkupuolella kärkiyksikön Vuosaareen.
Kansainvälisen turvallisuusympäristön muutoksen vuoksi vahvistamme valmiuttamme ja varautumista, jotta pystymme tuottamaan välttämättömät palvelut helsinkiläisille kaikissa olosuhteissa.
Rahoitus kiristyy tulevina vuosina – pidämme taloutemme tasapainossa
”Rahoituksemme tiukkenee tulevina vuosina. Tämä edellyttää meiltä taloutta tasapainottavien toimenpiteiden määrätietoista jatkamista muutosohjelmamme pohjalta”, toimialajohtaja Juha Jolkkonen kertoo.
”Rahoitusmallia tulee parantaa niin, että se huomioi alueiden todelliset palvelutarpeet ja on toisaalta selkeä ja ymmärrettävä ja mahdollistaa talouden ennakoitavuuden ja hallittavuuden. Näin varmistamme, että pystymme järjestämään helsinkiläisille heidän tarvitsemansa palvelut jatkossakin”, toimialajohtaja Jolkkonen jatkaa.
Valtion rahoitus Helsingille sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämiseen ensi vuodelle on 3 083,1 miljoonaa euroa. Rahoituksen kasvu tähän vuoteen verrattuna on 131,9 miljoonaa euroa (4,5 %). Rahoituksen kasvusta jälkikäteistarkastuksen osuus on 138,7 miljoonaa euroa.
Rahoituksemme ensi vuodelle on 4 507 euroa/asukas, mikä on hyvinvointialueista viidenneksi alhaisin. Koko maan keskiarvo on 4 842 euroa/asukas.
Toimialan vuoden 2026 kokonaismenot ovat 3 289,6 ja tulot 260,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos, sisältäen poistot ja korkotuotot, on 54,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämällä varaudumme tulevien vuosien rahoituksen kiristymiseen.
Lisätietoa: toimialajohtaja Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi ja talous- ja strategiajohtaja Sampo Pajari, p. 09 310 42246, sampo.pajari@hel.fi
Linkit
- Kokouksen esityslista liitteineen
- Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle vuodelle 2025 osoitetut yli 10 000 euron avustushakemukset ja ehdotetut avustukset
- Esitys sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimintasuunnitelmaksi ja tulosbudjeteiksi 2026
- Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
