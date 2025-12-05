Vene 26 Båt -messuilla kalastuksen trendit ja oppaat - kalastusmatkailu ja -veneet

Venemessuilla on oma halli kalastukselle ja vesiharrasteille. Aalto-alueelle on tulossa entistä enemmän kalastukseen suunniteltuja ja varusteltuja veneitä. Kalastusalueella on tavattavissa läpi messujen runsaasti kalastusoppaita ympäri maan ja isäntänä totta kai Mikko ”Peltsi” Peltola.



Kalastusopaskillalla on nyt ensimmäistä kertaa oma osasto, joten yleisö saa tietoa oppaista valtakunnallisesti yhdestä pisteestä – esityksiä on myös ohjelmapisteillä. Kalataiteilija Sakke Yrjölä tuo upeat kalateoksensa messuille tälläkin kertaa, mutta nyt Yrjölä opastaa myös kalankäsittelyssä. Kalankäsittelyesityksiä on luvassa kalastuksen ohjelmalavalla erityisesti viikonloppuisin.



”Ohjelma sisältää myös tietoa vesille pukeutumisesta, merikartoista, kalastusveneiden varustamisesta ja turvallisuudesta. Venemessujen vastuullisuuskumppani WWF Suomi nostaa esille Saimaan ja Itämeren norppien tilannetta, haamuverkkoja ja kalastajan vastuuta vesillä sekä virtavesien vapauttamista ja sen hyötyjä vaelluskalakannoille ja luonnolle. Keskustelua on myös Itämeren kalakantojen tilasta, joten monipuolista ohjelmaa tarjolla. Painavien puheenvuorojen lisäksi messuilla on monenlaisia heittokisoja kävijöille ja kutsukisana mm. suurhaukiluokan tarkkuusheittokilpailu. Luvassa on mukavaa menoa altaalla, jossa suppailun lisäksi on vesipooloa ja radio-ohjattavien purjeveneiden ohjausta, viikonloppuina merenneitoja ja pelastusnäytöksiä”, kertoo ohjelman tuottaja Sami Pitkänen Pulp Agencysta. ”Sukellus on myös entistä vahvemmin esillä venemessuilla.”



Kalastusmatkailua ja reissutarinoita



Kalastusopaskilta järjestää kalastusmatkailuseminaarin tiistaina 10.2. Kalastusmatkailu ja reissutarinat ovat muutenkin entistä vahvemmin esillä venemessuilla. Siellä kuullaan muun muassa kalastuksesta Malediivien turkoosissa vesissä, Hollannin suurahvenapajilla, Pohjois-Norjassa, Lapissa, Ahvenanmaalla ja Itämerellä yleensäkin. Reissutarinoitaan ovat kertomassa Henri ”Henri of Åland” Helminen, Jarmo ”Vekkuli” Vähämäki, Grayling Guide Teemu Vesterinen ja Mika ”Haukikoira” Vornanen.



Kalastuksen kulttuurieroista ja havainnoista Itämeren taimenrannoilta tulee kertomaan Itämeren eri maiden kalastuksen historiaan sekä nykytilanteeseen perehtynyt tietokirjailija Hasse Härkönen. Kalastuskulttuuri on Itämeren eri maissa kehittynyt eri aikoina ja erilaisiin vaiheisiin. Suomen, Ruotsin ja Viron meritaimenen kalastuksen kulttuurit eroavat toisistaan, mutta myös yhtäläisyyksiä löytyy.

Kalastukseen liittyviä palkintoja

Venemessuilla valitaan Messujen kalastusvene. Valinnalla halutaan nostaa paremmin esille kalastusta ja erityisesti kalastusveneitä, sillä messuilla esitellään vuosittain useita kalastukseen varusteltua venettä. Voittajan valitsee tuomaristo, joka arvioi kisaan osallistuvien veneiden soveltuvuutta kalastukseen. Käynnissä on myös yleisöäänestys. Palkinnot jaetaan lauantaina 14.2. Venemessuilla palkitaan Messujen kalastusveneen lisäksi Vuoden kalamies ja kalastusopas sekä Vuoden kalastuksenvalvoja.



Predator Masters with Ruoto 2026 kokoaa perinteiseen tapaan sankan joukon vapa- ja kilpakalastajia yhteen, kun kalastuksen ohjelmalavalla esitetään kisan huikea finaalijakso. Suomen kovimmat urheilukalastajat ottavat mittaa toisistaan ahvenen, kuhan ja hauen kalastuksessa. Kilpailun vesistö on Suomenlahti. Tiimit ja jäsenet ovat: CWC Andreas Seger & Mika Mäkelä, GARMIN Tomi Tikkanen & Jani Haavisto, SHIMANO-HUMMINBIRD Mika Mujunen & Mikko Riekkinen, OKUMA Tomi Zerhat & Salvatore Vitale, RUOTO Kalle Koivusalo & Janne Huhtanen, WESTIN Ville Puustinen & Mikko Kukkonen.



Kalastajan Kanava menossa mukana



Kalastusmedia Kalastajan Kanava tuottaa useita kalastusaiheisiin ja kalastuselektroniikkaan liittyviä ohjelmanumeroita Tohatsu-lavalle teemana mm. ruoka-ahventen kalastus läpi avovesikauden ja karttaplotterin hyödyntäminen kalastuksesta. Tällä kertaa kalastuksen monitoimimies Jyri Kuusisalo kertoo kalastusveneen varustuksesta osastollaan ja on paikalla jokaisena messupäivänä.



Helsingin kansainväliset venemessut helmikuussa

Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 26 Båt Helsingin kansainväliset venemessut 6.–15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta.

