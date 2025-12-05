Espoo-mitalin saajat 2025
Espoo-mitali on myönnetty 14 henkilölle tunnustuksena Espoon hyväksi tehdystä työstä. Mitalinsaajat esitellään Itsenäisyyspäivän juhlakonsertissa. Konsertti lähetetään myös verkossa klo 14.30 alkaen.
Espoo-mitalin saavat:
- Kaupunginvaltuutettu Simon Elo
- Lukiokoulutuksen ja nuorisopalvelujen johtaja Tapio Erma
- Kaupunginvaltuutettu Kaarina Järvenpää
- Toiminnanjohtaja Kaj Järvisalo
- ICEYE:n perustajat Pekka Laurila ja Rafal Modrzewski
- Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila
- Kaupunginvaltuutettu Risto Nevanlinna
- Leppävaara-aktiivi ja tietokirjailija Markku Salmi
- Ravintoloitsija Aman Singh ja kiinteistösijoittaja Sanjiv Tember
- Hengenpelastajat Kiira Sivonen ja Lotta Timonen
- Musiikkipedagogi Tuula Tikkanen
Mitalitaiteilija Kauko Räsäsen suunnittelemaa Espoo-mitalia on jaettu tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta kaupungin hyväksi yli 500 henkilölle vuodesta 1972 alkaen. Mitalinsaajat päättää Espoon kaupungin mitalitoimikunta.
Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti verkossa 6.12.2025 klo 14.30.
Detta meddelande har publicerats på webbplatsen espoo.fi även på svenska.
This press release is also available in English on our website at espoo.fi.
Yhteyshenkilöt
Johanna PajakoskiviestintäjohtajaPuh:+358 50 3952162johanna.pajakoski@espoo.fi
