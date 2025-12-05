Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Tavoitteena olla vaikuttavin hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tavoitteena on olla vaikuttavin hyvinvointialue. Aluevaltuusto on hyväksynyt strategian, joka ohjaa hyvinvointialueen toimintaa ja talouden suunnittelua tulevina vuosina.
Hyvinvointialue keskittyy asiakaslähtöisyyden ja toiminnan sujuvuuden lisäämiseen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamiseen sekä kehittymiseen alan parhaaksi työnantajaksi.
– Strategian hyväksyminen on valtuustokauden alun tärkein päätös. Strategian valmisteluvaihe myös perehdyttää valtuutettuja uuteen tehtävään. Tavoitteenamme on, että ihmiset voivat hyvin ja saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan. Hyvinvointialue tukee yhteisöllisyyttä, tarjoaa laadukkaita palveluja ja vahvistaa alueen elinvoimaa, toteaa aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Kirsi Lehtimäki.
Hyvinvointialueen on laadittava myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Palvelustrategia määrittää pitkän aikavälin tavoitteet, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tukee talouden ja toiminnan johtamista. Hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian päivitys on valmisteltu yhtenä kokonaisuutena. Lakisääteinen pelastustoimen palvelutasopäätös valmistellaan kevään 2026 aikana.
– Kun tiukka talous haastaa meitä, tarvitsemme strategisia valintoja, jotta voimme suunnata voimavaramme oikein ja käyttää resurssimme viisaasti varmistaaksemme laadukkaat palvelut kaikissa turvallisuustilanteissa, muistuttaa strategian valmistelua johtanut toimialajohtaja Ismo Rautiainen.
Strategiaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä henkilöstön, aluevaltuutettujen ja asukkaiden kanssa. Alkuvuonna toteutettuun strategiakyselyyn vastasi yli tuhat asukasta, työntekijää, asiantuntijaa ja luottamushenkilöä. Vastauksissa korostuivat ennaltaehkäisevät toimet, henkilöstön hyvinvointi, palveluiden saatavuus ja asiakaslähtöisyys. Tulokset hyödynnettiin uuden strategian muotoilussa. Toinen kysely järjestettiin syksyllä. Aluevaltuutetuille järjestettiin työpajoja, jossa valmisteltiin strategiaa yhteiskehittämisen keinoin.
Strategian toimeenpano perustuu tavoitejohtamisen malliin, jossa henkilöstö toimii muutosvoimana ja osallistuu tavoitteiden toteuttamiseen. Toimeenpanomallilla halutaan varmistaa, että strategia muuttuu käytännön teoiksi koko hyvinvointialueella.
