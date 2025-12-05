Sydän Suur-Savossa jo 110 vuotta

Osuuskauppa Suur-Savon 110-vuotista taivalta juhlitaan ensi vuonna yhdessä teemalla Ihminen edellä – Sydän Suur-Savossa. Se on tapamme elää ja tehdä työtä yhdessä. Se on myös lupauksemme tehdä osamme eteläsavolaisten hyväksi.

Etuja ja tapahtumia asiakasomistajille

Juhlavuotta vietetään monipuolisten, asiakasomistajille kohdennettujen tapahtumien ja etujen muodossa. Juhlavuoden edut tulevat näkymään osana Suur-Savon toimipaikkojen arkea pitkin vuotta ja luvassa on myös erilaisia tapahtumia. Osuuskaupan vision hengessä juhlavuosi tarjoaa asiakasomistajille mahdollisuuksia tehdä arjesta juhlaa makunsa mukaan.

– Juhlavuoden eduista ja tapahtumista tullaan kertomaan monikanavaisesti: S-mobiilissa, omilla verkkosivuillamme suursavo.fi, sosiaalisen median kanavissamme sekä maakuntamme medioissa. Viimeistään nyt vuodenvaihteen lähestyessä onkin hyvä tarkistaa, että S-mobiili on ladattuna puhelimeen, jotta juhlavuoden tulevat etukupongit löytyvät sitä kautta vaivatta, neuvoo Osuuskauppa Suur-Savon asiakkuuspäällikkö Leena Vironen.

Etelä-Savon hyvinvointiin 410 000 euroa

Juhlavuotensa kunniaksi Osuuskauppa Suur-Savo lahjoittaa ennätykselliset 410 000 euroa tukea toimialueensa kulttuurin ja urheilun sekä yhdistys- ja seuratoiminnan hyväksi. Lahjoitusten kohteena on lukuisia paikallisia toimijoita ja merkittävä osuus vuoden 2026 tukisummasta jaetaan alueen lasten ja nuorten hyväksi Kannustajat-ohjelman kautta. Valinnat juhlavuoden Kannustajat-tukea saavista seuroista tehtiin marraskuussa.

– Paikallinen tukitoiminta pohjautuu vahvasti toiminta-ajatukseemme, eli palvelujen ja etujen tuottamiseen asiakasomistajille, sekä vastuulliseen arvopohjaan, jotka ovat ohjanneet meitä koko 110 vuoden matkamme ajan. Paikalliset yhdistykset tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten harrastusten ja hyvinvoinnin edistämiseksi, ja haluamme osuuskauppana olla mukana tukemassa tätä työtä yhdessä asiakasomistajiemme kanssa. Koska olemme asiakkaidemme omistama yritys, asiakasomistajat pääsevät myös vaikuttamaan Kannustajat-tukipotin jakautumiseen paikallisten yhdistysten kesken, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Taina Penttinen.

Juhlavuoden erikoistuotteita myymälöissä

110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi asiakkaita ilahdutetaan myös erityisillä juhlavuoden tuotteilla, jotka tulevat myyntiin Suur-Savon toimipaikkoihin vuoden 2026 aikana. Osuuskaupan markettien valikoimat täydentyvät ainakin juhlavuoden kestokasseilla, makeisilla sekä kahvilla, ja Suur-Savon Leipomolla leivotaan juhlavuoden kunniaksi paikallisia 110-vuotissämpylöitä. Ravintoloissa asiakkaita puolestaan hemmotellaan juhlavuoden aikana erityisillä juhlamenuilla, -mocktaileilla ja -oluella.

Asiakas edellä jo 110 vuotta

Kun osuuskaupan tarina alkoi 110 vuotta sitten, syntyideana oli liittyä yhteen sekä tuottaa palveluja ja etuja jäsenille, samalla edistäen jäsenten taloudellista hyvinvointia. Jos osuustoiminnan ideasta puhutaan historian valossa, juuri tätä samaa hommaa – olemista asiakasomistajia varten – Suur-Savossa tehdään edelleen.

– 110 vuoden ajan olemme saaneet olla osa eteläsavolaisten ihmisten elämää, mikä osoittaa, että Osuuskauppa Suur-Savo on juurtunut osaksi paikallista arkea. Suuri kiitos kuuluu kaikille suursavolaisille, asiakasomistajillemme sekä yhteistyökumppaneillemme kaikista näistä vuosista, luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä, kiittää Taina Penttinen.