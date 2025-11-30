Kasper Kulmala johti TPS:n derbyvoittoon Kupittaalla

FBC Turku kykeni kahdesti kuittaamaan TPS:n johtomaalin, ja vielä toisen erän viimeisellä minuutilla paikalliskilpailijat punnersivat tasalukemissa 2-2. Sitten otti ohjat Kasper Kulmala, joka laukoi ensin erän loppuun TPS:n johtomaalin, sitten päätösjakson alkuun lukemiksi 4-2 ja hetken kuluttua ylivoimapommilla hattutemppunsa täyteen ja tilanteeksi jo 5-2. Haastaja ei onnistunut enää kaventamaan edes kuudella viittä vastaan, vaan TPS rankaisi. Verneri Tuononen laukoi tyhjiin isäntien kuudennen maalin ja minuuttia ennen loppua vielä Eetu Lehtonen omasta päästä lähteneen nousun kruunuksi loppunumerot. TPS:n toinen kolmen pisteen mies oli kolme osumaa syöttänyt Elias Haataja.

Espoossa pelattiin 30 minuuttia täyteen ilman maaleja, mutta hanojen auettua ropisi saman tien monta. Indiansin Niko Einiön avausmaali sai jatkokseen Hawksin Antti Aarnion viidellä kolmea vastaan laukoman tasoituksen, mutta vain 24 sekuntia myöhemmin Jani Rauhala iski isännät uudelleen edelle – komean nousun päätteeksi ja alivoimalla. Erän lopussa linkosi Joonatan Lindholm kaukaa lukemiksi 3-1, ja kolmannessa erässä komistelivat lukemia vielä Juuso Kekki ja Anton Roth.

Tasaista oli pitkään Nokiallakin, jossa KrP johti viisi minuuttia ennen toisen erän loppua vasta 1-0 Joona Rantalan avauserän osumalla. Sitten iski Aapo Kilpeläinen maalia kiertäneen Valtteri Viitakosken ovelasta syötöstä eron kahteen, ja erän viimeisellä minuutilla osui vielä Joonatan Kovanen kahdesti. Kotijoukkue karkasi päätöserässä jo 6–0-johtoon ennen kuin Petteri Hanski ja Roope Okkonen osuivat OLS;:n kavennukset. Mikko Laakson ja Luukas Hyvärisen osumat pitivät kuitenkin eron kuudessa. Joonatan Kovanen oli saldollaan 2+3 perjantai-illan pistehai. Joona Rantala ja Mikko Laakso merkkauttivat kumpikin 2+1.

Westend Indians nousi illan voitollaan kolmanneksi ohi kaksi ottelua vähemmän pelanneen Classicin.

Sarja jatkuu lauantaina otteluilla Classic–TPS, Oilers–EräViikingit ja LASB–OLS.