aFRR-energiamarkkinan poikkeukselliset aktivoinnit 14.11.- 20.11.
Fingridin ja Statnettin välinen aFRR-markkinatiedonsiirto oli vikaantunut torstaina 13.11. jonka takia Statnettillä ei ollut käytettävissä aFRR-kapasiteettikauppojen tuloksia oikeassa muodossa aikavälillä 14.-20. marraskuuta.
Vika saatiin paikannettua Fingridin järjestelmään keskiviikkona 18.11. ja kapasiteettikaupat vuorokaudelle 20.11. saatiin toimitettua Statnettille 20.11. 11:30 EET, minkä jälkeen pohjoismaisen aFRR-aktivoinnin allokointi alkoi jälleen toimia.
Vian aikana Suomen aFRR-energiamarkkina oli edelleen osa eurooppalaista aFRR-energiamarkkinaa, minkä vuoksi Suomesta aktivoitiin edelleen aFRR-energiaa muiden PICASSO-maiden tarpeisiin, vaikka Suomessa ei vian aikana ollutkaan laskennallista aFRR-tarvetta. Suomen aFRR-aktivoinnit pysyivät vian aikana rajoissa [-30MW, 30MW] Fingridin PICASSO-alustalle tarjoaman ja Estlink 1 HVDC-kaapelilta sallitun maksimikapasiteetin takia.
Poikkeuksellisen pitkä vianselvitysaika johtui vian tyypistä, jollaista ei ennen oltu kohdattu. Fingrid on aloittanut selvityksen pohjoismaisen aFRR-aktivoinnin allokoinnin prosessin yksinkertaistamiseksi sekä prosessin toimintavarmuuden parantamiseksi.
Fingrid pahoittelee viasta reservitoimijoille aiheutunutta haittaa.
Fingridin aiempi tiedote aiheesta:https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2025/fingrid-selvittaa-afrr-energiamarkkinan-poikkeuksellista-pohjoismaista-aktivointia/
Lisätiedot
Joonas Muikku, asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4324
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Fingridin rajasiirtoyhteyshankkeet EU:n yhteisen ja keskinäisen edun hankkeiden listalle4.12.2025 16:08:25 EET | Tiedote
Fingridin kolme uutta rajasiirtoyhteyshanketta on nostettu Euroopan unionin yhteisen ja keskinäisen edun hankkeisiin. Listalle pääsevät hankkeet ovat keskeisiä EU:n energiajärjestelmien sisämarkkinoille sekä energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. Myönnetty status helpottaa hankkeiden edistämistä ja tarjoaa mm. mahdollisuuden hakea EU-rahoitusta.
Kantaverkon kehittämissuunnitelma päivitetty: kantaverkon vahvistaminen luo kasvun edellytyksiä koko maahan2.12.2025 10:36:08 EET | Tiedote
Fingrid on julkaissut kantaverkon kehittämissuunnitelman vuosille 2026–2035. Suunnitelmassa on esitetty erityisesti kantaverkon keskeisten runkoyhteyksien kehitystarpeet, jotka perustuvat Fingridin ennusteisiin sähkön tuotannon ja kulutuksen kehittymisestä. Investoinnit kantaverkkoon luovat edellytyksiä puhdasta sähköä hyödyntävien teollisten investointien toteutumiselle sekä Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiselle.
Fingrid-lehti 3/2025: Fingrid varautuu Suomen menestymiseen25.11.2025 10:02:59 EET | Tiedote
Vuoden kolmannen Fingridin sidosryhmälehden aiheita ovat muiden muassa kantaverkon kehittämissuunnitelma vuosille 2026-2035, ehdollinen liittymissopimus laajoille kulutushankkeille sekä juuri valmistunut Aurora Line -yhteys.
Markkinaoikeus on hylännyt Fingridin valituksen valvontamenetelmiä koskevassa asiassa21.11.2025 16:00:00 EET | Tiedote
Markkinaoikeus on tänään 21.11.2025 antanut ratkaisunsa Fingridin valitukseen Energiaviraston 29.12.2023 antamasta päätöksestä, joka koski kantaverkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevia valvontamenetelmiä vuosille 2024–2031. Markkinaoikeus on hylännyt Fingridin valituksen kokonaisuudessaan ja pysyttänyt Energiaviraston päätöksen voimassa.
Webinaari sähkön riittävyydestä Itämeren alueella21.11.2025 10:48:07 EET | Tiedote
Fingrid ja muut Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöt kutsuvat sidosryhmät webinaariin kuulemaan ja keskustelemaan alueellisesta sähkön riittävyydestä torstaina 27.11. kello 14–15. Webinaarissa esitellään Itämeren alueen sähkön riittävyyteen liittyvät keskeiset tekijät sekä käydään keskustelua aiheesta. Webinaari käsittelee sekä tulevan talven että tulevien vuosien tilannetta sähkön riittävyyden kannalta perustuen Pohjoismaiden, Baltian, Puolan ja Saksan kantaverkkoyhtiöiden yhteistyössä laatimaan selvitykseen. Linkki webinaarin ilmoittautumiseen > Lisätietoja Jutta Kallanto, asiantuntija, Fingrid Oyj Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
