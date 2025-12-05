Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoo-mitalin saajat 2025

6.12.2025 10:00:00 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Espoo-mitali on myönnetty 14 henkilölle tunnustuksena Espoon hyväksi tehdystä työstä. Mitalinsaajat esitellään Itsenäisyyspäivän juhlakonsertissa. Konsertti lähetetään myös verkossa klo 14.30 alkaen. 

Taiteilija Kauko Räsäsen suunnittelema pronssinen Espoo-mitali.
Taiteilija Kauko Räsäsen suunnittelema Espoo-mitali. Espoon kaupunki

Espoo-mitalin saavat:

  • Kaupunginvaltuutettu Simon Elo
  • Lukiokoulutuksen ja nuorisopalvelujen johtaja Tapio Erma
  • Kaupunginvaltuutettu Kaarina Järvenpää
  • Toiminnanjohtaja Kaj Järvisalo
  • ICEYE:n perustajat Pekka Laurila ja Rafal Modrzewski
  • Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila
  • Kaupunginvaltuutettu Risto Nevanlinna
  • Leppävaara-aktiivi ja tietokirjailija Markku Salmi
  • Ravintoloitsija Aman Singh ja kiinteistösijoittaja Sanjiv Tember
  • Hengenpelastajat Kiira Sivonen ja Lotta Timonen
  • Musiikkipedagogi Tuula Tikkanen

Mitalitaiteilija Kauko Räsäsen suunnittelemaa Espoo-mitalia on jaettu tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta kaupungin hyväksi yli 500 henkilölle vuodesta 1972 alkaen. Mitalinsaajat päättää Espoon kaupungin mitalitoimikunta.

Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti verkossa 6.12.2025 klo 14.30.

Lisätietoja Espoo-mitalista

Detta meddelande har publicerats på webbplatsen espoo.fi även på svenska.

This press release is also available in English on our website at espoo.fi.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Taiteilija Kauko Räsäsen suunnittelema pronssinen Espoo-mitali.
Taiteilija Kauko Räsäsen suunnittelema Espoo-mitali.
Espoon kaupunki
Lataa

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Espoo.fi
Facebook
LinkedIn
YouTube

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Salin täydeltä uusia tähtiä, kovia konkareita ja yllättäviä tuttavuuksia: Sellosalin kevätkausi 2026 ohjelma on julkaistu3.12.2025 12:10:52 EET | Tiedote

Sellosalin kevätkauteen mahtuu suurten tunteiden ja musiikkityylien koko kirjo – aina popin ja rockin kirkkaista tähdistä indien tummiin sävyihin ja jazzin juhlavuoden tunnelmista näyttämön lumoon. Leppävaaran oma täyden palvelun musiikki- ja tapahtumatalo tuo tulevaan kevätkauteen poikkeuksellisen tasokkaan ja monipuolisen elämysten valikoiman. Keikka- ja konserttikattausta täydentää runsas esittävien taiteiden ja lavahuumorin, lastenkulttuurin sekä senioreille suunnatun maksuttoman ohjelmiston kattaus.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye