Suhdannepulssi: Helsingin seudun yritysten näkymät yhä heikot – ”Vain pieniä positiivisia alakohtaisia merkkejä”
Yritykset Helsingin seudulla arvioivat seuraavan kolmen kuukauden suhdannenäkymät yhä heikoiksi. Arviot käyvät ilmi Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssista. Yritysten näkemykset kannattavuudesta, työllisyydestä ja suhdannenäkymistä ovat samalla tasolla kuin elokuussa. Odotukset liikevaihdosta ovat elokuuhun verrattuna aavistuksen heikentyneet.
”Pulssikyselyssä näkyy valitettavasti vain pieniä alakohtaisia merkkejä suhdanteen paranemisesta. Hieman vahvistunutta kysyntää on nähtävissä B2B-palveluissa, joiden markkina tyypillisesti elpyy talouden kääntyessä parempaan suuntaan”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen.
Positiivisena merkkinä voidaan pitää myös sitä, että Kauppakamarin yritysneuvonnassa muutosneuvottelukysymykset ovat hivenen vähentyneet. Tilannekuva on kuitenkin täysin sama kuin kyselyssä: perusliiketoiminta toimii, mutta maltillisesti. Myönteistä on se, että yrityskauppakysymyksiä on tullut enemmän kuin alkuvuonna. Myös kansainvälistymiseen liittyvät kysymykset ovat edelleen kasvussa.
”Yritysten kasvu edellyttää nyt rohkeita valintoja kohti markkinoita, rahoitusta ja innovaatioita. Kauppakamari kannustaa yrityksiä panostamaan kansainvälistymiseen, TKI-investointeihin, osaamisen uudistamiseen. Vientimahdollisuuksia on – mutta ne on tunnistettava ja rakennettava määrätietoisesti”, sanoo vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen.
Kauppakamarin yritysneuvonta auttaa vuosittain noin 10 000 eri kysymyksessä. Palvelua käyttävät pääosin Helsingin seudulla toimivat yritykset.
Näin Suhdannepulssi tehtiin
Helsingin seudun kauppakamari selvitti alueen yritysten näkymiä kolme kuukautta eteenpäin. Kysytyt osa-alueet ovat liikevaihto, kannattavuus, työllisyys ja suhdannenäkymät.
Suhdannepulssi-kyselyyn vastasi 300 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten toimitusjohtajaa. Kysely tehtiin 26.11.–3.12.2025. Helsingin seudun kauppakamarilla on yli 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella.
Saldoluku on laskettu vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Saldoluku voi vaihdella +100:n ja -100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.
Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi toteutetaan kolme kertaa vuodessa. Edelliset Suhdannepulssit julkaistiin maaliskuussa ja elokuussa. Seuraava Suhdannepulssi julkaistaan maaliskuussa.
Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi 3/2025 julkaistaan tiistaina 9.12. kello 7.00 osoitteessa www.helsinki.chamber.fi. Asiaa käsittelevän jutun saa julkaista aamun painetuissa lehdissä.
Lisätiedot:
Markku Lahtinen, vaikuttamistyön johtaja, Helsingin seudun kauppakamari, markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi, +358 50 571 3564.
Lisätiedot, julkaisun ennakkopyynnöt: Heini Larros, viestintäjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari, heini.larros@helsinki.chamber.fi, +358 40 526 9728
Yhteyshenkilöt
Markku LahtinenVaikuttamistyön johtajaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 50 571 3564markku.lahtinen@chamber.fi
Heini LarrosViestintäjohtajaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 40 526 9728heini.larros@helsinki.chamber.fi
