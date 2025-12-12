Vastuulääkäri lisää hoidon jatkuvuutta ja lääkehoidon turvallisuutta vammaisten asumisyksiköissä
Vammaisten henkilöiden asumisyksiköissä asuvien vastuulääkärimalli on syksyn aikana laajennettu koko hyvinvointialueelle. Mallilla parannetaan asiakkaiden lääketurvallisuutta ja varmistetaan voinnin seuranta.
Vammaisille henkilöille toteutetaan sosiaalipalveluna asumisen tukea muun muassa ympärivuorokautisena asumisena. Asumisen tuen lisäksi palvelu sisältää tarpeen mukaan hoivaa ja huolenpitoa. Asumispalvelu ei sisällä terveydenhuoltoa vaan asumispalvelun asiakkaat asioivat terveydenhuollossa kuten muutkin asiakkaat. Moni vammainen henkilö tarvitsee esimerkiksi kehitysvammaan tai pitkäaikaiseen perussairauteen liittyen hoitoa erikoissairaanhoidossa. Lisäksi tavanomaisia sairastumisia hoidetaan terveyskeskuksissa. Näiden rinnalla asiakkaita tukee vastuulääkäri.
– Vastuulääkäri seuraa pitkäjänteisesti asiakkaiden vointia, lääkitystä ja sen tasapainoa sekä neuvoo ja tukee asumisyksikön henkilökuntaa lääketieteellisissä asioissa hoivaan ja huolenpitoon liittyen, sanoo kuntoutuspalveluiden johtava lääkäri Annica Sundberg.
Vastuulääkärinä kaikissa Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaisten asumisyksiköissä toimii yleislääkäri Sokol Ferri. Hän kiertää yksiköissä paikan päällä ja on silloin myös asiakkaiden tavattavissa tarpeen mukaan.
– Vastuulääkärimallin myötä olemme saaneet kauan kaivattua järjestelmällisyyttä esimerkiksi asiakkaiden lääkitykseen. Aiemmin henkilöllä on saattanut olla monen eri lääkärin määräämiä lääkkeitä ja lisäksi itsehoitolääkkeitä, joiden yhteisvaikutuksia ei välttämättä oltu arvioitu, sanoo Sundberg.
Asiakkaalla on oikeus valita, minkä hyvinvointiaseman tai sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluita käyttää. Asiakas voi myös valita käyttääkö valitsemansa toimipisteen tavallisia lääkäripalveluita vai valitseeko lääkärikseen vastuulääkäri Sokolin. Vastuulääkärin valinta omaksi lääkäriksi lisää hoidon jatkuvuutta.
– Vammaisten henkilöiden hoito vaatii usein yksilöllisempää otetta ja erilaista perehtymistä kokonaisuuteen kuin voimme aina kaikilla hyvinvointiasemillamme ja sosiaali- ja terveyskeskuksissa tarjota. Tätäkin haastetta olemme pyrkineet ratkomaan vastuulääkärimallilla, sanoo Sundberg.
(Kuvassa vastuulääkäri Sokol Ferri ja kuntoutuspalveluiden johtava lääkäri Annica Sundberg)
Näin asumisyksiköissä asuvien henkilöiden lääkäripalvelut on järjestetty
|
Yleislääkäri, terveyskeskuslääkäri
|
|
Vastuulääkäri (Sokol Ferri)
|
|
Erikoislääkäri (kaikki erikoisalat, myös osaamiskeskuksen lääkärit)
|
Yhteyshenkilöt
Annica Sundbergjohtava lääkäri, kuntoutuspalvelutPuh:050 438 5973annica.sundberg@ovph.fi
