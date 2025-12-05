Oilers, Classic ja OLS vakuuttaviin voittoihin
F-liigan miesten sarjassa pelattiin lauantaina kolme ottelua, joissa saatiin selvät lukemat. Oilers palasi sarjakärkeen kaatamalla kotonaan EräViikingit 7-2, kolmonen Classic murskasi kotonaan TPS:n peräti 16-3 ja OLS löi vieraissa LASBin 8-3.
Haastaja EräViikingit nousi vielä pelin puolivälissä maalin päähän Santtu Vuoriston kaventaessa tilanteeksi 2-1, mutta vielä ennen toista taukoa Öljymiehet karkasivat maisemaan. Jesperi Lindfors, Jasper Auvinen, Joona Hokkanen ja vielä kolme sekuntia ennen taukosummeria Eetu Sorvali osuivat isännille muuttaen toisen tauon tilanteeksi peräti 6-1. EräViikinkien riskipeli kuudella tuotti Elmeri Haverin kavennuksen ennen kuin ensimmäistä liigaotteluaan pelannut Rasmus Pursio avasi heti maalitilinsä rangaistuslaukauksesta.
Lempäälässä hurjasteli Teemu Karppanen neljä maalia ja kolme syöttöpistettä ottelussa, jossa Classic karkasi 12 minuutissa heti jo 5–0-johtoon. Toisen erän jälkeen lukemat olivat 11-2. Joonas Vettensaari kirjautti Classicin sarakkeeseen ensimmäisen liigamaalinsa ja tehot 1+3. Eetu Sikkinen, Viljami Virtanen sekä Ville Lastikka saalistivat saldon 1+2. TPS:lle eilen hattutempun tehnyt Kasper Kulmala merkkautti tänään 1+2 ja Elias Haataja 2+1.
Eroa syntyi heti alussa myös Lahdessa LASBin otettua 2+2 minuutin rangaistuksen. Eetu Tolosen ylivoimaosuma sai jatkokseen Roope Okkosen kaksi maalia, ja toisessa erässä Eetu Tolonen sekä Riku Ruonakangas muuttivat tilanteeksi jo 5-0 oululaisille. Tämän jälkeen osuttiin liki vuorotahtiin, mutta kolmea maalia kapeammaksi ei OLS:n etumatka enää kutistunut. Arttu Hännisen ilmasta jatkama 6–1-maali oli hänelle ensimmäinen liigatasolla.
Sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla Nurmon Jymy–Nokian KrP ja FBC Turku–Westend Indians.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Kasper Kulmala johti TPS:n derbyvoittoon Kupittaalla5.12.2025 21:05:19 EET | Tiedote
TPS vahvisti asemiaan pudotuspeliviivan yläpuolella, kun se kaatoi paikallisottelussa FBC Turun selvästi 7-2. Palloseuran voimahahmoksi nousi kolme maalia laukonut Kasper Kulmala. Perjantain muissa otteluissa Westend Indians kaatoi Hawksin 5-1 ja Nokian KrP OLS:n 9-2.
SPV päätti viikon kotivoittoon FBC Turusta30.11.2025 18:35:25 EET | Tiedote
F-liigan miesten sarjan viikko ja marraskuu pelattiin päätökseen Seinäjoella, jossa SPV otti sunnuntain ainoassa ottelussa 6–2-voiton FBC Turusta.
Naiset TPS:n johdolla MM-tauolle – kärkikolmikko repii eroa muihin29.11.2025 21:03:25 EET | Tiedote
Kolmen kärki alkaa erottua MM-tauolle jäävässä F-liigan naisten sarjassa, kun TPS kaatoi tänään kotonaan EräViikingit 8-5 ja SB-Pro vieraissa FBC Loiston 4-2. TPS:llä on nyt 29 ja Classicilla sekä SB-Prolla 28 pistettä, kun nelonen EräViikingit on jäänyt niistä jo kuuden pisteen päähän.
Jumbon jymypaukku Lahdessa – sarjakakkonen kaatui viimeisen minuutin maaleilla29.11.2025 20:30:39 EET | Tiedote
F-liigan lauantain yllätystulos iskettiin iltapäivällä Lahdessa, kun jumbojoukkue LASB nappasi kauden ensimmäisen voittonsa kaatamalla kakkosena komeilevan SPV:n 9-7. Kotijoukkueen kahdeksas ja yhdeksäs maali syntyivät ottelun viimeisellä minuutilla.
Espoo 6 pistettä, Turku 0 – Oilers ja Indians selviin voittoihin28.11.2025 21:30:04 EET | Tiedote
F-liigassa oli perjantain teemana Espoo vastaan Turku, kun Oilers isännöi kotonaan Tapiolassa TPS:aa ja Westend Indians matkusti Kupittaalle FBC Turun vieraaksi. Kaikki sarjapisteet päätyivät Espooseen Oilersin voittaessa ottelunsa 12-5 ja Indiansin omansa 5-1.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme