Veikkaus Oy

Eurojackpotin päävoitto Saksaan – Suomeen suurvoittoja

5.12.2025 22:34:54 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin perjantain arvonnassa (kierros 49/2025) löytyi yksi täysosuma, jolla 10 miljoonan euron potti matkasi Saksaan. Lahteen osui 569 615 euron porukkavoitto.

Perjantai-illan Eurojackpotin arvonnan oikea rivi on 1, 4, 18, 22 ja 24. Tähtinumerot 6 ja 10.

Saksaan osuneen päävoiton lisäksi arvonnassa löytyi kolme kappaletta 5+1-tuloksia, jolla voitti 569 615 euroa. Kaksi voitoista osui Saksaan ja yksi meille Suomeen. Suomen voitto osui kahden osuuden porukkapeliin, jonka oli laatinut lahtelainen nettipelaaja.

5+0-tuloksia löytyi kahdeksan kappaletta, ja voittosumma kullakin osumalla oli 120 463 euroa. Voitoista viisi matkasi Saksaan, yksi Slovakiaan, yksi Norjaan ja yksi meille Suomeen. Suomen voitto osui nettipelaajalle Lappeenrantaan.

Perjantai-Jokerin voittorivi on 9 0 0 1 8 6 5. Jokerista löytyi yksi tuplattu kuusi oikein -tulos, jolla alajärveläinen nettipelaaja voitti 40 000 euroa.

Milli-pelin voittorivi on 3, 9, 19, 27, 28 ja 33. Lisänumero 17. Millistä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa.

Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Miami 6. Lomatonneja voitettiin yhdeksän kappaletta.

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
