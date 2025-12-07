SDP:n Aki Lindén: Hallituksen päätös leikata toimeentulotuesta on kohtuuton
Hallituksen esitys toimeentulotuen leikkauksista on kohtuuton ja perustuu täysin epärealistisiin laskelmiin säästöistä, kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aki Lindén (sd.) arvostelee.
– Orpon-Purran hallituksen leikkaus- ja työttömyyspolitiikka on ajanut yhä useamman ihmisen viimesijaisen turvan, eli toimeentulotuen, varaan. Vuonna 2024 toimeentulotukea sai 7 prosenttia koko väestöstämme. Tänä vuonna määrä on varmasti korkeampi, sillä toimeentulotukimenot ovat kasvaneet viime vuodesta yli 20 prosenttia. Kyse on kaikkein köyhimmistä ihmisistä. Nyt hallitus syventää heidän ahdinkoaan leikkaamalla toimeentulotuesta. Äärimmillään toimeentulotuki voitaisiin jopa puolittaa, mikä tarkoittaisi tuen tippumista alle 300 euroon kuukaudessa. Samaan aikaan hallituksella on riittänyt rahaa suurituloisimpien verotuksen keventämiseen, Lindén muistuttaa.
Toimeentulotukimenojen leikkauksella hallitus tavoittelee 70 miljoonan euron säästöjä. Lindénin mukaan säästölaskelmat ovat hataralla pohjalla.
– Hallituksen laskelmien mukaan toimeentulotukimenoja säästyisi 188 miljoonaa euroa, mutta työttömyysturvamenot kasvaisivat 148 miljoonaa euroa. Tästä valtio saisi verotuloja 30 miljoonaa euroa – ja hokkus pokkus, valtio säästäisi 70 miljoonaa euroa. Samalla lisääntyvä byrokratia kasvattaisi menoja 18 miljoonalla. Kyse on hölmöläisen peitonjatkamisesta, jonka hinnan maksavat heikoimmassa asemassa olevat. Eihän tätä kukaan asiantuntija kannata, mutta hallitus ei välitä.
Lindénin mukaan kaikki puolueet ovat yhtä mieltä siitä, että riippuvuutta toimeentulotuesta tulisi vähentää ja tuensaajien tulisi olla ensisijaisesti muiden tukien, kuten työttömyysturvan, varassa.
– Hallitus sivuuttaa täysin toimeentulotuen saajien todellisuuden. Ihmiset eivät ole toimeentulotuen varassa laiskuuttaan, vaan taustalla on usein haastavia elämäntilanteita, voimavarojen puutetta, terveysongelmia tai elämänhallinnan ongelmia. Ei uhka toimeentulotuen leikkauksesta saa siinä tilanteessa ketään työllistymään. Kohtuuttomien leikkausten sijasta tulisi keskittyä siihen, miten voidaan aidosti tukea ihmisten edellytyksiä työllistyä, Lindén päättää.
