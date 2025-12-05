Loton potti kohoaa yhdeksään miljoonaan euroon - Jokerista miljoonavoitto jakoon
Loton lauantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potti nousee yhdeksään miljoonaan euroon. Jokerista osui lauantaina miljoonan euron täysosuma pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen.
Loton kierroksen 49/2025 oikea rivi on 3, 8, 10, 19, 23, 33 ja 38. Lisänumero 29. Plusnumero 14.
Itsenäisyyspäivän illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla Loton potti kasvaa yhdeksään miljoonaan euroon.
Lauantaina löytyi neljä kappaletta 6+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 35 867 euroa. Voitot osuivat muuramelaiselle nettipelaajalle, Kemijärven K-Supermarket Kauppapaikan asiakkaalle, raumalaiselle nettipelaajalle ja helsinkiläiselle nettipelaajalle.
Miljoonan euron voitto Jokerista jakoon
Lauantain Jokerin voittorivi on 6 5 4 2 5 3 1. Jokerista löytyi yksi täysosuma, jolla voitti tasan miljoona euroa. Voitto osui nettipelaajalle pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen.
- Isot onnittelut tuoreelle suomalaiselle Jokeri-miljonäärille! Toivottavasti pääsemme pian onnittelemaan voittajaa myös vaikkapa perinteisten Veikkauksen suurvoittajakahvien merkeissä, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Lauantain Millin voittorivi on 5, 11, 14, 16, 17 ja 31. Lisänumero 7. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Delhi 6. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.
Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotin päävoitto Saksaan – Suomeen suurvoittoja5.12.2025 22:34:54 EET | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnassa (kierros 49/2025) löytyi yksi täysosuma, jolla 10 miljoonan euron potti matkasi Saksaan. Lahteen osui 569 615 euron porukkavoitto.
Veikkaus ja Liiga pitkään jatkosopimukseen5.12.2025 10:00:23 EET | Tiedote
Jääkiekon SM-liiga Oy ja Veikkaus ovat sopineet pitkäkestoisen yhteistyönsä jatkosta. Merkittävä yhteistyösopimus on viisivuotinen ja ulottuu muuttuvaan suomalaiseen rahapelijärjestelmään.
Vikinglotosta Vantaalle yli 500 000 euron voitto3.12.2025 21:58:01 EET | Tiedote
Vikinglotossa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi viikolla potissa on noin 15 miljoonaa euroa. Vantaan Ruskeasannan St1-asemalla pelattuun riviin osui 500 000 euron voitto.
Salibandyn kielletystä vedonlyönnistä rangaistuksia – Veikkaus ei tee tutkintapyyntöä poliisille3.12.2025 13:28:09 EET | Tiedote
Salibandyliiton Kilpailu- ja kurinpitoryhmä (KKR) on tiedottanut tänään keskiviikkona 3.12. kiellettyyn vedonlyöntiin liittyvistä sanktioista. Määräaikaisia kilpailukieltoja määrättiin pelaajille ja toimihenkilöille yhteensä 80 kappaletta. Niiden mitta on noin kahdesta kuukaudesta noin seitsemään kuukauteen.
Eurojackpotin päävoitto Tanskaan – Suomeen 127 000 euron voitto2.12.2025 22:43:16 EET | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnassa (kierros 49/2025) löytyi yksi täysosuma, jolla 23 miljoonan euron potti matkasi Tanskaan. Suomeen osui 127 000 euron porukkavoitto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme