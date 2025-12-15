Hyvä hoito kuuluu kaikille vaikeaa, parantumatonta sairautta sairastaville
Palliatiivinen hoito -teoksen päivitetty painos tarjoaa ajantasaisen ja käytännönläheisen kuvan kokonaisvaltaisesta ja moniammatillisesta elämän loppuvaiheen hoidosta – nyt entistä laajemmin eri sairauksien näkökulmista. Kustannus Oy Duodecimin oppikirjan edellinen painos julkaistiin vuonna 2015. Kymmenessä vuodessa palliatiivisen hoidon kenttä on muuttunut.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee LT Tiina Saarron päätoimittaman Palliatiivinen hoito -asiantuntijateoksen sisällöllisesti ja rakenteellisesti uudistettuna painoksena. Kirja syventää ymmärrystä palliatiivisen hoidon tarpeen tunnistamisesta ja hoidon toteuttamisesta eri potilasryhmille.
Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi lääkäreille, sairaanhoitajille ja muulle hoitohenkilöstölle sekä oppikirjaksi lääketieteen opiskelijoille. Kirjasta hyötyvät myös omaishoitajat ja saattohoidon vapaaehtoiset.
Käytännön työkaluja palliatiiviseen hoitoon
Kirjan edellinen painos julkaistiin vuonna 2015. Kymmenessä vuodessa palliatiivisen hoidon kenttä Suomessa on muuttunut. Palliatiivinen hoito on integroitu osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää ja palvelurakenteita on luotu hyvinvointialueille.
Hoidon saatavuudessa on kuitenkin merkittäviä eroja – erityisesti potilasryhmien välillä.
“Me tunnistamme edelleen palliatiivisen hoidon tarpeen liian usein vain syöpäpotilailla. Esimerkiksi sydämen vajaatoimintaa, maksan ja munuaisten vajaatoimintaa, keuhkoahtaumaa tai dementiaa sairastavat jäävät usein vaille tätä tukea, vaikka he hyötyisivät siitä yhtä lailla,” Saarto sanoo.
Kirjan uudistetussa painoksessa käsitellään aiempaa kattavammin eri potilasryhmien tarpeita. Saarron mukaan eri sairauksiin liittyvää palliatiivisen hoidon osaamista on vahvistettava erityisesti perusterveydenhuollossa.
“Esimerkiksi terveyskeskuslääkäri löytää kirjasta käytännön ohjeita ja konkreettisia työkaluja vaikeasti sairaan potilaan kohtaamiseen ja tukemiseen”, Saarto kertoo.
Hyvä ja arvokas elämä loppuun asti
Palliatiivinen eli oireita lievittävä hoito on elämänlaadun kohentamiseen ja kärsimyksen lievittämiseen keskittyvää hoitoa silloin, kun sairaus ei ole enää parannettavissa.
“Lähtökohtana on potilaan kuunteleminen: mikä häiritsee ihmistä eniten fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti tai eksistentiaalisesti. Tavoitteena on mahdollisimman arvokas ja mielekäs elämä sairauden kanssa loppuun asti.”
Hyvä palliatiivinen hoito koostuu kivun ja muiden oireiden lievittämisestä, potilaan ja läheisen psykososiaalisesta tuesta sekä loppuvaiheen saattohoidosta. Kokonaisvaltainen ja moniammatillinen tuki voi alkaa jo varhain sairauden aikana, jopa vuosia ennen kuolemaa.
“Kirja auttaa ammattilaista ymmärtämään, milloin sairauden hoito ei enää yksin riitä, ja mitä silloin voi tehdä toisin, jotta potilaan elämänlaatu paranisi, Saarto kiteyttää.
Tiina Saarto, Esa Jämsén, Juho Lehto, Reino Pöyhiä (toim.): Palliatiivinen hoito. Kustannus Oy Duodecim, 4. uudistettu painos 2025. ISBN 978-952-360-297-7.
Tietoa kirjasta & päätoimittajasta
-
Tiina Saarto on palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin yliopisto 2014‒, ylilääkäri HUS Palliatiivinen keskus 2015–2025,
-
LL 1986, LT 1997, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri 1998, syöpätautien ja sädehoidon dosentti 2005, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys 2007.
-
Tilaa arvostelukappale PDF-muodossa: viestinta@duodecim.fi. Tilaa arvostelukappale painettuna: kirjat@duodecim.fi.
-
Lisätietoja: professori Tiina Saarto, Helsingin yliopisto ja HUS, tiina.saarto@hus.fi, p. 050 427 0256. Viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 557 9676, minna.hietakangas@duodecim.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna HietakangasviestintäpäällikköLääkäriseura DuodecimPuh:040 557 9676minna.hietakangas@duodecim.fi
Kuvat
Duodecim
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys. Tehtävämme on tuottaa tieteestä terveyttä. Vahvistamme tutkitun tiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kehitämme lääkärien ammattitaitoa ja arjen työtä. Kustannus Oy Duodecim tarjoaa lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille monipuoliset välineet arjen työhön.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Duodecim
Lääkäriseura Duodecimin kannanotto: Vain ammattitaito takaa laadukkaan hoidon – osaamisesta ei saa leikata15.12.2025 09:40:50 EET | Tiedote
Lääketieteellinen tieto uusiutuu nopeasti. Ajantasainen osaaminen on potilasturvallisuuden ja hoidon laadun perusta. Siksi lääkärien täydennyskoulutuksesta ja osaamisen kehittämisestä ei voi leikata, korostaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
Duodecim valitsi vuoden 2025 terveysalan vaikuttajaksi budjettipäällikkö Mika Niemelän11.12.2025 09:06:39 EET | Tiedote
Duodecim on valinnut vuoden merkittävimmät terveysalan vaikuttajat 12 kategoriassa. Valinnoissa painotettiin tämän vuoden ansioita ja 144 vuotta täyttävän Duodecimin arvoja.
”Paranemista ei aina voi luvata. Usein jo huolten kuunteleminen helpottaa oloa” – potilaiden luottolääkäri Päivi Vuolo-Merilä palkittiin Konrad ReijoWaaran palkinnolla21.11.2025 13:50:00 EET | Tiedote
Päivi Vuolo-Merilä on synnytysten ja naistentautien sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri, joka on ollut mukana juurruttamassa palliatiivista hoitoa osaksi terveydenhuoltoa. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa.
Kevään uutuuskirjamme jäljittävät hyvän unen, stressinhallinnan ja rauhallisen digiarjen lähteet20.11.2025 13:29:09 EET | Tiedote
Ensi kevään uutuuskirjamme käsittelevät teemaa, joka koskettaa meitä kaikkia: jaksamista ja toimintakykyä elämäntilanteesta toiseen. Arvostettujen asiantuntijoiden kirjat sisältävät vahvaa tutkimusnäyttöä ja käytännön työkaluja.
MEDIAKUTSU Valokeilassa vaikuttava lääketiede – tervetuloa kuulolle!18.11.2025 10:56:15 EET | Kutsu
Missä mennään vaikuttavassa lääketieteessä Suomessa vuonna 2025? Tervetuloa kuulemaan Duodecimin vuosittaiseen juhlasymposiumiin huippuasiantuntijoiden puheenvuorot!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme