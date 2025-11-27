Tietopyyntö paljastaa: metsästäjien etujärjestöillä kohtuuton vaikutus susia koskevaan päätöksentekoon, ministeriötä kannustettu jopa EU-lainsäädännön rikkomiseen
Eläinoikeusakatemia ry teki tietopyynnön koskien maa- ja metsätalousministeriön sekä Suomen Metsästäjäliiton, MTK:n ja Suomen Riistakeskuksen välistä viestinvaihtoa. Tietopyynnön tulokset viittaavat etujärjestöjen kohtuuttoman voimakkaaseen vaikutukseen susia koskevan metsästyslain valmistelussa.
Eläinoikeusakatemia ry teki tietopyynnön koskien maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja tämän avustajien sekä Suomen Metsästäjäliiton, MTK:n ja Suomen Riistakeskuksen välistä viestinvaihtoa.
Tietopyynnöllä saadut dokumentit osoittavat, että etujärjestöt ovat lobanneet ministeriötä ja hallitusta susiasiassa erittäin aktiivisesti, antaneet tarkkoja ohjeistuksia lakiesitysten sisällön suhteen ja painostaneet mahdollisimman nopeaan lainvalmisteluun. Ministeriö taas on useassa kohden seurannut etujärjestöjen tahtoa.
Eläinoikeusakatemia ry katsookin, että metsästäjien etujärjestöillä on ollut kohtuuttoman suuri vaikutus ministeriön lakiesityksiin.
Ohjaako Suomen Metsästäjäliitto ministeriön päätöksiä?
Varsinkin Suomen Metsästäjäliitto on ollut lobbauksessa varsin aktiivinen. Metsästäjäliiton sävy on useissa viesteissä ohjeistava ja luo mielikuvan siitä, että etujärjestö on jopa suoraan sanellut ministeriön lakiesityksiä. Ministeriö toteaakin, että Metsästäjäliiton näkemyksiä on sisällytetty lakiesityksiin: ”Lausunnot on otettu huomioon ja esitystä niiden pohjalta korjattu”. Metsästäjäliitto edelleen kiittelee ministeriöitä siitä, että se on toiminut liiton ehdotusten mukaisesti.
Suomen Metsästäjäliitto onkin saanut useita ehdotuksiaan läpi. Näitä ovat esimerkiksi: 1) susien rauhoituksen poistaminen, 2) susien kiintiömetsästys, 3) valitusoikeuden poistaminen, 4) suden suotuisan suojelutason alhainen viitearvo, joka lasketaan painottaen sosio-ekonomisia arvoja ja joka mahdollistaa susien laajamittaisen metsästyksen, ja 5) suden metsästyksen pikainen aloittaminen.
Eläinoikeusakatemia ry pitää näin läheistä vaikutussuhdetta ministeriön ja etujärjestön välillä varsin ongelmallisena. ”On kysyttävä, kuka lopulta lakiesitysten takana on – ministeriö vai metsästäjien etujärjestö?”, toteaa Eläinoikeusakatemian toiminnanjohtaja Elisa Aaltola.
Suomen Metsästäjäliitto kehottaa ministeriötä sivuuttamaan EU-lainsäädännön
Eläinoikeusakatemia ry pitää erityisen huolestuttavana sitä, että Metsästäjäliitto viesteissään patistaa ministeriötä sivuuttamaan EU-lainsäädännön – aivan kuten Ruotsikin on tehnyt. Käytännössä metsästäjien etujärjestö kannustaa siis Suomea rikkomaan EU-lainsäädäntöä. Perusteeksi he tarjoavat sitä, että vaikka Ruotsi on joutunut susiasiassa rikkomusmenettelyyn, maalle ei ole koitunut varsinaisia sanktioita.
”Ruotsi on systemaattisesti metsästänyt susia vuosia, rajustikin kantaa leikaten, eikä komissio ole toiminut”, kirjoittaa Suomen Metsästäjäliiton edustaja ministeriölle. Metsästäjäliitto myös toteaa, että Suomella on ”täydet mahdollisuuden omaksua Ruotsin malli” paitsi susien, myös karhujen ja ilvesten kohdalla. Se kannustaa useaan otteeseen valitsemaan Ruotsin mallin – siitäkin huolimatta, että ko. malli on vastoin EU-lainsäädäntöä.
Etujärjestöt pitävät ovea auki susien hävittämiselle kokonaan
MTK:n ja ministeriön yhteisessä kokousmuistiossa ehdotetaan paitsi laajaa metsästystä, myös poikkeuslupamäärän lisäämistä. Etujärjestöjen toiveissa onkin susikannan roima laskeminen jopa alle 200 yksilöön.
Muistiossa myös todetaan, että: ”Viitearvoa ei tule asettaa siten, että riski lajin häviämisestä olisi täysin poissuljettu”. Etujärjestöt toisin sanoen pitävät ovea auki sille, että Suomen susikanta ajetaan elinvoimattomaksi ja susi hävitetään Suomesta täysin.
Riistakeskus jakaa poikkeuslupia liian nopeasti, mikä johtaa hutilointiin
Viestinvaihdossa Suomen Riistakeskus lupaa poikkeuslupien nopeaa käsittelyä: ”Parhaimmillaan saamme vahinkopoikkeusluvat ulos samana päivänä”. On kysyttävä, onko Riistakeskuksen menettely asiassa lainmukaista.
Kuten Suomen Luonnonsuojeluliitto on todennut, poikkeuslupia on myönnetty ilman lainmukaisia perusteita. Etujärjestön halu poikkeuslupien pikaiseen käsittelyyn on siis johtanut siihen, että poikkeuslupia ei aina käsitellä lain edellyttämällä tavalla ja kyllin huolellisesti.
Kaikki Suomen suurpedot uhan alla
Etujärjestöjen ja ministeriön viestinvaihdosta käy ilmi, että etujärjestöt toivovat susia koskevan metsästyslainmuutoksen ulottamista lopulta kaikkiin suurpedot. Erityisesti karhut ja ilvekset ovat tulilinjalla. Suomen Metsästäjäliitto on tässä selkeäsanaisin ja ehdottaa huomattavia pudotuksia karhu- ja ilveskantoihin.
Onkin odotettavissa, että etujärjestöjen lobbauksen myötä myös karhujen ja ilvesten ampuminen tulee lisääntymään.
Metsästäjien etujärjestöjen kohtuuttomaan poliittiseen valtaan on puututtava
Eläinoikeusakatemia katsoo, että metsästäjien etujärjestöjen vaikutukset maa- ja metsätalousministeriön lainvalmisteluun ovat liiallisia. Metsästäjien ei tulisi voida sanella sitä, miten lainsäädäntömme suurpetoja ja muita luonnonvaraisia eläimiä kohtelee.
”Metsästäjien ylivalta luonnonvaraisia eläimiä koskevassa päätöksenteossa sotii oikeudenmukaisuuden perusperiaatteita vastaan ja aiheuttaa pahimmillaan mittavaa vahinkoa luonnolle ja eläimille”, toteaa Aaltola.
Eläinoikeusakatemia ry on tehnyt asiasta kantelun Oikeuskanslerille.
Eläinoikeusakatemia on uusi suomalainen järjestö. Tuomme eläimiä koskevaa tiedettä ja taidetta kansantajuisesti jokaisen saataville.
