Pirteä MM-avaus: Suomi nousi tasapeliin maailmanmestaria vastaan
Suomen naisten MM-avaus Tshekin Brnossa oli lupauksia antava, kun Suomi nousi maailmanmestari Ruotsia vastaan kahden maalin takaa 3–3-tasapeliin.
vauserän hahmoiksi nousivat maalivahdit Miia Maaranen Suomen ja Lovisa Hedin Ruotsin tolppien välissä, kun Ruotsi hallitsi palloa mutta tarjoili hermoilullaan avopaikkoja myös Suomelle. Erän ainoa maali nähtiin sen lopussa, kun Ellen Rasmussen pudotti vartijansa Veera Kaupin vauhdistaan ja kiepsahti luukulle työntämään pallon verkkoon Miia Maarasen jalkojen välistä.
Evelina Peterssonin kiskaistua Ruotsin pelin puolivälissä 2–0-johtoon näytti lyhyen hetken pahalta, mutta erän toinen puolikas oli Suomen. Kohta Ruotsin maalin jälkeen jäi pallo irti Natalia Pitkäkankaan laukauksen jälkeen, ja Suvi Hämäläinen nosti kavennuksen. Puolitoista minuuttia myöhemmin iski Suomi ottelun komeimman maalin, kun Ruotsin prässin purkaminen avasi kentän ja 3–2-hyökkäyksen kruunuksi Milla Nordlund löi pelin tasoihin Olivia Pietilän poikkisyötöstä. Eikä tässä vielä kaikki: jo seuraavalla minuutilla oli Meri-Helmi Höynälän aika nostaa Suomi ensi kertaa johtoon Sofia Mittentagin merkkauttaessa syöttöpisteen. Ottelun viimeinen maali nähtiin toisen erän toiseksi viimeisellä minuutilla, kun puolustuksen keskusta jäi Suomelta hetkeksi auki ja Ellen Lundin kiskaisi tasoituksen yläkulmaan. Kolmas erä oli molemmilta joukkueilta jo kontrolloidumpaa peliä ja avopaikat vähissä.
– Oli tosi kiva pelata. Pelattiin joukkueena tosin hyvin ja meidän penkki eli koko pelin mukana, Suomen parhaana palkittu maalivahti Miia Maaranen kiitti.
– Ruotsi yritti tehdä keskeltä paljon maaleja, ja puolustettiin ne hyvin. Sitten meillä oli toisessa erässä hyvä momentum, jossa iskettiin peli tasoihin ja ohi.
Parannettavaakin toki jäi esimerkiksi mahdollisen näiden kisojen uuden Ruotsin kohtaamisen varalle.
– Yritetään pitää palloa vähän enemmän eikä hätiköidä niissä, se olisi ykkösjuttu, Miia Maaranen näki.
Suomen maaleista osui MM-avauksessa kolmosviisikko kaksi ja ykköskentällinen yhden Veera Kaupin ja Oona Kaupin tähdittämän kakkosen jäädessä harvinaisesti ilman osumaa.
Suomen turnaus jatkuu sunnuntaina klo 14 ottelulla Slovakiaa vastaan.
Salibandya, Brno, Tshekki
Naisten MM-turnaus, alkusarjaa
Ruotsi-Suomi 3-3 (1-0, 2-3, 0-0)
1. erä: 17.00 Ellen Rasmussen 1-0.
2. erä: 29.55 Evelina Petersson (Ellen Bäckstedt) 2-0, 31.07 Suvi Hämäläinen (Natalia Pitkäkangas) 2-1, 32.39 Milla Nordlund (Olivia Pietilä) 2-2, 33.44 Meri-Helmi Höynälä (Sofia Mittentag) 2-3, 38.13 Ellen Lundin (Linnea Hammar) 3-3.
3. erä: Maaliton.
Torjunnat:
Lovisa Hedin Ruotsi 7+3+4=14,
Miia Maaranen Suomi 7+4+2=13.
Jäähyt: Ruotsi 2 min, Suomi 0 min.
Erotuomarit: Christian Friemel ja Erik Hasselberg, Sveitsi.
Yleisöä: 715.
Suomen parhaana palkittiin maalivahti Miia Maaranen.
