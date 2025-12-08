Suomen ensimmäinen hiilinegatiivinen sähköyhtiö Sähkötytöt aloittaa toimintansa
Uusi kotimainen sähköyhtiö Sähkötytöt aloittaa toimintansa tänään. Sähkötytöt on hiilinegatiivinen sähköyhtiö, mikä tarkoittaa, että yhtiö kompensoi sähkönkäytön ilmastovaikutukset yli 100-prosenttisesti. Jokainen käyttämäsi kilowattitunti pienentää hiilijalanjälkeä.
Sähkötyttöjen kohderyhmänä ovat kuluttajat, jotka ovat kyllästyneet piilokuluihin ja monimutkaisiin sähkösopimuksiin.
– Meidän juttu on ilmastopositiivisuus ja piilokuluttomuus. Sähkötytöiltä saa sähkösopimuksen, jossa jokainen kilowattitunti pienentää hiilijalanjälkeä ja laskun avatessa tietää täsmälleen, mistä maksaa, sanoo Sähkötytöt-brändin lanseerauksesta vastaava Suvi Heinonen.
– Olemme pyrkineet luomaan markkinoille vaihtoehdon, joka selväjärkisyydessään vastaa kuluttajien mieltymyksiä. Nimi Sähkötytöt kuvastaa haluamme tuoda alalle uutta, inhimillistä ja suoraviivaista energiaa, Heinonen jatkaa.
Sähkötytöt Oy perustettiin syksyllä 2025 ja yhtiötä on valmisteltu vajaa vuosi. Yhtiön missio on varmistaa, että vihreä sähkö on aidosti vihreää ja hinnat rehellisiä.
