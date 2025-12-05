Eurojackpotin päävoitto Saksaan – Suomeen suurvoittoja
Eurojackpotin perjantain arvonnassa (kierros 49/2025) löytyi yksi täysosuma, jolla 10 miljoonan euron potti matkasi Saksaan. Lahteen osui 569 615 euron porukkavoitto.
Perjantai-illan Eurojackpotin arvonnan oikea rivi on 1, 4, 18, 22 ja 24. Tähtinumerot 6 ja 10.
Saksaan osuneen päävoiton lisäksi arvonnassa löytyi kolme kappaletta 5+1-tuloksia, jolla voitti 569 615 euroa. Kaksi voitoista osui Saksaan ja yksi meille Suomeen. Suomen voitto osui kahden osuuden porukkapeliin, jonka oli laatinut lahtelainen nettipelaaja.
5+0-tuloksia löytyi kahdeksan kappaletta, ja voittosumma kullakin osumalla oli 120 463 euroa. Voitoista viisi matkasi Saksaan, yksi Slovakiaan, yksi Norjaan ja yksi meille Suomeen. Suomen voitto osui nettipelaajalle Lappeenrantaan.
Perjantai-Jokerin voittorivi on 9 0 0 1 8 6 5. Jokerista löytyi yksi tuplattu kuusi oikein -tulos, jolla alajärveläinen nettipelaaja voitti 40 000 euroa.
Milli-pelin voittorivi on 3, 9, 19, 27, 28 ja 33. Lisänumero 17. Millistä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa.
Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Miami 6. Lomatonneja voitettiin yhdeksän kappaletta.
