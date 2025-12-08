Muistin ja ajattelun heikkeneminen viidenkympin jälkeen voi kertoa myöhemmästä hauraudesta
Gerastenia on oireyhtymä, joka johtuu ikääntymisen aiheuttamasta elinjärjestelmien heikentymisestä. Tuoreen tutkimuksen mukaan hitaampi reagointiaika sekä tarkkuus kognitiivisissa tehtävissä on yhteydessä korkeampaan gerastenian tasoon. Tutkimus nostaa esiin, että tämä yhteys on nähtävissä jo myöhäiskeski-iässä 57–70-vuotiailla.
Gerastenian on todettu olevan yhteydessä useisiin epäsuotuisiin terveysvaikutuksiin, kuten lisääntyneisiin kaatumisiin, korkeampaan sairaalahoidon tarpeeseen ja kuolleisuuteen.
-Tutkimuksemme osoitti, että hitaampi reagointiaika kognitiivisissa tehtävissä oli yhteydessä korkeampaan gerastenian tasoon myöhäiskeski-iässä, 57-70-vuotiailla. Kognitiivisten tehtävien suorittamisen tarkkuudessa yhteys oli havaittavissa kaikilla osallistujilla sekä erityisesti naisilla, kertoo tutkijatohtori Anna Tirkkonen Gerontologian tutkimuskeskuksesta ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.
- Lisäksi havaitsimme, että ainoastaan tarkkuus, mutta ei reagointinopeus kognitiivisissa tehtävissä oli yhteydessä gerastenian kehittymiseen. Lisäksi yhteys riippui siitä, mitä kognitiivisen toimintakyvyn osa-aluetta tarkasteltiin, Tirkkonen lisää.
Tutkimuksen tulokset täydentävät aiempaa näyttöä ja nostavat esiin kognitiivisen toimintakyvyn ja gerastenian välisen yhteyden nuoremmassa ikäryhmässä.
-Tuloksemme osoittavat, että nämä yhteydet ovat nähtävissä jo myöhäiskeski-iässä ja että ne vaihtelevat sekä sukupuolen että mitatun kognitiivisen toimintakyvyn osa-alueen mukaan, Tirkkonen toteaa.
Tutkimus toteutettiin yhteistyönä Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Folkhälsanin tutkimuskeskuksen välillä. Tutkimuksessa hyödynnettiin aineistoa Helsingin syntymäkohortti tutkimuksesta.
Tutkimusjulkaisu
Tirkkonen A, Haapanen MJ, Pajulammi H, Niku J, Jylhävä J, Mikkola TM, Kajantie E, Eriksson JG, von Bonsdorff MB. Cognitive performance in late midlife as a predictor of frailty from late midlife into old age: a longitudinal birth cohort study. Gerontology. 2025 Oct 31:1-22. doi: 10.1159/000548683
Lisätietoja:
Anna Tirkkonen, tutkijatohtori
0408054855
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
