Suomi EU:n jäsenenä 30 vuotta – juhlakolikkokortti

”Olen kotoisin Suomen itärajalla sijaitsevalta alueelta ja ymmärrän hyvin, kuinka tärkeää Euroopan unionin jäsenyytemme on. Se osoittaa sitoutumisemme demokratian ja yhteisten arvojemme puolustamiseen, turvallisuutemme vahvistamiseen sekä kilpailukykymme edistämiseen. Tämä tänään vastaanottamani kolikkokortti symboloi yhteistä matkaamme ja muistuttaa Suomelle kuuluvasta paikasta Euroopan unionissa. Se on myös muistutus vastuustamme rakentaa tulevaisuutta lapsillemme ja tuleville sukupolville – ei vain tälle päivälle, vaan seuraaville kolmellekymmenelle vuodelle ja siitä eteenpäin”, kertoo Aura Salla

Helsinki Mintin, Suomen virallisen (keräily)rahojen valmistajan suunnittelema kolikkokortti –– on kunnianosoitus Suomelle osana Euroopan unionia. Nykyään Suomi on aktiivinen, käytännönläheinen ja tuloshakuinen EU:n jäsenvaltio. Sen politiikan painopisteitä ovat yhteisten arvojen edistäminen, kasvu ja kilpailukyky sekä tehokas sääntely. Näin voidaan vahvistaa Euroopan unionin sisäistä ja ulkoista turvallisuutta. Lisäksi Suomi painottaa EU:n kriisinkestävyyden ja muutoskyvyn kehittämistä – erityisesti sen kykyä reagoida ja hyödyntää globaaleja trendejä, kuten ilmastonmuutosta.

Design

Tätä julkaisua varten Helsinki Mint on lyönyt 20 ja 10 sentin Suomen eurokolikot, jotka on asetettu kolikkokorttiin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen julkaisu nähdään Suomessa. Kolikkokortin etupuolella näkyy numero 3, joka muodostaa luvun 30 yhdessä 20 sentin kolikon pyöreän muodon kanssa. Taustalla on kuvitus Suomen luonnosta, ja kääntöpuolella nähdään useita pieniä piirroksia Suomen eläinlajeista.