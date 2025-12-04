S-Pankki mukana estämässä pankkihuijauksia – uusi yhteistyömalli parantaa asiakkaiden turvallisuutta

S-Pankki on ollut mukana tarjoamassa huijaussivustoihin liittyvää dataa sekä testaamassa yhteistyömallia, jossa pankit ja teleoperaattorit voivat yhteistyössä estää verkkoliikenteen tunnetuille huijaussivustoille nopeasti. Toimintamallin ydin on nopeus. Kun aiemmin liikenteen estot saattoivat kestää päiviä, nyt liikenne voidaan katkaista kymmenissä minuuteissa, mikä vähentää asiakkaisiin kohdistuvia riskejä ja rajoittaa rikollisten toiminnan vaikutuksia.

Yhteistyö toteutetaan laajasti alan toimijoiden kesken. Teleoperaattoreista mukana ovat Elisa, Telia ja DNA. Pankkisektorilla malli hyödyntää OP Pohjolan kokoamaa dataa, ja tiedonvaihtoon osallistuvat S-Pankin ohella myös Nordea, Aktia ja Säästöpankki. Näin huijaussivustot tunnistetaan ja liikenne niille estetään aikaisempaa huomattavasti nopeammin.



Rikollisten perustaessa uusia huijaussivustoja, tietojenkalasteluyritykset leviävät nopeasti erityisesti sosiaalisen median palveluissa ja sähköpostisessa, joita lähetetään esimerkiksi pankkien tai viranomaisten nimissä. Kun liikenne huijaussivustoille voidaan estää jo varhaisessa vaiheessa, uhrien määrä vähenee selvästi ja asiakkaiden asiointi pysyy turvallisempana.

Toimintamallille on haettu Traficomin hyväksyntä, ja Keskusrikospoliisi on ollut mukana mallin kehittämisessä. Viranomaisten osallistuminen varmistaa, että ratkaisu toteutetaan turvallisesti, lainmukaisesti ja asiakkaiden yksityisyyttä kunnioittaen.

Pankit jakavat ajantasaista tietoa havaituista huijaussivustoista. Tiedot välitetään teleoperaattoreille (Elisa, Telia, DNA), jotka estävät pääsyn sivustoille nopealla aikataululla. S-Pankki toimittaa havaintoja ja analyysia, seuraa ratkaisun vaikuttavuutta ja kehittää yhdessä kumppaneiden kanssa prosesseja, joilla asiakkaiden arki pysyy sujuvana ja turvallisena.

S-Pankki kehittää pankkiturvallisuutta jatkuvasti – verkkorikollisuudelta suojautuminen vaatii valppautta myös asiakkailta

S-Pankille asiakkaiden turvallisuus on ensisijainen tavoite, ja yhteistyö mahdollistaa entistä tehokkaamman reagoinnin. Pankit kehottavat asiakkaitaan jatkossakin asioimaan ainoastaan omaan mobiilisovellukseen tai verkkopankkiin kirjautuneena – ei koskaan esimerkiksi hakukoneen kautta tai klikkaamalla sähköpostitse saapuvia linkkejä tai lähettämällä tietoja sähköpostilla tai some-palveluissa pankille.

Vaikka uusi toimintamalli vaikeuttaa huijareiden toimintaa merkittävästi, asiakkaiden valppaus on edelleen paras suoja.

"Pankkien, viranomaisten ja asiakkaiden tiivis yhteistyö on onnistuneen turvatyön perusta. Yhdessä voimme reagoida nopeasti uusiin uhkiin ja varmistaa, että asiakkaidemme arki pysyy turvallisena”, S-Pankin tietoturvajohtaja Leo Niemelä muistuttaa.

“S-Pankki jatkaa pitkäjänteistä ja ennakoivaa työtään turvallisuuden parantamiseksi, jotta sekä pankkipalvelut että asiakkaiden tietoturva vahvistuvat entisestään”, Niemelä jatkaa.

S-Pankki muistuttaa, että omia pankkiasioita hoidetaan aina S-mobiiliin tai verkkopankkiin kirjautuneena S-Pankin verkkopankkitunnuksilla. S-Pankki ei koskaan pyydä kirjautumistietoja tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse, eikä pyydä asentamaan etäyhteysohjelmia.



Epäilyttävissä tilanteissa asiakkaita kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä S-Pankin asiakaspalveluun.



