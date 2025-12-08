Tervasaaressa sijaitseva ravintola TAR käynnisti julkisen haun joulukuusesta

Helsingin Tervasaaressa sijaitsevalla ravintola TARilla on ongelma. Lucian päivänä 13.12. järjestettävästä kuusijuhlasta puuttuu juhlakalu – eli itse kuusi.

Saaressa on puustoa, mutta ei mitään joulukuuseksi kelpaavaa. Siksi TARin osaomistaja, näyttelijä-yrittäjä Jasper Pääkkönen päätti käynnistää joulukuusesta julkisen haun Facebook-tilillään.

Päivityksessä näyttelijä pyytää seuraajiaan ilmiantamaan kuusen, jonka kuusijuhlan yhteistyökumppani Karhu voisi tulla kaatamaan ja kuljettamaan perille Tervasaareen.

”Kerrothan, jos tontiltasi tai omistamastasi metsästä löytyy noin 6 metriä korkea kaatamista vaativa kuusi, jonka juhlan yhteistyökumppani Karhu voi tulla kaatamaan ja noutamaan. Karhu hoitaa paikalle metsurin ja varmistaa, että kaikki luvat puun kaatamiseen ovat kunnossa”, Pääkkönen kirjoittaa.

Pääkkösen tempaus mukailee Helsingin kaupungin kuusenhakuilmoitusta, jolla on perinteisesti metsästetty kuusta Senaatintorille ja Hakaniemen kauppahallin edustalle.

Karhu on varannut joulukuusen koristeluun 300 joulupalloa. Kaikki halukkaat voivat kuusijuhlassa myös osallistua kuusen koristeluun.

Tarjolla glögiä ja puuroa

Ravintola TARissa lauantaina 13.12. pidettävä kuusijuhla alkaa klo 12 ja päättyy klo 16. Ensimmäisenä paikalle saapuville on tarjolla glögiä TARin omaa joulupuuroa. Luvassa on lisäksi kuusen koristelua sekä jouluoksatyöpaja. Maksuttomaan tapahtumaan on vapaa pääsy.

Viime keväänä ovensa avanneen TAR-ravintolan ovat perustaneet yhdessä Jasper Pääkkösen kanssa Tõnis Siigur ja Martti Siimann, jotka ovat perustaneet myös Tallinnassa sijaitsevan, monen suomalaisenkin suosiman, ravintola NOA:n.