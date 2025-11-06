Promeister Akatemiasta tulee MEKO Akatemia
MEKO ottaa vuoden 2026 aikana käyttöön yhtenäisen koulutusbrändin Pohjoismaissa, Puolassa ja Suomessa, kun Promeister Akatemiana tunnettu koulutuspalvelu siirtyy toimimaan nimellä MEKO Akatemia. Muutos koskee ainoastaan brändiä: koulutustoiminta jatkuu markkinoittain kuten ennenkin, mutta yhteinen nimi selkeyttää MEKOn kansainvälistä koulutustarjontaa ja vahvistaa sen näkyvyyttä.
– Yhteinen brändi luo entistä selvemmän yhteyden kollegoihimme eri maissa ja tarjoaa paremmat mahdollisuudet jakaa osaamista ja kokemuksia. Tämä näkyy tulevaisuudessa varmasti koulutussisällöissä, teknisessä tuessa ja osaamisen laajemmassa hyödyntämisessä – niin sähköajoneuvojen kuin kehittyvän ajoneuvoteknologian osalta, kuvailee MEKO Finlandin toimitusjohtaja Sanna Reunanen.
Promeister Akatemia on kouluttanut suomalaisia autotekniikan ammattilaisia kattavasti aina ammatillisista perusopinnoista sähköajoneuvojen erityiskoulutuksiin. Uudistus tukee MEKOn strategiaa vastata nopeasti kehittyvän ajoneuvotekniikan ja sähköistymisen tuomiin osaamistarpeisiin. Yhtenäinen MEKO Akatemia -brändi tuo konsernin asiantuntemuksen entistä näkyvämmäksi ja helpommin saavutettavaksi kaikilla markkinoilla.
– Yhtenäisen nimen käyttöönotto vahvistaa mahdollisuuksiamme hyödyntää MEKOn laajaa osaamista ja varmistaa, että suomalaiset korjaamot ja alan ammattilaiset saavat jatkossa entistä parempia työkaluja tulevaisuuden haasteisiin, sanoo MEKO Akatemian koulutuspäällikkö Mika Makkonen, MEKO Finlandilta.
Lisätietoja:
Sanna Reunanen, MEKO Finland, toimitusjohtaja, sanna.reunanen@fi.meko.com, p +358 40 514 5406
Mika Makkonen, MEKO Akatemia, koulutuspäällikkö, mika.makkonen@fi.meko.com p +358 40 675 1199
