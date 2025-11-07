Tauno Taajamaa Kiinkon uudeksi toimitusjohtajaksi
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinkon uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu FM, EMBA Tauno Taajamaa. Hän tulee toimimaan myös Kiinteistöalan Koulutussäätiön toimitusjohtajana ja rehtorina. Taajamaa aloittaa tehtävässään tammikuun 2026 alussa Kiinkon nykyisen toimitusjohtajan Jarno Tuimalan siirtyessä uuden työnantajan palvelukseen.
Taajamaa siirtyy Kiinkoon Professio Group Oy:n myyntijohtajan tehtävästä. Tätä ennen hän on toiminut liiketoimintajohtajana Management Institute of Finland MIF Oy:ssä ja Soprano Oyj:ssä sekä toimitusjohtajana Kansainvälisen kaupan koulutussäätiö Fintrassa.
”Olemme iloisia saadessamme Tauno Taajamaan Kiinkon uudeksi toimitusjohtajaksi. Taajamaan laaja kokemus koulutusliiketoiminnan johtamisesta sekä hänen vahvasti asiakaslähtöinen ja energinen työskentelytapansa vakuuttivat meidät”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Katariina Haigh.
"Olen innoissani ja kiitollinen mahdollisuudesta päästä kehittämään yhdessä huippuosaajien kanssa kiinteistö- ja rakentamisalan edelläkävijäorganisaatiota”, sanoo Kiinkon uusi toimitusjohtaja Tauno Taajamaa.
Lisätietoja:
Katariina Haigh, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 529 0190
Kiinko on kiinteistö- ja rakentamisalan johtava kouluttaja ja viimeisintä tietoa tarjoava koulutuskumppani. Kiinkon muodostavat yhdessä Kiinteistöalan Koulutuskeskus ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö. Tehtävänämme on tukea kiinteistö- ja rakentamisalan yritysten ja ammattilaisten menestymistä. Kuljemme rinnalla työuran ensiaskelista asti ja autamme vahvistamaan henkilökohtaista asiantuntijuutta - aina huippujohtoon asti. Viemme eteenpäin koko kiinteistö- ja rakentamisalan osaamista pitkäjänteisesti ja parhaiden asiantuntijoiden voimin lähes 50 vuoden kokemuksella.
