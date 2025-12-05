Kotimainen kalustotuotanto vahvistaa huoltovarmuutta – VR FleetCare ja UPM solmivat merkittävän vaunukaupan

Käynnistyvä projekti on merkittävä suomalaisen vaunuvalmistuksen kannalta, sillä kyseessä on ensimmäinen raakapuuvaunutoimitus VR:n ulkopuoliselle asiakkaalle. UPM korvaa puukuljetustensa ulkomaisen vaunukapasiteetin kotimaisella ostamalla Pieksämäellä valmistettavia SNPS-raakapuuvaunuja VR FleetCarelta. Sopimukseen sisältyy myös vaunujen kunnossapito, mikä varmistaa kaluston elinkaaren hallinnan ja mahdollistaa huolto-ohjelman sekä käyttöiän aikaiset muutostyöt valmistajan toimesta.



”Olemme ylpeitä siitä, että UPM on valinnut meidät vaunujen toimittajaksi. Pieksämäen konepajalla on vahva kokemus EU-standardin mukaisten raakapuuvaunujen ja muun kaluston valmistuksesta. Kotimainen tuotanto tukee huoltovarmuutta ja kestävyyssiirtymää edistämällä raideliikennettä sekä parantamalla samalla Suomen kilpailukykyä”, VR:n kunnossapitojohtaja Otso Ikonen kertoo.

Uudella vaunukalustolla tullaan kuljettamaan noin kolmasosa UPM Metsän raakapuukuljetuksista rautateillä. Uusi kalusto korvaa asteittain ulkomaisen vaunukaluston, jota UPM on käyttänyt Suomessa vuodesta 2023 alkaen.

”Uuden kuljetuskaluston hankinta VR:ltä on meille merkittävä investointi kotimaan logistiikkaan. Kun vaunut valmistetaan kotimaassa, luodaan työtä ja toimeentuloa Suomeen useaksi vuodeksi. Tämä lisää edelleen UPM:n tuottamaa arvonlisää ja taloudellista hyötyä yhteiskunnalle sekä mahdollistaa raakapuun toimitusketjun kilpailukyvyn kehittämisen”, kertoo operaatiojohtaja Ville Parkkinen UPM Metsältä.

Uusi raakapuuvaunukauppa vahvistaa entisestään Pieksämäen konepajan toimintaa aiemmin julkaistun raskaskuljetusvaunukaupan rinnalla. VR FleetCare on pitkän historiansa aikana valmistanut lähes 50 000 vaunua suomalaisen teollisuuden tarpeisiin. Kestävän kehityksen periaatteet ja turvallisuus ohjaavat valmistusprosessia, ja Pieksämäen konepajalla on modernit tuotantotilat sekä osaaminen vaunujen valmistuksen eri vaiheisiin. VR FleetCaren aiemmin valmistamat raakapuuvaunut ovat osoittautuneet toimiviksi ratkaisuiksi tarjoten optimaalisen hyötykuorman eri puumitoille ja kotimaassa valmistetut vaunut soveltuvat erinomaisesti Suomen olosuhteisiin. Pieksämäen konepajalla valmistetaan raakapuuvaunujen lisäksi raskaskuljetusvaunuja sekä säiliövaunuja. Pieksämäen konepajan tuotantokapasiteetti on noin 300 tavaravaunua vuodessa, ja sitä voidaan kasvattaa asiakastarpeiden mukaan.