Kokoomuksen Kaunisto: Vihreiden lahja itsenäiselle Suomelle on lisää veroja ja kapuloita yrittäjien rattaisiin

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto pitää Vihreiden Hyrkön itsenäisyyspäivän kunniaksi esittämää uutta, työnteon kannustimia heikentävää maanpuolustusveroa vastuuttomana.

”Vihreiden maanpuolustusvero voi kuulostaa aluksi hienolta, mutta se ainoastaan kiristää entisestään työnteon ja yrittämisen kannattavuutta. Kokoomus tukee vahvaa ja puolustuskyvyltään kestävää Suomea. Sitä ei kuitenkaan pidä tehdä uusien, korvamerkittyjen verojen käyttöönotolla”, Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto huomauttaa.

Vihreiden ehdotuksessa maanpuolustusta rahoitettaisiin erillisellä, hyvin pistemäisellä verolla, jonka he kohdistaisivat yrityksille ja suurituloisille suomalaisille.

Kaunisto toteaa, ettei maanpuolustusta tule siirtää erillisen verotuksen piiriin – kyse on koko yhteiskunnan kivijalasta. Hänen mukaansa näin keskeisille menoille tulee löytyä rahoitus valtion budjetista. Kansalaisten turvallisuuden takaaminen on valtiojohdon prioriteeteista korkeimmilla paikoilla.

”Turvallisuutemme vahvistaminen on yhteinen prioriteetti, mutta sen rahoittamisen tulee olla pitkäjänteistä ja oikeudenmukaista koko yhteiskunnalle”, Kaunisto toteaa.

Maanpuolustusveron kaltaiset erityisverot voivat heikentää investointeja ja talouskasvua sekä lisätä byrokratiaa, ilman että ne tuovat merkittävää lisäturvaa.

”Meidän on varmistettava, että yhteiskunnan luottamus verojärjestelmään säilyy”, Kaunisto huomauttaa.

Kokoomus uskoo, että suomalaiset ovat valmiita kantamaan yhteistä vastuuta puolustuksen vahvistamisesta – mutta se on tehtävä oikeudenmukaisesti, kuormittamatta yksittäisiä ryhmiä liikaa.