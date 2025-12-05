Veikkaus Oy

Loton potti kohoaa yhdeksään miljoonaan euroon - Jokerista miljoonavoitto jakoon

6.12.2025 22:49:42 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Loton lauantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potti nousee yhdeksään miljoonaan euroon. Jokerista osui lauantaina miljoonan euron täysosuma pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen.

Loton kierroksen 49/2025 oikea rivi on 3, 8, 10, 19, 23, 33 ja 38. Lisänumero 29. Plusnumero 14.

Itsenäisyyspäivän illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla Loton potti kasvaa yhdeksään miljoonaan euroon.

Lauantaina löytyi neljä kappaletta 6+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 35 867 euroa. Voitot osuivat muuramelaiselle nettipelaajalle, Kemijärven K-Supermarket Kauppapaikan asiakkaalle, raumalaiselle nettipelaajalle ja helsinkiläiselle nettipelaajalle.

Miljoonan euron voitto Jokerista jakoon

Lauantain Jokerin voittorivi on 6 5 4 2 5 3 1. Jokerista löytyi yksi täysosuma, jolla voitti tasan miljoona euroa. Voitto osui nettipelaajalle pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen.

- Isot onnittelut tuoreelle suomalaiselle Jokeri-miljonäärille! Toivottavasti pääsemme pian onnittelemaan voittajaa myös vaikkapa perinteisten Veikkauksen suurvoittajakahvien merkeissä, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

Lauantain Millin voittorivi on 5, 11, 14, 16, 17 ja 31. Lisänumero 7. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Delhi 6. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye