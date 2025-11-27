Emmi Itäranta ja Monika Fagerholm ovat Runeberg-ehdokkaita
Teoksella on tänä vuonna kaksi Runeberg-ehdokasta: Monika Fagerholm romaanillaan Eristystila / Kapinoivia naisia ja Emmi Itäranta romaanillaan Lumenlaulaja. Raadin mukaan Fagerholmin romaani "pärskyy ulos sivuilta ja kuplii täyttä elämää". Itärannan romaanin kirjoittaminen on raadin mukaan "syvästi feministinen ja poliittinen teko". Runeberg-voittajat julkistetaan 5.2.2026.
Runeberg-ehdokkaat julkistettiin tänään Porvoossa, J. L. Runebergin kotitalossa.
Ehdokkaiden joukossa on kaksi Teoksen kirjailijaa: Monika Fagerholm romaanillaan Eristystila / Kapinoivia naisia ja Emmi Itäranta romaanillaan Lumenlaulaja.
Raati perustelee valintoja näin:
Monika Fagerholm: Eristystila / Kapinoivia naisia
"Monika Fagerholmin romaani pärskyy ulos sivuilta ja kuplii täyttä elämää. Kielen rytmi ja leikkisyys asettuvat vastakohdaksi vakavalle, nuorelle kertojalle, joka haluaa tulla kirjoittavaksi ihmiseksi. Romaani käsittelee samaan aikaan sekä perhesuhteita että yhteiskunnallisia suuntauksia. Valtarakenteet, pelko ja väkivalta ovat jatkuvasti läsnä tekstin eri kerroksissa. Kirjoittamisesta – niin romaanin sisältämässä romaanissa kuin viittauksina kirjailijuuden tasoihin – tulee vastarintaa vailla vertaa. Näin kerronnan ja muodon ilo ovat parhaimmillaan, ne ovat vastustamattomia."
Emmi Itäranta: Lumenlaulaja
"Emmi Itäranta on kirjoittanut jo ilmestyessään ikonisen teoksen, joka säteilee merkityksiä kalevalaisen Louhen myytin uudelleenkirjoittamisena ja suomalaisen kalevalaisen naisen voiman puhdistamisena. Tämän teoksen kirjoittaminen on syvästi feministinen ja poliittinen teko. Silti Lumenlaulaja on ennen kaikkea vahva puolustuspuheenvuoro sanojen ja kertomuksen maagiselle voimalle; “Tällä tavoin näytämme maailmalle”, Itäranta kirjoittaa teoksessaan, “että meillä on oma sankarimenneisyytemme, myyttien ja laulujen arvoinen, sivistyneeseen maailmaan kuuluva. Kirjoitetun kielen arvoinen, itsenäisyyden arvoinen.”"
Fagerholmin romaani voitti marraskuussa Finlandia-palkinnon. Romaani on ilmestynyt myös ruotsiksi nimellä Döda trakten / Kvinnor i revolt ja sen on suomentanut Hannimari Heino.
Runeberg-palkinto myönnetään vuosittain Runebergin päivänä 5. helmikuuta. Palkinto on jaettu vuodesta 1987.
Palkinnon jakavat yhdessä Porvoon kaupunki, sanomalehti Uusimaa, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen arvostelijain liitto ja Finlands Svenska Författareförening.
Palkinnon arvo on 20 000 euroa.
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
