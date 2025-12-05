Maakuntahallituksen päätökset 8.12.2025

Maakuntahallitus kokoontui kuluvan vuoden viimeiseen kokoukseensa maanantaina 8.12.2025 maakuntatalolle Lahteen.

Kokouksessa käsittelimme monia tärkeitä asioita, mutta haluan erityisesti nostaa esiin maakuntajohtajan viran haun, jonka valmistelut maakuntahallitus on käynnistänyt. Haku on avoinna 7.1.2026 asti. Nyt on mahdollisuus hakea erittäin merkitykselliseen tehtävää, jolla voi aidosti vaikuttaa Päijät-Hämeen kehittämiseen ja tulevaisuuteen, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari.

Vt. maakuntajohtaja Juha Hertsin ajankohtaiskatsauksessa nousi puolestaan esiin maakuntien välinen yhteistoiminta. Kari piti erinomaisena tietoa siitä, että Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat yhteistyön merkeissä tekemässä esitystä EU:n monivuotisen rahoituskehykseen (MFF) 2028–2034 liittyvästä kansallisen ja aluetason kumppanuusrahaston (NRP) toimintamallista. Maakuntajohtajat päättivät kokouksessaan keskiviikkona 3.12. yhteistyöstä rakentaa täysin uudenlainen esitys mallista, joka huomioi alueiden tarpeet, roolit ja vastuut uudessa NRP-mallissa. Esitys valmistuu alkuvuodesta 2026

Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2026

Vuoden 2026 talousarvion mukaan jäsenkunnat osallistuvat maakunnan toiminnan rahoittamiseen yhteensä 2,4 miljoonaa eurolla.

Tämän lisäksi kunnat rahoittavat Yliopistokampuksen toimintaa (yhteensä 100 000 euroa) sekä Päijät-Häme – Suomen liikkuvin maakunta -hanketta (yhteensä 87 000 euroa).

Kuntien maksuosuudet muodostuvat asukaslukujen perusteella.

Päijät-Hämeen liitto laskuttaa maksuosuudet kunnilta neljännesvuosittain. Maakuntahallitus päätti eräpäiviksi: 9.1., 10.4., 10.7. ja 9.10. 2026.

Kuntakohtaiset maksuosuudet esityslistan liitteenä

Vuoden 2026 työohjelman ja Käyttösuunnitelma I:n hyväksyminen

Maakuntahallitus hyväksyi vuoden 2026 työohjelman sekä siihen perustuvan yleisluonteisen käyttösuunnitelman (käyttösuunnitelma I) ja päätti omalta osaltaan määrärahojen käytöstä.

Lisäksi hallitus valtuutti maakuntajohtajan käyttämään näitä määrärahoja eri tehtävien toteuttamiseen ja hyväksymään projektien käyttösuunnitelmat.

Yhteistyösopimus Zaporižžjan alueen kanssa

Maakuntahallitus päätti jatkaa Päijät-Hämeen ja Zaporižžjan alueen välistä yhteistyösopimusta vuosille 2026–2027. Tarkempi toimenpidesuunnitelma yhteistyön sisällöstä valmistellaan ja käsitellään maakuntahallituksessa alkuvuodesta 2026.

Sopimus kattaa mm. koulutuksen, urheilun, kulttuurin ja nuorisotoiminnan.

Ensimmäiset konkreettiset toimet painottuivat lasten ja nuorten tukemiseen leiritoiminnan kautta Pajulahdessa. Kesällä 2025 järjestettiin neljä leiriä, jokaisessa noin 20 nuorta + vähintään 2 saattajaa, eli yhteensä lähes 100 osallistujaa. Viikon mittaisiin leireihin sisältyi liikunta- ja kulttuuriohjelmaa. Pajulahti vastasi ohjelmasta, ruokailuista ja majoituksesta, Lahden kaupunki kattoi suurimman osan kustannuksista, ja Päijät-Hämeen liitto sekä Lahden seurakunnat osallistuivat rahoitukseen. Kokonaisbudjetti oli noin 40 000 €.

Lisätiedot: vt. maakuntajohtaja, Juha Hertsi, puh, 044 371 9442

Hallitus merkitsi tiedokseen

Työllisyyskatsaus 10/2025

Tarla pöytäkirja 14.11.2025

Viranhaltijapäätökset