Hän voitti The Box Suomen: ”Tämä oli kidutusta!”
The Box Suomi huipentui jännittävään finaaliin, jossa 20 000 euron voittopotista taistelivat Amelie Blauberg, Ina Mikkola ja Fathi Ahmed. Lopulta voiton nappasi Fathi.
The Box Suomi -ohjelman finaalin ensimmäisessä tehtävässä kilpailijoilla oli käsissään koripallo, joka heidän oli saatava kentän toisella puolella olevaan tynnyriin. Tynnyri oli boksin sisällä ja boksi lukittu vaijerilla. Lukon avaaminen vaati koodin ja avaimen. Ensimmäisenä pallon koriin sai Fathi Ahmed, toisena Ina Mikkola ja kolmantena Amelie Blauberg.
Ensimmäisen tehtävän voitto antoi Fathille etumatkan seuraavaan tehtävään, jossa kilpailijoiden piti siirtää vettä saavista toiseen ylittämällä ”laavaksi” merkattu alue koskematta siihen. Aikaa tehtävän suorittamiseen oli 15 minuuttia. Fathin etu ensimmäisen tehtävän voiton jälkeen oli kaksi vesikauhallista saaviin, Ina puolestaan sai yhden kauhallisen vettä. Eniten vettä saaviin siirsivät Fathi ja Ina, ja he pääsivät kilpailemaan 20 000 euron voittopotista finaalin viimeiseen vaiheeseen.
Viimeinen tehtävä koetteli Fathin ja Inan kärsivällisyyttä. Tehtävänä oli heittää narun päässä ollutta rengasta ja saada se pysymään tehtäväalueen keskellä olleessa keltaisessa tolpassa olevaan poikkipuuhun.
Lopulta The Box Suomen voiton vei Fathi Ahmed, joka nappasi voiton myötä 20 000 euron palkintopotin.
– Se on paljon rahaa. Kiitos tästä, tämä oli kidutusta. En enää ikinä halua mennä yhteenkään boksiin. En ala harrastamaan huusseja. Vihaan keltaista väriä. Aion juoda enemmän vettä, jotta virtsanikin olisi mahdollisimman vaaleaa, Fathi vitsailee Ruudussa julkaistussa The Box Suomi: Boksin sisällä -extraohjelmassa.
Koska The Box Suomi oli alusta asti täynnä arvaamattomia käänteitä, oli Fathin vaikea uskoa aluksi voiton olevan totta.
– Voitonko oikeasti? Vai onko tässä joki twisti nyt vielä? hän kysyy ohjelman juontajalta Janni Hussilta, joka vakuuttaa voiton olevan totta.
– Jotenkin pelkään koko ajan, että tässä on jokin twisti, Fathi sanoo.
