Tietojenkalasteluviestejä lähetetty hyvinvointialueen asiakasmaksujen nimissä
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiakasmaksujen nimissä on lähetetty huijausviestejä asiakkaille. Pyydämme asiakkaitamme olemaan erityisen tarkkana ja välttämään reagointia epäilyttäviin viesteihin.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen nimissä on lähetetty huijausviestejä, joissa uhataan maksuhäiriömerkinnällä ja kehotetaan maksamaan lasku heti. Ainakin osassa viesteistä on ollut linkkejä ulkoisille sivuille.
Viestejä on lähetetty tekstiviestitse, ja ne tulevat matkapuhelinnumerosta.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen laskutuksen viestit eivät koskaan tule matkapuhelinnumerosta. Viestit tulevat aina NO-REPLY-osoitteesta, eikä niihin voi vastata.
Hyvinvointialueen laskutus ei myöskään lähetä asiakkaille linkkejä tai tunnistetietoja tekstiviesteillä. Hyvinvointialue ei lähetä tekstiviestejä ilman etukäteistä sopimusta puhelimitse.
Pyydämme asiakkaitamme olemaan tarkkana ja välttämään reagointia epäilyttäviin viesteihin. Viesteissä olevia linkkejä ei tule avata, eikä kysyjälle tule antaa henkilökohtaisia tietoja.
Jos olet epävarma viestin aitoudesta, ota yhteyttä suoraan siihen tahoon, josta viestin väitetään olevan peräisin.
Lisätietoja tietojenkalastelusta ja sen tunnistamisesta löydät Rikosuhripäivystyksen sivuilta.
Päivittyvä uutinen aiheesta löytyy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sivuilta.
Yhteyshenkilöt
Teemu Lampovaaraturvallisuus- ja varautumispäällikköVantaan ja Keravan hyvinvointialueteemu.lampovaara@vakehyva.fi
