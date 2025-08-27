Datakeskusbuumi lisää osaajatarvetta infra-alalla
Suomeen rakenteilla olevat miljardiluokan datakeskusinvestoinnit kasvattavat infra-alan työvoimatarvetta voimakkaasti. Louhintahiekka on mukana useissa hankkeissa vastaten datakeskusten kriittisistä maa- ja betonirakentamisen vaiheista sekä maanalaisen tekniikan toteutuksesta.
Viimeaikaisten uutisten mukaan datakeskusrakentamisen kasvu Suomessa on erittäin vahvaa. Alan investoinnit ovat lisääntyneet globaalien teknologiayritysten sekä palveluntarjoajien tarpeiden myötä, sillä viileä ilmasto, puhdas sähkö, vakaus ja vahva digiverkko tekevät Suomesta houkuttelevan paikan datakeskuksille. Hankkeiden taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ulottuvat vuosiksi eteenpäin: rakentaminen synnyttää kymmeniätuhansia henkilötyövuosia ja pitkäaikainen toiminta satoja uusia työpaikkoja.
Louhintahiekalle kireällä aikataululla toteutettavat datakeskusten infraurakat tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää yhtiön laajaa osaamista vaativissa maa- ja betonirakennustöissä. Kattava oma kalusto tuo tilaajien arvostamaa toimitusvarmuutta. Hankkeissa Louhintahiekka vastaa muun muassa vaativista maa- ja betonirakentamisen vaiheista sekä maanalaisen tekniikan toteutuksesta luoden perustan datakeskusten teknisille ratkaisuille.
Datakeskusinvestoinnit ovat tuoneet infra-alalle täysin uudenlaista kysyntää. Ne edellyttävät aiempaa laajempaa ja erikoistuneempaa osaamista, mikä avaa uusia mahdollisuuksia monenlaisille ammattilaisille.
”Tarvitsemme nyt uudentyyppistä osaamista ohjelmistoista kustannusten hallintaan, turvallisuudesta sopimusjohtamiseen sekä ympäristöasioiden huomioimiseen, laadunvarmistukseen ja dokumentointiin. Siinä missä ennen yksi ihminen saattoi hallita kokonaisuuden, nykyään jokaiseen osa-alueeseen tarvitaan oma asiantuntijansa. Kansainvälisissä hankkeissa korostuu lisäksi esimerkiksi kielitaidon merkitys aivan uudella tavalla”, kertoo Louhintahiekan toimitusjohtaja Aapo Lahtinen. ”Olemme vastanneet kasvavaan tarpeeseen rekrytoimalla yli 60 henkilöä vuoden aikana, ja meillä on tälläkin hetkellä useita avoimia positioita.”
Hankkeiden mittakaava ja vaativuus avaavat houkuttelevia urapolkuja alan ammattilaisille, ja Louhintahiekka näkee tulevat vuodet suurena mahdollisuutena koko infra-alalle.
Louhintahiekka Oy luo kestäviä perustuksia ihmisten elämälle, yli sukupolvien, tarjoamalla laajat infra- ja betonirakentamisen palvelut sekä kiertotalouden ratkaisut yli 50 vuoden kokemuksella. Erityisosaamista ovat monimutkaiset ja teknisesti vaativat rakennuskohteet. Louhintahiekan palveluksessa työskentelee 115 henkilöä ja sen liikevaihto on arviolta kuluvalla tilikaudella yli 100 miljoonaa euroa. Yritys toimii läpi Suomen ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
