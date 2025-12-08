Joulukuusien myyntipaikat 2025

Yhteinen joulu -tapahtuma tarjoaa seuraa ja joulumieltä 8.12.2025 09:18:23 EET | Tiedote

Joulu on perinteisesti juhla, jolloin kokoonnutaan yhteen. Kaikille avoin ja maksuton Yhteinen joulu -tapahtuma tarjoaa ohjelmaa ja seuraa niille, joiden ympärillä ei ole läheisiä ihmisiä, joiden kanssa joulua viettää.