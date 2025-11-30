Kasper Kulmala johti TPS:n derbyvoittoon Kupittaalla
TPS vahvisti asemiaan pudotuspeliviivan yläpuolella, kun se kaatoi paikallisottelussa FBC Turun selvästi 7-2. Palloseuran voimahahmoksi nousi kolme maalia laukonut Kasper Kulmala. Perjantain muissa otteluissa Westend Indians kaatoi Hawksin 5-1 ja Nokian KrP OLS:n 9-2.
FBC Turku kykeni kahdesti kuittaamaan TPS:n johtomaalin, ja vielä toisen erän viimeisellä minuutilla paikalliskilpailijat punnersivat tasalukemissa 2-2. Sitten otti ohjat Kasper Kulmala, joka laukoi ensin erän loppuun TPS:n johtomaalin, sitten päätösjakson alkuun lukemiksi 4-2 ja hetken kuluttua ylivoimapommilla hattutemppunsa täyteen ja tilanteeksi jo 5-2. Haastaja ei onnistunut enää kaventamaan edes kuudella viittä vastaan, vaan TPS rankaisi. Verneri Tuononen laukoi tyhjiin isäntien kuudennen maalin ja minuuttia ennen loppua vielä Eetu Lehtonen omasta päästä lähteneen nousun kruunuksi loppunumerot. TPS:n toinen kolmen pisteen mies oli kolme osumaa syöttänyt Elias Haataja.
Espoossa pelattiin 30 minuuttia täyteen ilman maaleja, mutta hanojen auettua ropisi saman tien monta. Indiansin Niko Einiön avausmaali sai jatkokseen Hawksin Antti Aarnion viidellä kolmea vastaan laukoman tasoituksen, mutta vain 24 sekuntia myöhemmin Jani Rauhala iski isännät uudelleen edelle – komean nousun päätteeksi ja alivoimalla. Erän lopussa linkosi Joonatan Lindholm kaukaa lukemiksi 3-1, ja kolmannessa erässä komistelivat lukemia vielä Juuso Kekki ja Anton Roth.
Tasaista oli pitkään Nokiallakin, jossa KrP johti viisi minuuttia ennen toisen erän loppua vasta 1-0 Joona Rantalan avauserän osumalla. Sitten iski Aapo Kilpeläinen maalia kiertäneen Valtteri Viitakosken ovelasta syötöstä eron kahteen, ja erän viimeisellä minuutilla osui vielä Joonatan Kovanen kahdesti. Kotijoukkue karkasi päätöserässä jo 6–0-johtoon ennen kuin Petteri Hanski ja Roope Okkonen osuivat OLS;:n kavennukset. Mikko Laakson ja Luukas Hyvärisen osumat pitivät kuitenkin eron kuudessa. Joonatan Kovanen oli saldollaan 2+3 perjantai-illan pistehai. Joona Rantala ja Mikko Laakso merkkauttivat kumpikin 2+1.
Westend Indians nousi illan voitollaan kolmanneksi ohi kaksi ottelua vähemmän pelanneen Classicin.
Sarja jatkuu lauantaina otteluilla Classic–TPS, Oilers–EräViikingit ja LASB–OLS.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
SPV päätti viikon kotivoittoon FBC Turusta30.11.2025 18:35:25 EET | Tiedote
F-liigan miesten sarjan viikko ja marraskuu pelattiin päätökseen Seinäjoella, jossa SPV otti sunnuntain ainoassa ottelussa 6–2-voiton FBC Turusta.
Naiset TPS:n johdolla MM-tauolle – kärkikolmikko repii eroa muihin29.11.2025 21:03:25 EET | Tiedote
Kolmen kärki alkaa erottua MM-tauolle jäävässä F-liigan naisten sarjassa, kun TPS kaatoi tänään kotonaan EräViikingit 8-5 ja SB-Pro vieraissa FBC Loiston 4-2. TPS:llä on nyt 29 ja Classicilla sekä SB-Prolla 28 pistettä, kun nelonen EräViikingit on jäänyt niistä jo kuuden pisteen päähän.
Jumbon jymypaukku Lahdessa – sarjakakkonen kaatui viimeisen minuutin maaleilla29.11.2025 20:30:39 EET | Tiedote
F-liigan lauantain yllätystulos iskettiin iltapäivällä Lahdessa, kun jumbojoukkue LASB nappasi kauden ensimmäisen voittonsa kaatamalla kakkosena komeilevan SPV:n 9-7. Kotijoukkueen kahdeksas ja yhdeksäs maali syntyivät ottelun viimeisellä minuutilla.
Espoo 6 pistettä, Turku 0 – Oilers ja Indians selviin voittoihin28.11.2025 21:30:04 EET | Tiedote
F-liigassa oli perjantain teemana Espoo vastaan Turku, kun Oilers isännöi kotonaan Tapiolassa TPS:aa ja Westend Indians matkusti Kupittaalle FBC Turun vieraaksi. Kaikki sarjapisteet päätyivät Espooseen Oilersin voittaessa ottelunsa 12-5 ja Indiansin omansa 5-1.
Classic vahvempi Pirkanmaan torstaiderbyssä27.11.2025 21:22:30 EET | Tiedote
F-liigan torstain mittelö pelattiin Pirkanmaan paikallisena, kun Classic kaatoi kotonaan Lempäälässä Pirkat maalein 7-2. Classic nousi voitollaan sarjakärkeen ohi ottelun vähemmän pelanneen TPS:n.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme