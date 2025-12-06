Naisten salibandyn MM-kisat käynnissä Tšekissä

Suomi avasi MM-kisataipaleensa itsenäisyyspäivänä 3-3-tasapelillä hallitsevaa maailmanmestari Ruotsia vastaan. Tänään Suomi kohtaa Slovakian klo 14 alkavassa ottelussa.

Alla tietoa MM-turnauksesta ja mediapalveluista.

MM-turnauksesta lyhyesti

MM-lopputurnaukseen osallistuu 16 maata, jotka on jaettu neljään neljän joukkueen lohkoon. Suomi pelaa B-lohkossa Ruotsin, Slovakian ja Puolan kanssa. Alkusarja pelataan Brnon Vodova Arenassa, ja jatkopelit Ostravan Ostravar Arenassa.

Lohkovaiheessa jokainen joukkue kohtaa lohkonsa muut joukkueet kerran. A- ja B-lohkojen kaksi parasta etenevät suoraan puolivälieriin. Näiden lohkojen 3.–4. sijoittuneet sekä C- ja D-lohkojen kaksi parasta pelaavat pudotuspelikierroksen (PO1–PO4) paikoista puolivälieriin. Loput joukkueet jatkavat sijoitusotteluihin.



Puolivälierät pelataan 11.–12.12., välierät lauantaina 13.12. ja mitalipelit sunnuntaina 14.12.

Naisten MM-kisat on järjestetty joka toinen vuosi vuodesta 1997. Maailmanmestaruuden ovat voittaneet Ruotsi (11 kertaa), Suomi (1999, 2001) ja Sveitsi (2005).

Salibandyliitto palvelee mediaa



Salibandyliiton viestintätiimi kulkee Suomen maajoukkueen mukana ja palvelee median edustajia sekä paikan päällä että Suomesta käsin.

Yhteys Suomen maajoukkueeseen

Alkusarja

Joukkueenjohtaja Jari Oksanen

puh./WhatsApp: +358 400 529 002

jari.oksanen@salibandy.fi

Jatkopelit

Viestintäjohtaja Jussi Ojala

puh./WhatsApp: +358 40 777 4831

jussi.ojala@salibandy.fi

– Rohkaisen median edustajia olemaan yhteydessä aina kun tarvetta on. Yhtään juttua ei saa jäädä tekemättä sen vuoksi, ettei pelaajia tai valmennusta ole saatavilla. Pystymme toteuttamaan monipuolisesti median toiveita, Ojala lupaa.

Suomen ottelut Ylen kanavilla



Yle näyttää kaikki Suomen ottelut TV2:ssa ja Yle Areenassa. Paikan päällä Tshekissä ovat toimittaja Henri Pitkänen ja asiantuntija Toni Lötjönen. Suomesta käsin ottelut selostaa Matti Härkönen, ja kommentaattorina toimii Inka Lampinen.

Kaikki MM-ottelut IFF-sovelluksessa



Kaikki turnauksen ottelut striimataan englanniksi selostettuina IFF Media App -sovellukseen.

Yhden ottelun hinta: 6,99 €

Koko turnauspaketti: 24,99 €



Lisätietoa IFF:n lähetyksistä täällä.

Valokuvia median käyttöön

Turnauksen aikana valokuvia Suomen joukkueesta ladataan Salibandyliiton kuvat.fi-palveluun. Tällä hetkellä sieltä löytyy MM-joukkueen pelaajien kasvokuvat.

MM2025-kisojen kuvat: https://salibandyliitto.kuvat.fi/kuvat/Maajoukkueet/Naiset/MM-kisat+2025/

Kuvia käyttäessä pyydämme kreditoimaan kuvaajan, jonka nimi löytyy kansion tiedoista. Salibandyliittoa avustavina kuvaajina turnauksessa ovat Jesse Peltola ja Henri Keränen.

Kisajärjestäjän (IFF) valokuvat: https://www.flickr.com/photos/iff_floorball/albums/

Salibandyliiton kisasisällöt

Suomen joukkueen ympäriltä on luvassa kiinnostavaa materiaalia niin salibandy.fi-verkkosivuillamme kuin somealustoilla Instagram, TikTok, X, Facebook, YouTube.

Tulokset ja tilastot

Tilastot löytyvät kätevimmin IFF-sovelluksesta.

IFF App -lataus

iOS: Apple Store, Android: Google Play, Desktop: https://app.floorball.sport/

Rekisteröityminen

1. Asenna sovellus (ks. yllä)

2. Rekisteröidy käyttämällä matkapuhelinnumeroasi ja koodia, jonka saat tekstiviestillä

MM-kisasivut: https://ms.ceskyflorbal.cz/?locale=en

MM-lohkot

A-lohko: Sveitsi, Tshekki, Latvia, Tanska

B-lohko: Suomi, Ruotsi, Puola, Slovakia

C-lohko: Japani, Norja, Alankomaat, Australia

D-lohko: Singapore, Saksa, Viro, Yhdysvallat

Suomen ottelut alkusarjassa (Vodova Arena, Brno)

La 6.12. klo 14: Ruotsi – Suomi 3-3

Su 7.12. klo 14: Suomi – Slovakia

Ma 8.12. klo 14.45: Puola – Suomi



Pudotuspelit (Ostravar Arena, Ostrava)

Puolivälierät

To 11.12. klo 17.30: A1 – voittaja PO4 (pve 1)

To 11.12. klo 20.30: A2 – voittaja PO2 (pve 3)

Pe 12.12. klo 17.00: B1 – voittaja PO3 (pve 2)

Pe 12.12. klo 20.00: B2 – voittaja PO1 (pve 4)

Välierät

La 13.12. klo 17.00: voittaja pve 1 – voittaja pve 4

La 13.12. klo 20.00: voittaja pve 2 – voittaja pve 3

Mitalipelit

Su 14.12. klo 13.45: pronssiottelu

Su 14.12. klo 17.00: MM-finaali

Suomen MM-joukkue

Suomen kahdestakymmenestä pelaajasta kahdeksan on MM-kisojen ensikertalaisia. He ovat maalivahtikaksikko Miia Maaranen (SaiPa) – Julia Saarinen (Classic), ja kenttäpelaajat Jasmiina Järvinen (Warberg IC), Sofia Mittentag (Warberg IC), Yamou Njai (Malmö FBC), Olivia Pietilä (TPS), Natalia Pitkäkangas (Classic) ja Veera Vilenius (Classic).

Kuudensiin MM-kisoihinsa lähtevät Ruotsin pääsarjassa, Thorengruppenin riveissä loistavat hyökkääjä Veera Kauppi ja puolustaja My Kippilä. Kokeneeseen kaartiin lukeutuvat niin ikään Thorengruppenia edustava Oona Kauppi ja TPS:n Jenna Saario, joille alkamassa on viides MM-turnaus. Joukkueen keski-ikä on 24,9 vuotta. Puolustaja Yamou Njai, 31, on joukkueen vanhin ja kuopus vasta 20-vuotias maalivahti Julia Saarinen.

MM-kulta on kiertänyt Suomen salibandynaisia jo tuskallisen kauan. Viimeisin maailmanmestaruus on keväältä 2001. Hävittyjä MM-finaaleja sen jälkeen Suomen naisille on kertynyt peräti kahdeksan.

Nyt Suomi yrittää paluuta kultakantaan ruotsalaisen päävalmentajan johdolla. Andreas Harnesk, 39, aloitti tehtävässään reilu vuosi sitten huhtikuussa. Tulosta tuli The World Games -turnauksessa elokuussa, kun Suomi kukisti Ruotsin turnauksen loppuottelussa. Se oli salibandynaisille paitsi ensimmäinen arvokisavoitto yli 20 vuoteen, myös tärkeä itseluottamuksen kannalta. Harnesk haluaa siirtää saman MM-kisoihin.

– Meillä on asenne, että voimme voittaa kenet tahansa, milloin tahansa, kun pelaamme omaa parastamme. Meillä on upeita persoonia ja pelaajia, jotka tekevät toisistaan parempia. Maalivahdit Miia Maaranen ja Julia Saarinen ovat loistava esimerkki siitä. Lisäksi meillä on maailman ehdotonta kärkeä edustavat Veera ja Oona Kauppi, ja monia, jotka ovat läpimurtonsa kynnyksellä.

Elokuussa saavutettua TWG-voittoa päävalmentaja kuvaa nousuksi vuoren huipulle. MM-kisoissa on uuden haasteen aika. Tavoite on selkeä.

– Haluamme yhdessä kiivetä vielä korkeammalle huipulle, Andreas Harnesk sanoo.

Suomen maajoukkue MM2025-kisoissa

(tiedot: nro, nimi, ikä, seura, maaottelut ja pisteet niissä, pelatut MM-kisat)

# Maalivahdit

98 Miia Maaranen 25, SaiPa, 16 0+1=1, 0

71 Julia Saarinen 20, Classic, 11 0+0=0

Kenttäpelaajat

10 Suvi Hämäläinen 22, Classic, 30 20+17=37, 1

13 Meri-Helmi Höynälä 24, Warberg IC (SWE), 54 17+14=31, 3

36 Jasmiina Järvinen 24, Warberg IC (SWE), 12 5+6=11

27 Oona Kauppi 28, Thorengruppen (SWE), 86 120+90=210, 4

28 Veera Kauppi 28, Thorengruppen (SWE), 104 169+116=285, 5

80 My Kippilä 29, Thorengruppen (SWE), 102 33+94=127, 5

8 Alma Laitila 21, Classic, 33 6+14=20, 1

17 Sofia Mittentag 23, Warberg IC (SWE), 26 24+9=33, 0

7 Yamou Njai 31, Malmö FBC (SWE) 13 5+3=8, 0

44 Milla Nordlund 27, Endre IF (SWE) 52 33+23=56, 1

61 Emilia Pietilä 21, TPS, 34 9+19=28, 1

66 Olivia Pietilä 21, TPS, 15 5+5=10, 0

3 Sara Piispa 29, Kloten-Dietlikon Jets (SUI), 66 36+32=68, 3

64 Natalia Pitkäkangas 22, Classic, 16 4+4=8, 0

89 Jenna Saario 27, TPS, 94 45+45=90, 4

16 Ulla Valtola 23, Täby FBC (SWE), 41 25+25=50, 1

21 Veera Vilenius 26, Classic, 5 1+1=2, 0

9 Daniela Westerlund 27, Warberg IC (SWE), 69 17+25=42, 2

Päävalmentaja: Andreas Harnesk