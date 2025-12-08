Suomalaiset kansanedustajat vierailivat Sambiassa
Kansanedustajista koostuva Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) delegaatio vieraili 22.–28. marraskuuta Sambiassa keskustelemassa maan poliittisen johdon kanssa maiden välisen yhteistyön kehittämisestä ja tutustumassa maan ajankohtaisiin kehityskysymyksiin.
Sambia on Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön pitkäaikainen kumppanimaa, jossa Suomi on maaohjelman päättymisen jälkeen siirtynyt enemmän kohti kaupallistaloudellista yhteistyötä.
KPT:n delegaatiota johti toimikunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jani Kokko (sd.). Mukana olivat myös kansanedustajat Sari Tanus, KPT:n toinen varapuheenjohtaja (kd.), Eva Biaudet (r.), Janne Heikkinen (kok.), Inka Hopsu (vihr.), Ari Koponen (ps.), Mai Kivelä (vas.) ja Jouni Ovaska (kesk.). KPT:n delegaation kokoonpano oli vahva viesti siitä, että Suomi tukee kehitys- ja ulkopolitiikan avulla demokratian toteutumista ja sukupuolten tasa-arvoa. Sambiassa kiinnitettiin huomiota siihen, että suomaisessa parlamentaarikkoryhmässä oli mukana neljän hallituspuolueen ja neljän oppositiopuolueen edustajaa. Kansanedustajista neljä oli naisia ja neljä miehiä. Lisäksi delegaatioon osallistui KPT:n jäsenistä Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus (SASK).
Suomen ja Sambian vuosikymmeniä jatkuneen yhteistyön arvostuksesta ja diplomatian onnistumisesta kertoo se, että KPT:n delegaation ohjelmaan kuului poikkeuksellisen monta korkean tason tapaamista. Sambian poliittisesta johdosta delegaatio tapasi presidentti Hakainde Hichileman, teknologia- ja tiedeministeri Felix Mutatin ja pk-yritysten kehityksestä vastaavan ministerin Elias Mubangan. Sambian parlamentissa ryhmä keskusteli parlamentin puhemies Nelly Muttin kanssa.
Korkean tason keskusteluissa nousivat esille muun muassa kaupallinen yhteistyö, koulutussektorin merkitys Sambian kehitykselle ja ilmastonmuutokseen vastaaminen. Esillä oli myös maiden yhteistyö monenkeskisillä foorumeilla esimerkiksi YK:ssa ja Sambian osoittama vahva tuki Ukrainalle.
Delegaatio vieraili Finnfundin sijoituskohteisiin kuuluvassa Yalelon kalankasvatuslaitoksessa, joka on alansa suurin Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Tutustumiskohteisiin sisältyi myös EU:n rahoittama Kariba Dam Global Gateway -hanke, jossa on kunnostettu Sambian sähköntuotannolle tärkeä suurpato.
YK-järjestöistä vierailukohteisiin kuului Maailman ruokaohjelma WFP:n kouluruokahanke, jota Suomi on rahoittanut. Delegaatio vieraili lisäksi YK:n väestörahaston UNFPAn äitiysterveyshankkeessa. Suomen rahoittamista kansalaisjärjestöhankkeista KPT:n delegaatio perehtyi Demo Finlandin ja Pelastakaa Lasten toimintaan Sambiassa.
Taloudellisissa suhteissa esillä olivat muun muassa Sambian taloudelle elintärkeä kaivosala ja vierailu FQM:n Kansanshin kuparikaivokselle, jossa on laajasti käytössä suomalaista teknologiaa. Myös Geologian tutkimuskeskus (GTK) tekee Sambiassa uraauurtavaa mineraalikartoituksen laadunvalvonta ja –varmistustyötä. Kaikki yhteistyömuodot tukevat tärkeällä tavalla Sambian omia pyrkimyksiä kestävään kehitykseen.
Lisätietoja:
KPT:n pääsihteeri Marikki Karhu, puh. 050 525 8649, marikki.karhu@gov.fi
Kehityspoliittinen toimikunta on ainoa systemaattisesti ja laaja-alaisesti Suomen kehitysyhteistyötä sekä -politiikkaa seuraava ja analysoiva taho. Valtioneuvosto asettaa toimikunnan hallituskausittain. Sen jäsenistö koostuu eduskuntapuolueista, etu- ja kansalaisjärjestöistä sekä UniPID- verkoston yliopistoista.
Finnish MPs visit Zambia8.12.2025 15:33:41 EET | Press release
A delegation of Finnish Members of Parliament from the Development Policy Committee visited Zambia on 22–28 November to discuss with the country’s political leadership the development of cooperation between Finland and Zambia and to learn about topical development issues in the country.
Finländska riksdagsledamöter besökte Zambia8.12.2025 15:33:21 EET | Pressmeddelande
En delegation från Utvecklingspolitiska kommissionen som bestod riksdagsledamöter besökte Zambia den 22–28 november för att diskutera utvecklandet av samarbetet mellan länderna med landets politiska ledning och bekanta sig med aktuella utvecklingsfrågor.
