Suomi EU:n jäsenenä 30 vuotta – juhlakolikkokortti
Tänään Europarlamentaarikko Aura Salla sai Brysselissä erityisen huomionosoituksen Suomen 30-vuotisen EU-jäsenyyden kunniaksi. Helsinki Mint on lanseerannut tätä merkkipaalua juhlistamaan erityisen 30 sentin kolikkokortin, joka on nyt saatavilla osoitteessa www.helsinkimint.fi.
”Olen kotoisin Suomen itärajalla sijaitsevalta alueelta ja ymmärrän hyvin, kuinka tärkeää Euroopan unionin jäsenyytemme on. Se osoittaa sitoutumisemme demokratian ja yhteisten arvojemme puolustamiseen, turvallisuutemme vahvistamiseen sekä kilpailukykymme edistämiseen. Tämä tänään vastaanottamani kolikkokortti symboloi yhteistä matkaamme ja muistuttaa Suomelle kuuluvasta paikasta Euroopan unionissa. Se on myös muistutus vastuustamme rakentaa tulevaisuutta lapsillemme ja tuleville sukupolville – ei vain tälle päivälle, vaan seuraaville kolmellekymmenelle vuodelle ja siitä eteenpäin”, kertoo Aura Salla
Helsinki Mintin, Suomen virallisen (keräily)rahojen valmistajan suunnittelema kolikkokortti –– on kunnianosoitus Suomelle osana Euroopan unionia. Nykyään Suomi on aktiivinen, käytännönläheinen ja tuloshakuinen EU:n jäsenvaltio. Sen politiikan painopisteitä ovat yhteisten arvojen edistäminen, kasvu ja kilpailukyky sekä tehokas sääntely. Näin voidaan vahvistaa Euroopan unionin sisäistä ja ulkoista turvallisuutta. Lisäksi Suomi painottaa EU:n kriisinkestävyyden ja muutoskyvyn kehittämistä – erityisesti sen kykyä reagoida ja hyödyntää globaaleja trendejä, kuten ilmastonmuutosta.
Design
Tätä julkaisua varten Helsinki Mint on lyönyt 20 ja 10 sentin Suomen eurokolikot, jotka on asetettu kolikkokorttiin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen julkaisu nähdään Suomessa. Kolikkokortin etupuolella näkyy numero 3, joka muodostaa luvun 30 yhdessä 20 sentin kolikon pyöreän muodon kanssa. Taustalla on kuvitus Suomen luonnosta, ja kääntöpuolella nähdään useita pieniä piirroksia Suomen eläinlajeista.
Avainsanat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsinki Mint
Sosiologia hopeaan puettuna: Helsinki Mint kunnioittaa Erik Allardtia juhlarahalla25.8.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Harva on vaikuttanut suomalaiseen yhteiskuntaan yhtä syvästi kuin professori Erik Allardt (1925–2020), yksi maamme merkittävimmistä yhteiskuntatieteilijöistä. Hänen ja yhteiskuntatieteiden kunniaksi valtiovarainministeriö on tilannut uuden juhlarahan, jonka on valmistanut Helsinki Mint. Ensimmäiset Suomen 20 euroa “Erik Allardt 100 vuotta – Yhteiskuntatieteet Suomessa” -juhlarahat luovutettiin professori Allardtin lapsille, Monica ja Jörn Allardtille sekä sosiologian emeritusprofessori Hannu Uusitalolle.
Hundraåriga Finnkampen får jubileumsmynt23.8.2025 19:23:53 EEST | Pressmeddelande
Stockholm – I samband med hundraårsjubileet för Finnkampen överlämnade Helsinki Mint det första Finland–Sverige friidrottslandskamp 100 år 20-euros silvermyntet till finländske idrottspåverkaren Antti Pihlakoski och till Svenska Friidrottsförbundets ordförande Johan Storåkers. Jubileumsmyntet har getts ut på uppdrag av Finlands finansministerium och är präglat av Helsinki Mint. Myntet finns även som 2-euros specialmynt i myntkort på tre språk.
Satavuotias Suomi–Ruotsi-maaottelu sai oman juhlarahan23.8.2025 19:23:53 EEST | Tiedote
Tukholma – Suomi–Ruotsi-maaottelun 100-vuotisjuhlan käynnistyessä Helsinki Mint luovutti ensimmäisen Suomi–Ruotsi-maaottelu 100 vuotta – 20 euron hopeisen juhlarahan suomalaiselle urheiluvaikuttajalle Antti Pihlakoskelle ja Ruotsin Urheiluliiton puheenjohtaja Johan Storåkersille. Juhlaraha on valtiovarainministeriön toimeksiannosta valmistettu, ja sen lyönnistä vastaa Helsinki Mint. Juhlarahasta on saatavilla myös kahden euron erikoisraha kolikkokortissa kolmella kielellä.
Suomen veteraanien kunniaksi on toteutettu juhlaraha – ensimmäinen lyöty juhlaraha luovutettiin sotainvalidi Antti Jahkoselle27.4.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Rami Saari sai kunnian ojentaa yhdessä Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviaisen kanssa ensimmäisen kultahopea-juhlarahan 100-vuotiaalle sotainvalidille Antti Jahkoselle. Juhlarahan on suunnitellut kuvanveistäjä Tapio Kettunen, ja sen nimellisarvo on 50 euroa. Juhlarahan virallinen liikkeeseenlaskija on alankomaalaisen rahapaja Royal Dutch Mintin alaisuudessa toimiva Helsinki Mint, joka on aloittanut Suomen käyttö- ja juhlarahojen lyömisen vuonna 2025.
Juhlaraha Suomen sotaveteraaneille5.12.2024 09:15:00 EET | Tiedote
Helsinki Mint julkistaa näin itsenäisyyspäivän kynnyksellä Suomen sotaveteraaneille omistetun juhlarahan. Juhlaraha on kunnianosoitus heille, jotka taistelivat kansamme vapauden puolesta. Juhlarahan on suunnitellut kuvanveistäjä Tapio Kettunen, joka on aiemmin suunnitellut useita juhlarahoja. Suomen veteraanit 50 euron kulta-hopearahan julkaisuajankohta on virallisesti huhtikuussa 2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme