Eurojackpotin päävoitto Saksaan – Suomeen suurvoittoja

Perjantai-illan Eurojackpotin arvonnan oikea rivi on 1, 4, 18, 22 ja 24. Tähtinumerot 6 ja 10.



Saksaan osuneen päävoiton lisäksi arvonnassa löytyi kolme kappaletta 5+1-tuloksia, jolla voitti 569 615 euroa. Kaksi voitoista osui Saksaan ja yksi meille Suomeen. Suomen voitto osui kahden osuuden porukkapeliin, jonka oli laatinut lahtelainen nettipelaaja.

5+0-tuloksia löytyi kahdeksan kappaletta, ja voittosumma kullakin osumalla oli 120 463 euroa. Voitoista viisi matkasi Saksaan, yksi Slovakiaan, yksi Norjaan ja yksi meille Suomeen. Suomen voitto osui nettipelaajalle Lappeenrantaan.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 9 0 0 1 8 6 5. Jokerista löytyi yksi tuplattu kuusi oikein -tulos, jolla alajärveläinen nettipelaaja voitti 40 000 euroa.



Milli-pelin voittorivi on 3, 9, 19, 27, 28 ja 33. Lisänumero 17. Millistä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Miami 6. Lomatonneja voitettiin yhdeksän kappaletta.