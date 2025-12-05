Loton potti kohoaa yhdeksään miljoonaan euroon - Jokerista miljoonavoitto jakoon

Loton kierroksen 49/2025 oikea rivi on 3, 8, 10, 19, 23, 33 ja 38. Lisänumero 29. Plusnumero 14.



Itsenäisyyspäivän illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla Loton potti kasvaa yhdeksään miljoonaan euroon.



Lauantaina löytyi neljä kappaletta 6+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 35 867 euroa. Voitot osuivat muuramelaiselle nettipelaajalle, Kemijärven K-Supermarket Kauppapaikan asiakkaalle, raumalaiselle nettipelaajalle ja helsinkiläiselle nettipelaajalle.



Miljoonan euron voitto Jokerista jakoon



Lauantain Jokerin voittorivi on 6 5 4 2 5 3 1. Jokerista löytyi yksi täysosuma, jolla voitti tasan miljoona euroa. Voitto osui nettipelaajalle pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen.



- Isot onnittelut tuoreelle suomalaiselle Jokeri-miljonäärille! Toivottavasti pääsemme pian onnittelemaan voittajaa myös vaikkapa perinteisten Veikkauksen suurvoittajakahvien merkeissä, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.



Lauantain Millin voittorivi on 5, 11, 14, 16, 17 ja 31. Lisänumero 7. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Delhi 6. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.