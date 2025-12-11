The Future Founder -stipendit vahvistamaan yrittäjyyttä Suomen lukioissa – tavoitteena myöntää 1 000 euron stipendi jokaiseen lukioon
Teknologiayrittäjä Zach Shelby ja Nuorten yrittäjyys ja talous NYT käynnistävät uuden stipendijärjestelmän lukioille. Stipendien tavoitteena on inspiroida uusia yrittäjäsukupolvia ja lisätä Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttöä lukioissa. Stipendien taustalla on rahasto, jonka perustaja on Shelbyn lisäksi myös Peter Sarlinin perustama Foundation PS, joka tukee pitkäjänteisesti koulutusta ja tutkimusta vahvistaakseen Suomen ja Euroopan teknologiatutkimusta ja kilpailukykyä. Rahastoa tukee lisäksi eurooppalaisten teknologiayrittäjien Illusian Founder Office.
Rahaston ja NYTin kautta jaettavat 1 000 euron stipendit kannustavat kouluja ottamaan Vuosi yrittäjänä -ohjelman osaksi valinnaisaineiden tarjontaa. Stipendi myönnetään vuosittain yhdelle parhaaksi arvioidulle NYT-yritystiimille kussakin ohjelmaa toteuttavassa lukiossa. Valintakriteerit voivat liittyä esimerkiksi liikeidean innovatiivisuuteen tai vastuullisuuteen. Stipendin tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden kiinnostusta valita Vuosi yrittäjänä -ohjelma valinnaisaineeksi ja samalla nostaa ohjelman arvostusta koulujen sisällä.
Ensimmäisenä lukuvuotena 2025-2026 on tavoitteena myöntää stipendi 60 lukiolle. NYTin asiantuntijat kontaktoivat lukiot, jotka käyttävät Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa. Lisäksi kaikki kiinnostuneet lukiot saavat tiedot ohjelmasta sivulta www.nuortennyt.fi/vuosi-yrittajana-stipendi. Myös oppilaat, jotka haluaisivat ohjelman omaan lukioonsa, voivat ottaa sivun kautta yhteyden NYTin yhteyshenkilöön.
Yrittäjyys kiinnostaa nuoria
Yrittäjänä ja sijoittajana toimiva Zach Shelby on kehittänyt ja kaupallistanut urallaan erilaisia teknologisia ratkaisuja Suomessa ja Piilaaksossa 25 vuoden ajan. Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa hän pitää nuorille hienona mahdollisuutena oppia uusia taitoja ja innovointia sekä soveltaa kaikkea opittua tietoa.
“Tämä on investointi nuorten tulevaisuuteen. Pidän tärkeänä, että jokaisella nuorella on mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä jo lukioiässä. Aloitin itse aikoinaan yritystoiminnan 15-vuotiaana tietokoneita korjaillen. Nykyisen kokemukseni ja urapolkuni jälkeen koen, että on tärkeää antaa takaisin. Antaa mahdollisuuksia seuraaville nuorille”, kuvailee Shelby, stipendimallin ideoija ja päärahoittaja.
“Olemme NYTissä erittäin iloisia siitä, että Zach Shelby haluaa näin merkittävällä tavalla edistää yrittäjyysopintojen saatavuutta Suomen lukioissa. Tällä hetkellä yrittäjyys kiinnostaa nuoria enemmän kuin koskaan aiemmin. NYT Nuorten tulevaisuusraportin mukaan lähes joka toinen nuori toivoo lisää opetusta yrittäjyydestä, joten yhteistyö Shelbyn kanssa auttaa vastaamaan nuorilta tulleeseen viestiin”, sanoo Johanna Vesikallio, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n toimitusjohtaja.
Mikä on Vuosi yrittäjänä -ohjelma?
Vuosi yrittäjänä on Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttama ohjelma, jonka aikana nuoret perustavat NYT-yrityksen. Ohjelmassa käydään läpi yrittäjyyden kaikki vaiheet ideasta yrityksen perustamiseen, pyörittämiseen ja lopettamiseen. Ohjelma tarjoaa oppilaitoksille avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyskasvatukseen: Nuoret oppivat taloustaitoja, tiimityötä, markkinointia ja innovointia käytännön tekemisen kautta. Vuosi yrittäjänä -opiskelijat voivat osallistua keväisin Uskalla yrittää -kilpailuun, jonka voittaja edustaa Suomea Euroopan suurimmassa yrittäjyyskilpailussa. Nykyisin Vuosi yrittäjänä -ohjelman suorittaa Suomessa vuosittain noin 7 000 nuorta toiseen asteen oppilaitoksissa. Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa opiskellaan myös monissa muissa maissa ympäri maailmaa. Ruotsissa vastaavan ohjelman suorittaa vuosittain yli 40 000 oppilasta.
Tietoa rahastosta
Future Founder Fund -rahasto on perustettu ja rahoitettu Zach Shelbyn aloitteesta syksyllä 2025. Rahasto saa tukea myös Peter Sarlinin Foundation PS -säätiöltä sekä Illusian Founder Officelta. Stipendin avulla nuoria halutaan auttaa ja rohkaista yrittäjyyteen, ja rahasto on sitoutunut ensi vaiheessa nuorten yrittäjyysopintojen tukemisen yli 600 000 euron lahjoituksella.
Foundation PS on suomalainen säätiö, joka tukee pitkäjänteistä huippututkimusta ja vahvistaa Suomen ja Euroopan kilpailukykyä tekoälyn alalla. Säätiön on perustanut Silo AI:n perustaja ja toimitusjohtaja Peter Sarlin. Rahoittamalla lahjoitusprofessuureja ja maailmanluokan tutkimusta säätiö edistää innovaatioita, houkuttelee kansainvälistä huippuosaamista ja vahvistaa Euroopan asemaa tekoälyn globaalina edelläkävijänä. Yhdessä kumppaneiden kanssa Foundation PS rakentaa elinvoimaista tekoälyekosysteemiä, joka yhdistää tutkimuksen, teollisuuden ja päätöksenteon ja luo pitkäjänteistä vaikuttavuutta Euroopassa.
Eurooppalaisten teknologiayrittäjien Illusian Founder Office tukee yrittäjyyttä sekä sijoituksin että filantropialla. Illusianissa on mukana muun muassa Supercellin perustaja Ilkka Paananen, joka on myös Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin pitkäaikainen tukija.
Zach Shelbyn taustatarina
Zach Shelby on amerikkalais-suomalainen teknologiayrittäjä ja sijoittaja. Hän kasvoi Michiganin suomalaisessa siirtolaisyhteisössä ja perusti ensimmäisen yrityksensä kouluvuosinaan korjaten tietokoneita ja tehden ohjelmistoja. Shelby muutti Suomeen 1990-luvulla opiskelemaan tietoliikennetekniikkaa Oulun yliopistoon ja on sittemmin rakentanut menestyksekkäitä teknologiayrityksiä Suomessa (Sensinode), Piilaaksossa (Edge Impulse) ja Isossa-Britanniassa (The Micro:bit Foundation). Shelby on myös johtanut langattomien verkkojen tutkimusta Oulun yliopistossa sekä VTT:ssä. Lisäksi hän on saanut Nokia Säätiön tunnustuspalkinnon keskeisestä roolistaan esineiden internetin standardien kehittäjänä.
Varhaiset kokemukset oman pienyrityksen pyörittämisestä innostivat Shelbya insinööriopintoihin ja rakensivat itseluottamusta startup-yritysten perustamiseen. Näistä oivalluksista syntyi ajatus Future Founder -stipendistä, ja Shelby koki, että teknologiaopetusta ja -tutkimusta tukeva Foundation PS olisi sille luonteva kanssaperustaja. Shelbyn tavoitteena on, että nuoret voivat kokea samanlaista innostusta ja kipinää. Nuorten yrittäjyyden tukeminen vahvistaa sekä yksilöiden potentiaalia että Suomen tulevaisuutta.
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry (NYT) on valtakunnallinen ja voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitoja tukevia opintokokonaisuuksia kouluille ja oppilaitoksille. Yhdistyksen tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori lähtökohdistaan riippumatta saa mahdollisuuden oppia tulevaisuutensa kannalta tärkeitä taitoja. Vuosi yrittäjänä -ohjelman lisäksi NYTin toiminta tunnetaan esimerkiksi Yrityskylä-oppimisympäristöistä ja Sijoittajakoulusta. Järjestö on osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Nuorten NYT -järjestö perustettiin kesäkuussa 2023, kun kaksi organisaatiota – Nuori Yrittäjyys ry sekä Talous ja nuoret TAT – yhdistivät toimintansa. Vuosittain NYTin toiminta tavoittaa noin 200 000 lasta ja nuorta eri puolilla Suomea.
Lisätietoja:
Johanna Vesikallio
toimitusjohtaja, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
johanna.vesikallio@nuortennyt.fi
040 722 4092
Zach Shelby
Future Founder Fund
zach@shelby.fi ja kopiona: ninna@edgeimpulse.com
040 779 6297
Tietoa rahastosta
foundation@illusian.org
Kaisa Huikuri, haastattelupyynnöt
viestintäjohtaja, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
045 773 493 47
kaisa.huikuri@nuortennyt.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
The Future Founder-stipendier stärker företagsamheten i gymnasierna i Finland – målet är att bevilja ett stipendium på 1 000 euro i varje gymnasium11.12.2025 00:00:00 EET | Tiedote
Teknikentreprenören Zach Shelby och Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf lanserar ett nytt stipendiesystem för gymnasier. Syftet är att inspirera nya generationer av företagare och att öka användningen av programmet Ett år som företagare i gymnasierna. Bakom stipendierna står en fond som grundats av Shelby och av Peter Sarlins Foundation PS, som långsiktigt stödjer utbildning och forskning för att stärka Finlands och Europas teknologiforskning och konkurrenskraft. Fonden får dessutom stöd av de europeiska teknikföretagarnas Illusian Founder Office.
Nuorten usko työelämään vahvistunut – tuhansia nuoria osallistuu Maailman suurimpaan etäTETiin marraskuussa29.10.2025 15:00:38 EET | Tiedote
Mitä kaikkea tarjoaa yksi viikko työelämässä parinkymmenen eri työnantajan hommissa? Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -järjestön Maailman suurin etäTET kokoaa tuhannet nuoret yhteiselle, ainutkertaiselle TET-jaksolle 3.–7. marraskuuta. Maanlaajuinen TET tarjoaa monipuoliset tutustumismahdollisuudet työelämään myös pienten paikkakuntien nuorille. Ovensa tettiläisille avaavat elintarvike-, kunta- ja hyvinvointi-, metsä-, finanssi- ja kaupan alan toimijat.
Undersökning: Unga har rekordpositiva attityder till företagande – hälften överväger att bli företagare5.9.2025 00:00:00 EEST | Tiedote
Ung företagsamhet och ekonomi NYT Finlands Näringsliv EK EMBARGO: fre 5.9 kl. 00 Finlands Näringsliv (EK), som är huvudarrangör av Företagardagen den 5 september, vänder uppmärksamheten mot den nästa generationens företagare. Ungas attityder till företagande har utvecklats i en lovande riktning i Finland. Det är positivt med tanke på ägarbyten att unga är särskilt intresserade av att bli företagare i ett existerande företag. Intresset för att starta nya företag är störst bland unga från invandrarfamiljer.
Jättesuccé för Finland i ungas företagsamhetstävling i Aten – tre pallplaceringar till de finländska teamen4.7.2025 16:53:47 EEST | Pressmeddelande
Finland representerade framgångsrikt i den internationella Gen-E-tävlingen. BioAnglers NYT, ett företag grundat av två gymnasiestuderande, vann FedEx Access Award och placerade sig på tredje plats i sin innovationskategori. TarjousMatch NYT utsågs till näst bästa företaget på högskolenivå. Finland tog därmed hem fler pallplaceringar än något annat land i tävlingen. Under evenemanget delades också utmärkelsen ut till Europas bästa skolor inom entreprenörskapsutbildning – bland dessa fanns Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.
Suomelle jättimenestys nuorten yrittäjyyskilpailussa Ateenassa, edustajatiimit nappasivat kolme palkintosijaa4.7.2025 16:53:47 EEST | Tiedote
Suomi edusti voitokkaasti kansainvälisessä Gen-E-kilpailussa. Kahden lukiolaisnuoren BioAnglers NYT voitti Fedex Access Award -palkinnon ja oli omassa innovaatiosarjassaan kolmas. TarjousMatch NYT palkittiin puolestaan toiseksi parhaana korkeakoulutason yrityksenä. Suomi saavutti kilpailussa näin ollen enemmän palkintosijoja kuin yksikään toinen maa. Tapahtumassa jaettiin myös tunnustukset Euroopan parhaille yrittäjyyskasvatuksen kouluille, joiden joukossa oli Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme