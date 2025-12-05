Maakuntahallituksen päätökset 8.12.2025
Maakuntahallitus päätti kuluvan vuoden viimeisessä kokouksessaan kuntien maksuosuuksien maksuaikataulusta ja yhteistyön jatkamisesta Zaporižžjan alueen kanssa sekä hyväksyi liiton työohjelman ja käyttösuunnitelman vuodelle 2026.
Maakuntahallitus kokoontui kuluvan vuoden viimeiseen kokoukseensa maanantaina 8.12.2025 maakuntatalolle Lahteen.
Kokouksessa käsittelimme monia tärkeitä asioita, mutta haluan erityisesti nostaa esiin maakuntajohtajan viran haun, jonka valmistelut maakuntahallitus on käynnistänyt. Haku on avoinna 7.1.2026 asti. Nyt on mahdollisuus hakea erittäin merkitykselliseen tehtävää, jolla voi aidosti vaikuttaa Päijät-Hämeen kehittämiseen ja tulevaisuuteen, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari.
Vt. maakuntajohtaja Juha Hertsin ajankohtaiskatsauksessa nousi puolestaan esiin maakuntien välinen yhteistoiminta. Kari piti erinomaisena tietoa siitä, että Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat yhteistyön merkeissä tekemässä esitystä EU:n monivuotisen rahoituskehykseen (MFF) 2028–2034 liittyvästä kansallisen ja aluetason kumppanuusrahaston (NRP) toimintamallista. Maakuntajohtajat päättivät kokouksessaan keskiviikkona 3.12. yhteistyöstä rakentaa täysin uudenlainen esitys mallista, joka huomioi alueiden tarpeet, roolit ja vastuut uudessa NRP-mallissa. Esitys valmistuu alkuvuodesta 2026
Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2026
Vuoden 2026 talousarvion mukaan jäsenkunnat osallistuvat maakunnan toiminnan rahoittamiseen yhteensä 2,4 miljoonaa eurolla.
Tämän lisäksi kunnat rahoittavat Yliopistokampuksen toimintaa (yhteensä 100 000 euroa) sekä Päijät-Häme – Suomen liikkuvin maakunta -hanketta (yhteensä 87 000 euroa).
Kuntien maksuosuudet muodostuvat asukaslukujen perusteella.
Päijät-Hämeen liitto laskuttaa maksuosuudet kunnilta neljännesvuosittain. Maakuntahallitus päätti eräpäiviksi: 9.1., 10.4., 10.7. ja 9.10. 2026.
Kuntakohtaiset maksuosuudet esityslistan liitteenä
Vuoden 2026 työohjelman ja Käyttösuunnitelma I:n hyväksyminen
Maakuntahallitus hyväksyi vuoden 2026 työohjelman sekä siihen perustuvan yleisluonteisen käyttösuunnitelman (käyttösuunnitelma I) ja päätti omalta osaltaan määrärahojen käytöstä.
Lisäksi hallitus valtuutti maakuntajohtajan käyttämään näitä määrärahoja eri tehtävien toteuttamiseen ja hyväksymään projektien käyttösuunnitelmat.
Yhteistyösopimus Zaporižžjan alueen kanssa
Maakuntahallitus päätti jatkaa Päijät-Hämeen ja Zaporižžjan alueen välistä yhteistyösopimusta vuosille 2026–2027. Tarkempi toimenpidesuunnitelma yhteistyön sisällöstä valmistellaan ja käsitellään maakuntahallituksessa alkuvuodesta 2026.
Sopimus kattaa mm. koulutuksen, urheilun, kulttuurin ja nuorisotoiminnan.
Ensimmäiset konkreettiset toimet painottuivat lasten ja nuorten tukemiseen leiritoiminnan kautta Pajulahdessa. Kesällä 2025 järjestettiin neljä leiriä, jokaisessa noin 20 nuorta + vähintään 2 saattajaa, eli yhteensä lähes 100 osallistujaa. Viikon mittaisiin leireihin sisältyi liikunta- ja kulttuuriohjelmaa. Pajulahti vastasi ohjelmasta, ruokailuista ja majoituksesta, Lahden kaupunki kattoi suurimman osan kustannuksista, ja Päijät-Hämeen liitto sekä Lahden seurakunnat osallistuivat rahoitukseen. Kokonaisbudjetti oli noin 40 000 €.
Lisätiedot: vt. maakuntajohtaja, Juha Hertsi, puh, 044 371 9442
Hallitus merkitsi tiedokseen
- Työllisyyskatsaus 10/2025
- Tarla pöytäkirja 14.11.2025
Viranhaltijapäätökset
- Etelä-Suomen maakuntien liittojen asiantuntijalausunto valtioneuvoston kirjelmästä (U 52/2025 vp) eduskunnalle koskien ehdotusta uudeksi Verkkojen Eurooppa -asetukseksi vuosille 2028–2034 sekä siihen liittyvistä EU-asetusten muutoksista ja kumoamisesta.
- Päijät-Hämeen liiton asiantuntijalausunto eduskunnan suurelle valiokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä (U 53/2025 vp), joka koskee kahta komission asetusehdotusta:
- Ehdotus ”kumppanuusrahastoasetukseksi” (NRP-asetus), jolla perustettaisiin Euroopan taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden, maatalouden ja maaseudun, kalatalouden ja merielinkeinojen sekä vaurauden ja turvallisuuden rahasto vuosille 2028–2034. Samalla muutettaisiin asetuksia (EU) 2023/955 ja (EU, Euratom) 2024/2509.
- Ehdotus ”tuloksellisuusasetukseksi”, joka koskee EU:n talousarvion menojen seurannan ja tuloksellisuuden arvioinnin kehystä sekä muiden unionin ohjelmia ja toimia koskevien horisontaalisten sääntöjen vahvistamista.
- Päätös AKKE-tukirahoituksesta hankkeelle Kurpan alueen teollisuuskiinteistöjen aktivointi
- Viestintäasiantuntijan palkkaaminen
- Tukikirje Päijännepurjehdus Myötätuuli Leader -hankkeelle
- Määräaikaisen erityisasiantuntijan palkkaaminen - Alueellinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI)
- Määräaikaisen erityisasiantuntijan palkkaaminen - Hanketoiminta ja vaikuttavuus
- Lausunto Pennalan teollisuusalueen osayleiskaavan ehdotuksesta
- Lausunto Orjastentie 36 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta
Yhteyshenkilöt
Jari PaakkunainenHallintojohtaja / Director, AdministrationPäijät-Hämeen liitto
Maakuntahallituksen ja -valtuuston sihteeri
Mika Karikansanedustaja, maakuntahallituksen puheenjohtajaPäijät-Hämeen liitto / maakuntahallitusPuh:050 398 5601mika.kari@eduskunta.fi
Juha Hertsivt. maakuntajohtajaPäijät-Hämeen liittoPuh:0443719442juha.hertsi@paijat-hame.fi
