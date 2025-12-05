Psykologipalveluja järjestettävä oppilaitoksissa ensisijaisesti läsnäpalveluna – aluehallintoviraston valvontapäätös

Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.

Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.

Lisätietoa uudistuksesta.