The Future Founder -stipendit vahvistamaan yrittäjyyttä Suomen lukioissa – tavoitteena myöntää 1 000 euron stipendi jokaiseen lukioon

Rahaston ja NYTin kautta jaettavat 1 000 euron stipendit kannustavat kouluja ottamaan Vuosi yrittäjänä -ohjelman osaksi valinnaisaineiden tarjontaa. Stipendi myönnetään vuosittain yhdelle parhaaksi arvioidulle NYT-yritystiimille kussakin ohjelmaa toteuttavassa lukiossa. Valintakriteerit voivat liittyä esimerkiksi liikeidean innovatiivisuuteen tai vastuullisuuteen. Stipendin tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden kiinnostusta valita Vuosi yrittäjänä -ohjelma valinnaisaineeksi ja samalla nostaa ohjelman arvostusta koulujen sisällä.

Ensimmäisenä lukuvuotena 2025-2026 on tavoitteena myöntää stipendi 60 lukiolle. NYTin asiantuntijat kontaktoivat lukiot, jotka käyttävät Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa. Lisäksi kaikki kiinnostuneet lukiot saavat tiedot ohjelmasta sivulta www.nuortennyt.fi/vuosi-yrittajana-stipendi. Myös oppilaat, jotka haluaisivat ohjelman omaan lukioonsa, voivat ottaa sivun kautta yhteyden NYTin yhteyshenkilöön.

Yrittäjyys kiinnostaa nuoria

Yrittäjänä ja sijoittajana toimiva Zach Shelby on kehittänyt ja kaupallistanut urallaan erilaisia teknologisia ratkaisuja Suomessa ja Piilaaksossa 25 vuoden ajan. Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa hän pitää nuorille hienona mahdollisuutena oppia uusia taitoja ja innovointia sekä soveltaa kaikkea opittua tietoa.

“Tämä on investointi nuorten tulevaisuuteen. Pidän tärkeänä, että jokaisella nuorella on mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä jo lukioiässä. Aloitin itse aikoinaan yritystoiminnan 15-vuotiaana tietokoneita korjaillen. Nykyisen kokemukseni ja urapolkuni jälkeen koen, että on tärkeää antaa takaisin. Antaa mahdollisuuksia seuraaville nuorille”, kuvailee Shelby, stipendimallin ideoija ja päärahoittaja.

“Olemme NYTissä erittäin iloisia siitä, että Zach Shelby haluaa näin merkittävällä tavalla edistää yrittäjyysopintojen saatavuutta Suomen lukioissa. Tällä hetkellä yrittäjyys kiinnostaa nuoria enemmän kuin koskaan aiemmin. NYT Nuorten tulevaisuusraportin mukaan lähes joka toinen nuori toivoo lisää opetusta yrittäjyydestä, joten yhteistyö Shelbyn kanssa auttaa vastaamaan nuorilta tulleeseen viestiin”, sanoo Johanna Vesikallio, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n toimitusjohtaja.

Mikä on Vuosi yrittäjänä -ohjelma?

Vuosi yrittäjänä on Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttama ohjelma, jonka aikana nuoret perustavat NYT-yrityksen. Ohjelmassa käydään läpi yrittäjyyden kaikki vaiheet ideasta yrityksen perustamiseen, pyörittämiseen ja lopettamiseen. Ohjelma tarjoaa oppilaitoksille avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyskasvatukseen: Nuoret oppivat taloustaitoja, tiimityötä, markkinointia ja innovointia käytännön tekemisen kautta. Vuosi yrittäjänä -opiskelijat voivat osallistua keväisin Uskalla yrittää -kilpailuun, jonka voittaja edustaa Suomea Euroopan suurimmassa yrittäjyyskilpailussa. Nykyisin Vuosi yrittäjänä -ohjelman suorittaa Suomessa vuosittain noin 7 000 nuorta toiseen asteen oppilaitoksissa. Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa opiskellaan myös monissa muissa maissa ympäri maailmaa. Ruotsissa vastaavan ohjelman suorittaa vuosittain yli 40 000 oppilasta.

Tietoa rahastosta

Future Founder Fund -rahasto on perustettu ja rahoitettu Zach Shelbyn aloitteesta syksyllä 2025. Rahasto saa tukea myös Peter Sarlinin Foundation PS -säätiöltä sekä Illusian Founder Officelta. Stipendin avulla nuoria halutaan auttaa ja rohkaista yrittäjyyteen, ja rahasto on sitoutunut ensi vaiheessa nuorten yrittäjyysopintojen tukemisen yli 600 000 euron lahjoituksella.

Foundation PS on suomalainen säätiö, joka tukee pitkäjänteistä huippututkimusta ja vahvistaa Suomen ja Euroopan kilpailukykyä tekoälyn alalla. Säätiön on perustanut Silo AI:n perustaja ja toimitusjohtaja Peter Sarlin. Rahoittamalla lahjoitusprofessuureja ja maailmanluokan tutkimusta säätiö edistää innovaatioita, houkuttelee kansainvälistä huippuosaamista ja vahvistaa Euroopan asemaa tekoälyn globaalina edelläkävijänä. Yhdessä kumppaneiden kanssa Foundation PS rakentaa elinvoimaista tekoälyekosysteemiä, joka yhdistää tutkimuksen, teollisuuden ja päätöksenteon ja luo pitkäjänteistä vaikuttavuutta Euroopassa.

Eurooppalaisten teknologiayrittäjien Illusian Founder Office tukee yrittäjyyttä sekä sijoituksin että filantropialla. Illusianissa on mukana muun muassa Supercellin perustaja Ilkka Paananen, joka on myös Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin pitkäaikainen tukija.

Zach Shelbyn taustatarina

Zach Shelby on amerikkalais-suomalainen teknologiayrittäjä ja sijoittaja. Hän kasvoi Michiganin suomalaisessa siirtolaisyhteisössä ja perusti ensimmäisen yrityksensä kouluvuosinaan korjaten tietokoneita ja tehden ohjelmistoja. Shelby muutti Suomeen 1990-luvulla opiskelemaan tietoliikennetekniikkaa Oulun yliopistoon ja on sittemmin rakentanut menestyksekkäitä teknologiayrityksiä Suomessa (Sensinode), Piilaaksossa (Edge Impulse) ja Isossa-Britanniassa (The Micro:bit Foundation). Shelby on myös johtanut langattomien verkkojen tutkimusta Oulun yliopistossa sekä VTT:ssä. Lisäksi hän on saanut Nokia Säätiön tunnustuspalkinnon keskeisestä roolistaan esineiden internetin standardien kehittäjänä.

Varhaiset kokemukset oman pienyrityksen pyörittämisestä innostivat Shelbya insinööriopintoihin ja rakensivat itseluottamusta startup-yritysten perustamiseen. Näistä oivalluksista syntyi ajatus Future Founder -stipendistä, ja Shelby koki, että teknologiaopetusta ja -tutkimusta tukeva Foundation PS olisi sille luonteva kanssaperustaja. Shelbyn tavoitteena on, että nuoret voivat kokea samanlaista innostusta ja kipinää. Nuorten yrittäjyyden tukeminen vahvistaa sekä yksilöiden potentiaalia että Suomen tulevaisuutta.

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry (NYT) on valtakunnallinen ja voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitoja tukevia opintokokonaisuuksia kouluille ja oppilaitoksille. Yhdistyksen tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori lähtökohdistaan riippumatta saa mahdollisuuden oppia tulevaisuutensa kannalta tärkeitä taitoja. Vuosi yrittäjänä -ohjelman lisäksi NYTin toiminta tunnetaan esimerkiksi Yrityskylä-oppimisympäristöistä ja Sijoittajakoulusta. Järjestö on osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Nuorten NYT -järjestö perustettiin kesäkuussa 2023, kun kaksi organisaatiota – Nuori Yrittäjyys ry sekä Talous ja nuoret TAT – yhdistivät toimintansa. Vuosittain NYTin toiminta tavoittaa noin 200 000 lasta ja nuorta eri puolilla Suomea.



Lisätietoja:

Johanna Vesikallio

toimitusjohtaja, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT

johanna.vesikallio@nuortennyt.fi

040 722 4092

Zach Shelby

Future Founder Fund

zach@shelby.fi ja kopiona: ninna@edgeimpulse.com

040 779 6297



foundation@illusian.org

Kaisa Huikuri, haastattelupyynnöt

viestintäjohtaja, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT

045 773 493 47

kaisa.huikuri@nuortennyt.fi