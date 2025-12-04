Ekologinen kestävyys on yritysten kilpailuetu – digitalisaatio vauhdittaa vihreää siirtymää
Toiminnan ekologinen kestävyys on erityisesti suurissa yrityksissä noussut merkittäväksi kilpailutekijäksi. Digivihreä siirtymä ja työ -kyselyssä selvitettiin, miten vihreä siirtymä näkyy yritysten strategiassa, arjen toiminnassa ja innovaatioissa.
Työterveyslaitoksen mediatiedote 12.12.2025
Kaksi kolmesta suuresta tuotannollisesta yrityksestä pitää ekologista kestävyyttä yhtenä tärkeimmistä kilpailutekijöistään. Suurissa palveluyrityksissä osuus on noin puolet ja pienemmissä yrityksissä jonkin verran alhaisempi, mutta niissäkin ekologinen kestävyys nousee merkittävänä tekijänä esiin.
– Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että ilmastotavoitteet ovat liian kunnianhimoisia ja niitä täytyy lykätä. Erityisesti suurissa yrityksissä toiminnan ekologinen kestävyys on kuitenkin jo noussut aidoksi kilpailutekijäksi, mikä heijastuu monin tavoin yritysten toimintaan, sanoo tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitoksesta.
Tulokset perustuvat Työterveyslaitoksen ja Tilastokeskuksen toteuttamaan Digivihreä siirtymä ja työ -kyselyyn. Siinä selvitettiin, miten ekologinen kestävyys näkyy yritysten strategiassa ja toiminnassa sekä miten digitalisaatio, innovaatioaktiivisuus, verkostot, ennakointityö ja henkilöstön rooli kytkeytyvät kokonaisuuteen.
Ekologinen kestävyys korostuu suurissa tuotannollisissa yrityksissä
Ekologisen kestävyyden edistäminen näkyy selvimmin suurten tuotannollisten yritysten strategioissa ja niiden toteuttamissa toimissa. Suurissa ja keskisuurissa tuotannollisissa yrityksissä ekologisuutta seurataan useammin kuin pienissä palveluyrityksissä.
Yritysten panostukset eroavat myös osaamisen kehittämisessä. Lähes 90 prosenttia suurista yrityksistä on nimennyt ympäristöasioihin vastuuhenkilöitä tai -tiimejä. Pienistä yrityksistä näin on tehnyt vajaa kolmannes. Suurissa yrityksissä on tarjottu koulutusta ja rekrytoitu uusia asiantuntijoita, pienemmissä osaamista on kartutettu arjen työssä oppien.
– Ekologisen kestävyyden rooli osana yritysten strategiaa ja toimintaa eroaa suuresti koon ja toimialan mukaan. Suuret yritykset ovat selvästi edellä pienempiä, ja tuotannollisilla yrityksillä merkitys korostuu palveluyrityksiä enemmän, Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Arja Ala-Laurinaho summaa.
Digitaaliset edelläkävijät tekevät eniten vihreitä innovaatioita
Kyselyssä selvitettiin myös yritysten innovaatioaktiivisuutta ja vihreitä innovaatioita eli sellaisia uusia tuotteita ja palveluja, joissa ekologisen kestävyyden edistäminen on ollut keskeinen tavoite. Suurissa tuotannollisissa yrityksissä vihreitä innovaatioita tehdään selvästi enemmän kuin muissa yritysryhmissä. Niitä syntyy erityisesti siellä, missä ekologinen kestävyys on strateginen kilpailutekijä.
Lisäksi havaittiin, että yrityksen digitaalinen kehittyneisyys on positiivisessa yhteydessä innovaatioaktiivisuuteen ja vihreiden innovaatioiden tuottamiseen. Digitaaliset edelläkävijät tekevät vihreitä innovaatioita selvästi todennäköisemmin kuin yritykset, joissa digitalisaation vaikutus arvioidaan vähäiseksi.
Myös tekoälyn käyttö linkittyy suurempaan innovaatioaktiivisuuteen: tekoälyä hyödyntävissä yrityksissä vihreitä innovaatioita toteutetaan useammin kuin niissä, joissa tekoäly ei ole käytössä.
– Digitalisaatio ja vihreä siirtymä kytkeytyvät yrityksissä voimakkaasti toisiinsa. Erityisesti yritykset, jotka ovat digitalisaatiossa edelläkävijöitä, ovat toteuttaneet muita selvästi useammin sellaisia tuote- ja palveluinnovaatioita, joissa ekologisen kestävyyden edistämisellä on ollut merkittävä rooli, Alasoini kertoo.
Lisätietoa kyselystä
- Työterveyslaitos toteutti Digivihreä siirtymä ja työ -yrityskyselyn yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa, joka vastasi aineiston otannasta ja keruusta. Kyselyn tulokset analysoitiin Työterveyslaitoksessa.
- Kysely lähetettiin 4500 yritykselle, ja vastausprosentti oli 38. Analyysi pohjautuu 1691 vähintään 10 hengen yrityksen vastauksiin eri toimialoilta. Yrityksiä tarkastellaan sekä toimialan (tuotannolliset ja palveluyritykset) että koon (pieni, keskisuuri, suuri) mukaan.
- Yrityskysely täydentää Työterveyslaitoksen aiemmin toteuttamaa Ilmastonmuutos ja työ -palkansaajakyselyä.
- Kysely on osa Digivihreän siirtymän ymmärtäminen ja tukeminen osana työhyvinvointia -hanketta. Tutustu hankesivuun Työterveyslaitoksen sivuilla:
ttl.fi/tutkimus/hankkeet/digivihrean-siirtyman-ymmartaminen-ja-tukeminen-osana-tyohyvinvointia
Tutustu kyselyn tuloksiin
- Lue raportti Julkarissa: Ekologinen kestävyys suomalaisyritysten strategiassa ja toiminnassa: Digivihreä siirtymä ja työ -yrityskyselyn 2025 tuloksia
Lisätiedot
- Tuomo Alasoini, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos, tuomo.alasoini@ttl.fi, +35850 564 6140
- Arja Ala-Laurinaho, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, arja.ala-laurinaho@ttl.fi, +35840 562 0906
Yhteyshenkilöt
Juha Hietanenmediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504773267juha.hietanen@ttl.fi
Päivi LehtomurtoviestintäpäällikköTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504156309paivi.lehtomurto@ttl.fi
Marika Paasomediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+35850 449 7541marika.paaso@ttl.fi
