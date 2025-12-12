Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Ruokamatkailukilpailu 2026 on alkanut – kuka vie voiton tänä vuonna?

1.1.2026 09:00:00 EET | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote

Ruokamatkailukilpailu etsii Suomen parhaita ruoka- ja juomaelämyksiä. Voittajat palkitaan rahapalkinnoin Helsingin kaupungintalon juhlasalissa torstaina 24.9.2026.

Kaksi henkilöä pitelee juomalaseja ja hymyilee, yllään kukkaseppeleet. Teksti: "Hungry for Finland Ruokamatkailukilpailu 2026". Mukana logot Haaga-Helia, maa- ja metsätalousministeriö, Visit Finland, Helsingin kaupunki, XAMK.

Kilpailuun voi hakea mukaan täyttämällä lomakkeen, joka on auki 1.1.–28.2.2026.

– Ruokamatkailukilpailuun ehdotettujen tuotteiden taso on noussut vuosi vuodelta ja odotamme innolla, minkälaisia ehdotuksia saamme tällä kertaa, kertoo arviointiraadin puheenjohtaja Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Ruokamatkailu on matkailun muoto, jossa yksi keskeisistä matkailumotiiveista on ruoka ja ruokaelämykset: paikallisen kulttuurin kokeminen ruoan ja juoman kautta. Ruokamatkailuelämyksistä voi kuitenkin nauttia, vaikka matkan päämotiivi ei olisikaan ruoka.

Suomi maailmankartalle houkuttelevana ruokamatkailumaana

Ruokamatkailukilpailu on osa maa- ja metsätalousministeriön ja Visit Finlandin ruokamaakuvaprojektia, jossa suomalaisesta ruoasta rakennetaan matkailuvaltti.

Visit Finlandin vuonna 2025 teettämän mielikuvatutkimuksen mukaan Suomi on kansainvälisen asiakkaan silmissä vielä melko tuntematon ruokamaa. Tunnettuuden lisäämiseksi tarvitaan ponnekasta viestintää ja markkinointia.

Siksi Ruokamatkailukilpailun arvioinnin pääpainopisteet ovat viestintä ja markkinointi.

– Kilpailun kautta saamme nostettua esiin ruokamatkailumme helmiä ja toivottavasti kannustamme toimijoita kehittämään tuotteitaan entistä laadukkaimmiksi, Viljanen toteaa.

Vuoden 2026 kilpailu on järjestyksessään kuudes, edelliset kilpailut olivat vuosina 2015, 2017, 2019, 2021 ja 2023. Ruokamatkailukilpailun yli 10-vuotisen taipaleen aikana ruokamatkailu Suomessa on kehittynyt merkittävästi.

Nyt jos koskaan on oikea aika hypätä mukaan matkalle, jossa suomalaisesta ruoasta tehdään matkailuvaltti!

Ilmoittaudu mukaan kilpailuun

Kilpailua rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Visit Finland, Helsingin kaupunki ja Xamk-ammattikorkeakoulu.

Arviointiraati

  • Kilpailun puheenjohtaja Kirsi Viljanen, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
  • Kristiina Adamsson, ruokamatkailun asiantuntija, Hungry for Finland, Haaga-Helia amk
  • Heli Jimenez, Director, International Marketing, Business Finland
  • Minna Ermala, matkailun erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki
  • Taina Harmoinen, TKI-asiantuntija, Vastuulliset ruokapalvelut, Xamk, Kaakkois-Suomen amk
  • Hannu Kovala, Food and Beverage Manager, Radisson Blu Hotel Oulu, Sokotel Oy
  • Mariaana Nelimarkka, ruoka- ja juomatoimittaja
  • Katja Tuomainen, Kokkimaajoukkueen johtaja, yrittäjä, keittiömestari


Lisätietoa

Hungry for Finland Ruokamatkailukilpailu -verkkosivut

Suomen ruokamatkailustrategia 2024–2028 

Avainsanat

ruokamatkailuhungry for finlandravintola-ala

Yhteyshenkilöt

Kuvat

