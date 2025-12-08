Joulukuusien myyntipaikat 2025
Vaasassa joulukuusien myynti sallitaan tänä vuonna 11.–23.12. klo 9–21 ja 24.12. klo 9–12 välisenä aikana seuraavilla myyntipaikoilla:
- Palosaaren tori
- Suvilahden tori
- Läntisen Pitkäkadun ja Torikadun risteyksen P-alue
- Ratakadun pysäköintialue, kirjaston kohdalla
- Kaarlenkentän Rantamaantien puoleinen P-alue
Myyntipaikan hinta on 72,29 € / päivä ja sen voi lunastaa kansalaisinfosta. Maksun suorittaminen tarkastetaan päivittäin. Myyjiä velvoitetaan siivoamaan myyntipaikkansa päivittäin myynnin päätyttyä.
