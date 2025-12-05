Psykologipalveluja järjestettävä oppilaitoksissa ensisijaisesti läsnäpalveluna – aluehallintoviraston valvontapäätös
Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi 3.12.2025 valvontapäätöksen Etelä-Savon hyvinvointialueen (Eloisa) opiskeluhuollon psykologipalveluista.
Eloisa ei järjestä kaikissa oppilaitoksissa opiskeluhuollon psykologipalveluja opiskeluhuoltolain mukaisesti oppilaitoksessa, vaan etänä.
Aluehallintovirasto antoi hyvinvointialueelle huomautuksen vastaisen toiminnan varalle siitä, että sen tulee järjestää opiskeluhuollon psykologipalvelut ensisijaisesti oppilaitoksessa paikan päällä. Järjestämislaki edellyttää järjestämään myös opiskeluhuollon psykologipalvelut laadultaan sellaisena kuin asiakkaan tarve edellyttää. Kaikissa oppilaitoksissa tulee järjestää mahdollisuus keskustella psykologin kanssa henkilökohtaisesti paikan päällä.
Aluehallintovirasto kiinnittää Eloisan huomiota vastaisen varalle siihen, että opiskelijan tulee voida valita psykologipalvelu etäyhteyden sijasta läsnäpalveluna. Aluehallintovirasto katsoo, että psykologin on arvioitava palvelun sopivuus opiskelijalle jokaisessa etäkontaktissa ja hänelle tulee tarvittaessa järjestää läsnäpalvelu.
Yhdenvertaisuus ei toteudu Eloisan opiskeluhuollon psykologipalveluissa
Etelä-Savon hyvinvointialueen opiskeluhuollon psykologipalvelut on toteutettu niin, että kaikista alueen 80 oppilaitoksesta
- 51:ssä palvelut on ainoastaan etänä (63,8 % oppilaitoksista)
- 26:ssa palvelut on ainoastaan läsnä (32,5 %) ja
- kolmessa (3) läsnä sekä etänä (3,7 %).
Niissä oppilaitoksissa, joissa on ainoastaan etäpsykologipalveluja, esimerkiksi psykologin tutkimukset ohjataan palvelusetelillä toteutettavaksi eikä opiskelijoilla ole mahdollisuutta päästä keskustelemaan psykologin kanssa henkilökohtaisesti.
Aluehallintovirasto antoi hyvinvointialueelle huomautuksen vastaisen toiminnan varalle siitä, että opiskeluhuollon psykologipalvelut tulee järjestää yhdenvertaisesti oppilaitoksissa.
Omavalvonnalla tulee varmistaa opiskeluhuollon psykologipalvelujen lainmukaisuus sekä henkilömitoitus
Aluehallintovirasto katsoo, että Eloisa ei ole riittävin omavalvonnallisin toimin varmistanut opiskeluhuollon psykologipalvelujen toteuttamista läsnä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisissa lakisääteisissä palveluissa.
Aluehallintovirasto antaa hyvinvointialueelle huomautuksen vastaisen toiminnan varalle, että sen tulee omavalvonnallisesti varmistaa opiskeluhuollon psykologipalvelujen toteuttamisen lainmukaisuus.
Eloisa ei ole varmistanut kaikissa oppilaitoksissa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista psykologipalvelujen henkilöstömitoitusta. Aluehallintovirasto korostaa, että omavalvonnalla tulee varmistaa myös opiskeluhuollon psykologipalvelujen lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteutuminen.
Aluehallintovirasto pyytää Etelä-Savon hyvinvointialuetta toimittamaan 29.5.2026 mennessä Lupa- ja valvontavirastolle selvityksen toimenpiteistä, joihin hyvinvointialue on annetun ohjauksen perusteella ryhtynyt varmistaakseen järjestämiensä opiskeluhuollon psykologipalvelujen lainmukaisuuden.
Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös ISAVI/278/2025 kokonaisuudessaan (pdf)
Lisätietoja
terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
juristi Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ansa Sonninenterveydenhuollon ylitarkastajaItä-Suomen aluehallintovirastoPuh:0295 016 941ansa.sonninen@avi.fi
Taija LiukkonenjuristiItä-Suomen aluehallintovirastoPuh:0295 016 941taija.liukkonen@avi.fi
Linkit
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Drygt tre hundra aktörer inom övergripande säkerhet deltog i specialförsvarskurser med temat mental kristålighet5.12.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland arrangerade åren 2024–2025 fyra regionala specialförsvarskurser med temat mental kristålighet i samarbete med Pansarbrigaden och Björneborgs brigad. Drygt tre hundra sakkunniga inom olika branscher från Birkaland, Mellersta Finland och de österbottniska landskapen deltog i kurserna.
Lähes kolmesataa kokonaisturvallisuuden toimijaa osallistui alueellisen maanpuolustuksen erikoiskursseille henkisestä kriisinkestävyydestä5.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjesti yhteistyössä Panssariprikaatin ja Porin prikaatin kanssa neljä alueellista maanpuolustuksen erikoiskurssia henkisen kriisinkestävyyden teemalla vuosina 2024–2025. Kursseille osallistui lähes 300 eri alojen asiantuntijaa Pirkanmaan, Keski-Suomen ja pohjalaismaakuntien alueelta.
Påföljdsavgift om 13 000 euro påförs Huoneistotrendi Oy för försummelser att följa penningtvättslagen3.12.2025 09:45:00 EET | Pressmeddelande
De allvarligaste försummelserna gäller utarbetningen av den rapporteringsskyldigas riskbedömning och identifieringen av kundernas verkliga förmånstagare.
Huoneistotrendi Oy:lle 13 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä3.12.2025 09:45:00 EET | Tiedote
Vakavimmat laiminlyönnit koskevat ilmoitusvelvollisen riskiarvion laadintaa ja ilmoitusvelvollisen asiakkaiden tosiasiallisten edunsaajien tunnistamista.
Sormi imeytyi kuljetinlinjan nieluun – yhtiölle ja sen edustajille tuomio työturvallisuusrikoksesta2.12.2025 16:14:48 EET | Tiedote
Pohjois-Savon käräjäoikeus on 2.12.2025 tuominnut Lehtisepät Oy:n työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoon sekä yhtiön toimitusjohtajan ja yhtiön Varkauden painotalon tuotantopäällikön sakkorangaistuksiin. Yhtiössä oli laiminlyöty selvittää tuotannon koneiden käytöstä aiheutuvat vaaratekijät riittävän järjestelmällisesti ja suojata yhtiön Varkauden painotalon kuljettimessa ollut nielu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme