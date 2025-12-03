Järjestöjen kehitysyhteistyön ohjelmatukipäätökset julkaistiin – SASKin tuesta lähti 40 prosenttia

Ulkoministeriön päätökset järjestöjen kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun myönnettävästä ohjelmatuesta julkaistiin torstai-iltapäivänä. Kyseessä on mittaluokaltaan suurin tukimuoto järjestöjen kehitysyhteistyölle. Tukea myönnetään järjestöille nelivuotiselle ohjelmakaudelle.

Päätöksissä pistää silmään se, että Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKille myönnettiin lähes 40 prosenttia pienempi ohjelmatuki kuin edellisellä ohjelmatukikierroksella. SASKin nelivuotinen ohjelmatuen rahoitus tippuu nykyisestä 16 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan.

6,5 miljoonaa euroa SASKille myönnetystä rahoituksesta oli virkahenkilöstön esityksen jälkeen siirretty muille järjestöille poliittisella päätöksellä. Lisätietoja löytyy SASKin julkaisemasta tiedotteesta ja Helsingin Sanomien artikkelista.

”SASKin tuella vahvistetaan työelämän ihmisoikeuksia globaalisti yhteistyössä ammattiliittojen ja yhä enemmän myös suomalaisten yritysten kanssa. Työ istuu hyvin tämän hallituksen harjoittamaan kehityspolitiikkaan, jossa yksityisen sektorin rooli korostuu. Siksikin tämä päätös on kohtuuton ja vaarantaa työmme jatkuvuuden”, sanoo SASKin toiminnanjohtaja Juska Kivioja.

Esittelevä virkahenkilö, ulkoministeriön ulkoasiainneuvos Juha Savolainen kommentoi Helsingin Sanomille, että virkakunta katsoo hallituksen päätöksen olevan hallintolain vastainen. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Tavio (ps.) perusteli haastattelussa päätöstä Suomen kehitysyhteistyön prioriteeteillä.

”Toimintatapa, jolla päätöksiä on tässä asiassa tehty, on todella arveluttava. On kestämätöntä, jos päätökset perustuvat johonkin muuhun, kuin rahoitusinstrumentin kriteereihin ja kokeneiden virkahenkilöiden tarkkaan arvioon siitä, miten hyvin kukin hakija nämä kriteerit täyttää. Järjestökentällä monet toimijat ovat tilanteesta hyvin huolissaan”, Fingon toiminnanjohtaja Linda Konate sanoo.

”Toivomme, että tehty päätös korjataan viipymättä. Se voitaisiin tehdä esimerkiksi hyödyntämällä jakamatta jätettyä osuutta ohjelmatukeen varatusta kokonaissummasta”, Konate ehdottaa.

Virkahenkilöt olivat jättäneet ohjelmatukipäätöksiin viisi eriävää mielipidettä. Fingo tekee ulkoministeriölle tietopyynnön virkahenkilöiden eriävistä mielipiteistä.

320 miljoonan euron varausta ei käytetty

Ulkoministeriö myöntää ohjelmatukea 23 järjestölle yhteensä 311 miljoonan euron arvosta. Tästä 271 miljoonaa on kehitysyhteistyöhön ja 40 miljoonaa humanitaariseen apuun.

Humanitaarisen avun rahoitusta myönnetään ohjelmatuen yhteydessä nyt ensimmäistä kertaa neljäksi vuodeksi. Tämän myötä myös humanitaarinen tuki on käytettävissä järjestöillä entistä pitkäjänteisemmin.

Hallituksen kehyksessä ohjelmatuelle oli tehty varaus 320 miljoonalle eurolle – varaus jäi noin 9 miljoonaa euroa vajaaksi. Fingolle ei ole selvää, miksi koko varausta ei ole käytetty.

Edellisellä kierroksella ohjelmatukea myönnettiin noin 276 miljoonaa euroa. Tällöin instrumentti ei pitänyt sisällään humanitaarista apua, joten järjestöjen kehitysyhteistyön kohdennettu rahoitus väheni viime kierrokseen verrattuna viidellä miljoonalla eurolla.

Kansalaisjärjestöt ovat odottaneet päätöksiä usean kuukauden ajan. Fingon tietojen mukaan virkahenkilöiden tekemä valmistelu oli saatu päätökseen jo lokakuussa. Aikataulu kuitenkin venyi ensin marraskuulle ja sitten joulukuulle.

Orpon hallitus on tehnyt kehitysyhteistyöhön historiallisen kovat säästöt. Hallitus on kuitenkin linjannut pitävänsä suomalaiset kansalaisjärjestöt leikkausten ulkopuolella.

”Olemme iloisia siitä, että hallitus ymmärtää järjestöjen kehitysyhteistyön arvon. Järjestöjen työllä edistetään esimerkiksi laadukasta koulutusta, naisten ja tyttöjen asemaa sekä tuetaan ihmisoikeuspuolustajia. Järjestöt tekevät työtä tiiviissä yhteistyössä paikallisten kumppaniensa kanssa. Toiminnalla tuetaan maailman kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä”, Fingon Konate sanoo.

Lisätietoja:

Linda Konate

toiminnanjohtaja, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry, p. 050 317 6695, linda.konate@fingo.fi

Ilmari Nalbantoglu

johtaja, vaikuttaminen, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry, p. 050 317 6693, ilmari.nalbantoglu@fingo.fi

Juska Kivioja

toiminnanjohtaja, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK, p. 050 581 4372, juska.kivioja@sask.fi