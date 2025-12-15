Hyvä hoito kuuluu kaikille vaikeaa, parantumatonta sairautta sairastaville

Kustannus Oy Duodecim julkaisee LT Tiina Saarron päätoimittaman Palliatiivinen hoito -asiantuntijateoksen sisällöllisesti ja rakenteellisesti uudistettuna painoksena. Kirja syventää ymmärrystä palliatiivisen hoidon tarpeen tunnistamisesta ja hoidon toteuttamisesta eri potilasryhmille.

Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi lääkäreille, sairaanhoitajille ja muulle hoitohenkilöstölle sekä oppikirjaksi lääketieteen opiskelijoille. Kirjasta hyötyvät myös omaishoitajat ja saattohoidon vapaaehtoiset.

Käytännön työkaluja palliatiiviseen hoitoon

Kirjan edellinen painos julkaistiin vuonna 2015. Kymmenessä vuodessa palliatiivisen hoidon kenttä Suomessa on muuttunut. Palliatiivinen hoito on integroitu osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää ja palvelurakenteita on luotu hyvinvointialueille.

Hoidon saatavuudessa on kuitenkin merkittäviä eroja – erityisesti potilasryhmien välillä.

“Me tunnistamme edelleen palliatiivisen hoidon tarpeen liian usein vain syöpäpotilailla. Esimerkiksi sydämen vajaatoimintaa, maksan ja munuaisten vajaatoimintaa, keuhkoahtaumaa tai dementiaa sairastavat jäävät usein vaille tätä tukea, vaikka he hyötyisivät siitä yhtä lailla,” Saarto sanoo.

Kirjan uudistetussa painoksessa käsitellään aiempaa kattavammin eri potilasryhmien tarpeita. Saarron mukaan eri sairauksiin liittyvää palliatiivisen hoidon osaamista on vahvistettava erityisesti perusterveydenhuollossa.

“Esimerkiksi terveyskeskuslääkäri löytää kirjasta käytännön ohjeita ja konkreettisia työkaluja vaikeasti sairaan potilaan kohtaamiseen ja tukemiseen”, Saarto kertoo.

Hyvä ja arvokas elämä loppuun asti

Palliatiivinen eli oireita lievittävä hoito on elämänlaadun kohentamiseen ja kärsimyksen lievittämiseen keskittyvää hoitoa silloin, kun sairaus ei ole enää parannettavissa.

“Lähtökohtana on potilaan kuunteleminen: mikä häiritsee ihmistä eniten fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti tai eksistentiaalisesti. Tavoitteena on mahdollisimman arvokas ja mielekäs elämä sairauden kanssa loppuun asti.”

Hyvä palliatiivinen hoito koostuu kivun ja muiden oireiden lievittämisestä, potilaan ja läheisen psykososiaalisesta tuesta sekä loppuvaiheen saattohoidosta. Kokonaisvaltainen ja moniammatillinen tuki voi alkaa jo varhain sairauden aikana, jopa vuosia ennen kuolemaa.

“Kirja auttaa ammattilaista ymmärtämään, milloin sairauden hoito ei enää yksin riitä, ja mitä silloin voi tehdä toisin, jotta potilaan elämänlaatu paranisi, Saarto kiteyttää.

Tiina Saarto, Esa Jämsén, Juho Lehto, Reino Pöyhiä (toim.): Palliatiivinen hoito. Kustannus Oy Duodecim, 4. uudistettu painos 2025. ISBN 978-952-360-297-7.

Tietoa kirjasta & päätoimittajasta



Tiina Saarto on palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin yliopisto 2014‒, ylilääkäri HUS Palliatiivinen keskus 2015–2025,

LL 1986, LT 1997, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri 1998, syöpätautien ja sädehoidon dosentti 2005, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys 2007.