SDP:n Helena Marttila: Hallituksen joululahja lapsiperheille on ennätyksellinen epävarmuus

– Monissa perheissä joulu on muuttumassa mustaksi. Vähävaraisten perheiden joululahjakeräyksiin lähetetyissä toiveissa pyydetään ruokaa ja välttämättömiä hygieniatarvikkeita. Hyvinvointivaltiossa yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua käyttämään sitä ainoaa joululahjatoivettaan saippuaan, Marttila sanoo.

SDP muistuttaa, että työllisyys- ja talouspolitiikan tarkoitus on rakentaa turvallisuutta, ei lisätä huolta ja epävarmuutta. Nyt hallituksen tulostaululla työllisyyspolitiikasta on tullut ennätyksellistä työttömyyspolitiikkaa ja kasvupuheista köyhyyden rajua kasvua. Viimeisimpien arvioiden mukaan sosiaaliturvaan kohdistetut leikkaukset ovat sysänneet jopa 31 000 lasta köyhyysrajan alapuolelle.

– Oikeistohallituksen politiikan seurauksena köyhyys lisääntyy, epävarmuus kasvaa ja yhä useampi suomalainen joutuu miettimään, miten selviytyy arjen välttämättömistä kuluista. Lapsuudessa koettu köyhyys jättää tutkitusti pitkät jäljet elämään ja yhdistyy huono-osaisuuteen aikuisuudessa. Tämäkö on se joululahja, jonka hallitus haluaa suomalaisille tänä vuonna antaa?, kysyy Marttila.

SDP haastaa hallituksen muuttamaan politiikan suunnan kohti oikeudenmukaista, vastuullista ja kasvua tukevaa linjaa, joka palauttaa luottamuksen ja turvaa suomalaisten arjen.