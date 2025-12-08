Vaasan kaupunki - Vasa stad

Joulukuusien myyntipaikat 2025

8.12.2025 15:00:02 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasassa joulukuusien myynti sallitaan tänä vuonna 11.–23.12. klo 9–21 ja 24.12. klo 9–12 välisenä aikana seuraavilla myyntipaikoilla:

  • Palosaaren tori
  • Suvilahden tori
  • Läntisen Pitkäkadun ja Torikadun risteyksen P-alue
  • Ratakadun pysäköintialue, kirjaston kohdalla
  • Kaarlenkentän Rantamaantien puoleinen P-alue

Myyntipaikan hinta on 72,29 € / päivä ja sen voi lunastaa  kansalaisinfosta. Maksun suorittaminen tarkastetaan päivittäin. Myyjiä velvoitetaan siivoamaan myyntipaikkansa päivittäin myynnin päätyttyä.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasajoulukansalaisinfo

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Elina Vähälä tolkar Sjostakovitjs violinkonsert i Vasa5.12.2025 12:17:04 EET | Pressmeddelande

Elina Vähälä, en av Finlands mest lysande violinister, är inte bara professor vid Musikuniversitetet i Wien utan också en ovanligt mångsidig solist. Hon tolkar Dmitrij Sjostakovitjs andra violinkonsert under Vasa stadsorkesters konsert torsdagen den 11.12 kl. 18 i Vasa stadshus. Under kvällen medverkar också den högklassiga kammarorkestern Wegelius Kammarstråkar tillsammans med stadsorkestern.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye