SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Yle sysää moraalisen vastuun Euroviisuihin osallistumisesta yksittäisille artisteille
Yle kertoi eilen, että Suomi osallistuu Euroviisuihin siitä huolimatta, että Euroopan yleisradiounioni EBU:n päätöksellä myös Israel osallistuu viisuihin. Ylen perustelut päätökselle ontuvat. Välttelemällä vastuuta Yle uhkaa tahrata myös UMK:n maineen ja sysää vastuun ja kritiikin osallistumisesta yksittäisten artistien harteille.
– Ylen päätös osallistua Euroviisuihin pistää suomalaiset musiikkialan ammattilaiset todella epäreiluun tilanteeseen. Uuden musiikin kilpailu, UMK, on upea suomalaisen musiikin juhla. Se on sekä musiikkialalle että suomalaisille vuosi vuodelta tärkeämpi tapahtuma. Ylen päätös Euroviisuihin osallistumisesta Israelin kanssa tahraa myös UMK:n maineen. Meidän pitää kaikin keinoin tukea suomalaista musiikkialaa. On kohtuutonta, että taakka Israelin osallistumisesta Euroviisuihin kaadetaan yksittäisten artistien niskaan, SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sanoo.
– Moni artisti tulee todennäköisesti jättäytymään kilpailun ulkopuolelle, joko moraalisyistä tai seurausten pelossa. Yksittäisten artistien ei pitäisi joutua pohtimaan, antaako osallistumalla hyväksyntänsä Israelin epäinhimilliselle toiminnalle, ja voiko osallistuminen vaikuttaa kielteisesti omaan toimeentuloon.
Yle on kommentoinut osallistumispäästöstä muun muassa sillä, että viisuilla pitää olla onnistuakseen laaja yleisö ja muille maille tulee kalliiksi, jos moni maa jättäytyy viisuista pois.
– Osallistumalla Euroviisuihin olemme omalta osaltamme luomassa sitä laajaa yleisöä ja näkyvyyttä, jota Israel pystyy käyttämään oman propagandansa välittämiseen. Väkisinkin herää kysymys, mitkä asiat menevät tärkeysjärjestyksessä sen edelle, että sotarikoksia tekevä maa saa käyttää valtavaa Euroviisu-näkyvyyttä propagandaansa.
Venäjän sulkeminen ulos Euroviisuista sen aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022 osoitti, että viisut eivät ole mikään muusta maailmasta tai politiikasta erillään oleva tapahtuma. Ei ole siis uskottavaa perustella osallistumistamme sillä, että Euroviisuja voitaisiin tarkastella muusta maailmasta irrallisena kokonaisuutena ja Israelin yleisradioyhtiötä erillisenä Israelin valtiosta ja hallituksesta. Jo viime vuoden Euroviisut osoittivat, miten Israel hyödynsi viisuja oman propagandansa välineenä.
– Euroviisut järjestetään myös tulevaisuudessa, mutta juuri nyt on se hetki, jossa meidän tulisi osoittaa moraalista selkärankaa ja jättäytyä Euroviisuista pois.
