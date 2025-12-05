Telia on torjunut jo yli 70 000 siirtymää huijauspankkisivustoille

Telia jatkaa aktiivista työtä asiakkaidensa digitaalisen arjen suojaamiseksi. Uutena toimenpiteenä teleoperaattori on ryhtynyt estämään liikennettä pankkien kirjautumissivustoa muistuttaville huijaussivustoille.

”Jo parin ensimmäisen viikon aikana estimme 70 000 Telian asiakkaiden siirtymää huijauspankkisivustoille. Tämä on osoitus siitä, että näinkin järeille toimenpiteille on todellinen tarve”, Telian riskienhallintapäällikkö Antti Turunen kertoo.

Telia näkee näiden huijaussivustojen torjunnan välttämättömänä toimenpiteenä. Huijauspankkisivustojen olemassaolo ja asiakkaille koituneet taloudelliset vahingot haastavat perinteisen verkkoneutraliteetin.

EU-asetuksen mukaan internet-käyttäjällä on oikeus saada ja välittää tietoa ja sisältöjä sekä käyttää ja tarjota valitsemiaan sovelluksia ja palveluja.

”Kun estetään liikennettä huijauspankkisivustolle, ei kyse ole käyttäjän valitseman palvelun estämisestä. Toimintamallissa OP Pohjola kerää osallistuvilta pankeilta datan estettävistä huijaussivustoista. Käytännöstä on sovittu hyvässä yhteistoiminnassa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Keskusrikospoliisin kanssa”, Turunen jatkaa.

"Nyt käyttöönotetulla toimintamallilla voimme sulkea liikenteen sivuille nopeasti. Uskomme, että tulemme näkemään suuren pudotuksen kalasteluhuijauksissa. Tärkeää toimintamallissa on, että siinä on mukana useita yrityksiä eri toimialoilta. Yhteistyö on tärkeää, kun kamppailemme huijareita vastaan, sanoo OP:n väärinkäytösten hallinnan päällikkö Kim Sirén.

OP Pohjola julkisti tänään yhdessä useiden pankkien, F-Securen sekä operaattorien Elisan, Telian ja DNA:n kanssa kehitetyn toimintamallin, jonka ansoista operaattorit voivat estää liikennettä huijauspankkisivustoille parhaimmillaan kymmenissä minuuteissa.

Telia on estänyt parissa viikossa jo noin 70 000 Telian liittymäasiakkaan siirtymää huijauspankkisivustoille.

Operaattori torjuu huijauspankkisivustoja yhteistyössä pankkien ja viranomaisten kanssa.

Huijauspankkisivustojen torjunnalla operaattori pyrkii ennaltaehkäisemään asiakkaidensa joutumista verkkopetosten uhreiksi.

Telia on sitoutunut noudattamaan internetin avoimuutta eli verkkoneutraliteettia. Aktiivinen ja onnistunut petoksentorjunta kysyy poikkeuksellisen voimakkaita toimenpiteitä suomalaisten kotitalouksien ja yritysten digitaalisen arjen suojaamiseksi.