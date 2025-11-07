Tauno Taajamaa Kiinkon uudeksi toimitusjohtajaksi

Kiinko on kiinteistö- ja rakentamisalan johtava kouluttaja ja viimeisintä tietoa tarjoava koulutuskumppani. Kiinkon muodostavat yhdessä Kiinteistöalan Koulutuskeskus ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö. Tehtävänämme on tukea kiinteistö- ja rakentamisalan yritysten ja ammattilaisten menestymistä. Kuljemme rinnalla työuran ensiaskelista asti ja autamme vahvistamaan henkilökohtaista asiantuntijuutta - aina huippujohtoon asti. Viemme eteenpäin koko kiinteistö- ja rakentamisalan osaamista pitkäjänteisesti ja parhaiden asiantuntijoiden voimin lähes 50 vuoden kokemuksella.