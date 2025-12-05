Oilers, Classic ja OLS vakuuttaviin voittoihin

Haastaja EräViikingit nousi vielä pelin puolivälissä maalin päähän Santtu Vuoriston kaventaessa tilanteeksi 2-1, mutta vielä ennen toista taukoa Öljymiehet karkasivat maisemaan. Jesperi Lindfors, Jasper Auvinen, Joona Hokkanen ja vielä kolme sekuntia ennen taukosummeria Eetu Sorvali osuivat isännille muuttaen toisen tauon tilanteeksi peräti 6-1. EräViikinkien riskipeli kuudella tuotti Elmeri Haverin kavennuksen ennen kuin ensimmäistä liigaotteluaan pelannut Rasmus Pursio avasi heti maalitilinsä rangaistuslaukauksesta.

Lempäälässä hurjasteli Teemu Karppanen neljä maalia ja kolme syöttöpistettä ottelussa, jossa Classic karkasi 12 minuutissa heti jo 5–0-johtoon. Toisen erän jälkeen lukemat olivat 11-2. Joonas Vettensaari kirjautti Classicin sarakkeeseen ensimmäisen liigamaalinsa ja tehot 1+3. Eetu Sikkinen, Viljami Virtanen sekä Ville Lastikka saalistivat saldon 1+2. TPS:lle eilen hattutempun tehnyt Kasper Kulmala merkkautti tänään 1+2 ja Elias Haataja 2+1.

Eroa syntyi heti alussa myös Lahdessa LASBin otettua 2+2 minuutin rangaistuksen. Eetu Tolosen ylivoimaosuma sai jatkokseen Roope Okkosen kaksi maalia, ja toisessa erässä Eetu Tolonen sekä Riku Ruonakangas muuttivat tilanteeksi jo 5-0 oululaisille. Tämän jälkeen osuttiin liki vuorotahtiin, mutta kolmea maalia kapeammaksi ei OLS:n etumatka enää kutistunut. Arttu Hännisen ilmasta jatkama 6–1-maali oli hänelle ensimmäinen liigatasolla.

Sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla Nurmon Jymy–Nokian KrP ja FBC Turku–Westend Indians.