Carboreal ja EarthX perustavat uuden ilmastometsän Lappiin

Turvepelloista hiilinieluksi

Yhteishanke – EarthX Forest – toteutetaan Rovaniemellä. Metsä perustetaan entisille turvepelloille, jotka ovat aiemmin olleet merkittäviä hiilidioksidipäästöjen lähteitä, mutta muuttuvat nyt elinvoimaisiksi boreaalisiksi hiilinieluiksi.

“Carborealin ja The Environmental Xperience at EarthX:n yhteistyö on rajat ylittävä ilmastoteko, joka perustuu mitattavaan ja läpinäkyvään vaikuttavuuteen. Tämä ei ole symbolinen ele: luomme todellista hiilidioksidia sitovaa metsää”, painottaa Carborealin toimitusjohtaja Salomo Vilén.

Uusi vaihe kansainvälisessä yhteistyössä

EarthX on kansainvälinen ympäristöalusta ja tapahtumaverkosto, joka kokoaa vuosittain yhteen päättäjiä, yritysjohtajia ja tutkijoita. Tänä vuonna mukana on yli 100 maata edistämässä kestävää kehitystä ja ilmastoinnovaatioita.

EarthX Forest -hankkeen odotetaan sitovan noin 13 000 tonnia hiilidioksidia. Hanke toimii pilottina mallille, jossa ilmastotyö yhdistyy läpinäkyvyyteen, mitattaviin tuloksiin ja paikallisiin hyötyihin. Tavoitteena on luoda esimerkki kansainvälisestä kestävän kehityksen yhteistyöstä.

“Yhteistyö on meille merkittävä ilmastoteko ja samalla tärkeä avaus Yhdysvaltojen markkinoille. Suomalaiseen tutkimukseen ja metsätalouden osaamiseen perustuva hiilinieluratkaisumme on skaalautuva vientituote, jolla on huomattavaa kansainvälistä potentiaalia”, Vilén kertoo.

Huomionosoitus ympäristöjohtajuudelle

Uusi metsä nimetään EarthX:n perustajan Trammell S. Crown mukaan. Crow on arvostettu yhdysvaltalainen filantrooppi ja ympäristöjohtaja, joka sai Ellis Island Medal of Honor -palkinnon vuonna 2019. Saman kunnianosoituksen ovat aiemmin saaneet mm. Ronald Reagan, Joe Biden, Googlen toimitusjohtaja Eric Schmidt ja Nobelin rauhanpalkinnon voittaja Malala Yousafzai.

Metsä rekisteröidään Suomen kiinteistörekisteriin Trammell S. Crown nimellä ja se suojataan vähintään 70 vuoden ajaksi. Hankkeella on Kiwa Inspectan ISO 14064-2 -sertifikaatti, ja sen laskenta perustuu suomalaiseen tutkimukseen, kenttädataan ja pitkäaikaiseen ekologiseen analyysiin.

Lisätietoa The Environmental Xperiencestä

Steve Bender

steve.bender@partnerships.earthx.org

https://environmentalxperience.com