Menneisyyden suomalaiset suunnistivat vesillä kalliomaalausten avulla
Muinaisia rantaviivoja ja vesireittejä mallintamalla voidaan nähdä, miten ihmiset ovat tuhansia vuosia sitten liikkuneet Järvi-Suomen vesistöissä. Kalliomaalauksia on sijoitettu niin, että ne toimivat opasteina vesillä liikkuville.
Yliopisto-opettaja Karen Niskanen havaitsi Oulun yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassaan, että veneaiheiset maalaukset osoittivat turvalliset kulkureitit muuttuvissa vesistöissä ja kertoivat vesireittien varrella sijaitsevista merkittävistä paikoista.
Tutkimuksessa on hyödynnetty ensimmäistä kertaa uutta maankohoamisen mallintamisen menetelmää, jonka Niskanen on ideoinut yhdessä tutkijatohtori Aki Hakosen kanssa. Hakosen toteuttamalla GLARE-mallilla voidaan havainnollistaa karttakuvana, miltä jääkauden jälkeinen maisema on näyttänyt maankohoamisen eri vaiheissa.
Nykyisiä karttoja katsomalla on vaikea nähdä mennyttä, joten GLARE-malli on merkittävä apu menneisyyden tutkimukseen.
“Mallin avulla muutokset nähdään todella selvästi. Luomistamme kartoista voidaan havaita, miten turvalliset reitit ovat katkenneet tai muuttuneet vaarallisiksi, kun maa on kohonnut ja maisema muuttunut. Ihmisten on täytynyt siirtyä käyttämään uusia reittejä. Uskon, että kalliotaidetta on sijoitettu reiteille, joita pitkin on ollut turvallista kulkea”, Niskanen kertoo.
Niskanen yhdisti tutkimuksessaan veneitä esittävät kalliomaalaukset ja havaitsi, että ne sijoittuvat kahden merkittävän kalliomaalauspaikan Saraakallion ja Astuvansalmen välille, joiden välillä tutkimuksen mukaan kulkivat turvalliset reitit.
Tutkimuksessa kalliotaidetta lähestytään osana muuttuvaa maisemaa yksittäisten kuvien sijaan. Se kertoo arkeologian alalla poikkeavalla tavalla siitä, miten ihmiset ovat ymmärtäneet ympäristöään. Maankohoamisen seurauksena nousevat kalliot ovat säilyttäneet ihmisten muistoja ja kertovat siitä, millainen ihmisen suhde luontoon on ollut aikojen saatossa.
“Emme ole tienneet kauheasti siitä, mitä ihmiset ovat ajatelleet ympäristöstään. Tutkimukseni perusteella voidaan nähdä, miten ihmiset ovat sopeutuneet muuttuvaan luontoon ja esimerkiksi muuttaneet tapaansa liikkua vesistöissä reittien muuttuessa.”
Suhteesta luontoon kertovat myös tarinat kallioihin kätkeytyvästä voimasta ja niiden elävästä luonteesta. Ihmiset ovat voineet pyytää kallioista voimaa raaputtamalla kivenmurusia kallion märistä kohdista, joita kutsuttiin itkeviksi kallioiksi. Kalliomaalauksilla on voitu antaa tällaisille merkittäville paikoille lisää toimijuutta ja korostaa luonnon aktiivista roolia.
Tutkimuksessa kehitettyjen entistä tarkempien mallien avulla voidaan paremmin suojella kalliomaalauksia ja esitellä niitä yleisölle. Tuloksia voidaan hyödyntää samanlaisten ympäristöjen tutkimiseen globaalisti.
Karen Niskasen arkeologian alan väitöskirja Kalliot liikkuvat. Kalliot muistavat. Kalliot itkevät. Liikkuminen, muistaminen ja animismi Suomen kalliomaalauksissa tarkastettiin Oulun yliopistossa 2. joulukuuta.
Tutustu väitöskirjaan
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yliopisto-opettaja Karen Niskanen, p. 050 5378070, karen.niskanen@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Anna-Maria Hietapelto, p. 040 7650015, anna-maria.hietapelto@oulu.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on yli 18 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Oululainen 6G-tutkimus on ällistyttävän laajaa: kaksoiskäyttöteknologioita, palkittuja tutkimuksia, terveysinnovaatioita, tuhansia julkaisuja ja satoja kumppanuuksia9.12.2025 07:07:00 EET | Tiedote
Maailman ensimmäisenä 6G-tutkimuskokonaisuutena jo vuonna 2018 aloittanut Oulun yliopiston 6G-lippulaiva julkaisee uusimpia tuloksiaan ja yhteistyökumppanuuksiaan jo yhdennessätoista 6G Waves -lehdessään. Kyseessä on yleistajuisesti kirjoitettu julkaisu langattoman tietoliikenteen tutkimuksesta ja uuden teknologian sovellusmahdollisuuksista.
Kaupallisilla dna-testeillä etsitään isiä8.12.2025 08:32:00 EET | Tiedote
Sylkinäytteisiin perustuvat kaupalliset dna-testit ovat muuttaneet tapaa, jolla ihmiset etsivät biologisia juuriaan. Tutkija näkee laajenevassa ilmiössä myös ongelmia.
Uusia mittausmenetelmiä metaanivuotojen seurantaan4.12.2025 07:49:00 EET | Tiedote
EU-rahoitteisen Aurora Interreg -hankkeen MEQALin tutkijat kehittävät uusia menetelmiä metaanipäästöjen havaitsemiseen ja määrän arviointiin erilaisissa kohteissa. Äskettäin he vierailivat Gasgridillä Suomessa nähdäkseen, miten olemassa olevaa teknologiaa käytetään päästöjen mittaamiseen käytännössä.
6G-testikeskuksen yritysasiakkaat tekevät monipuolisesti tuotteita puolustusteollisuuteen3.12.2025 07:07:00 EET | Tiedote
Oulun yliopiston 6G-testikeskus on ollut toiminnassa noin vuoden ja lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle, kuten tällaisessa maailmantilanteessa ja puolustusteollisuuteen kaksoiskäyttötuotteita tarjoavia yrityksiä markkinoille auttaessa pitääkin. Neljä kumppaniyritystä eli Scaleout, Wayren, Microamp ja Winse Power ovat kaikki olleet mukana testeissä DIANA Challenge -prosessin kautta. Suorana asiakkaana on ollut Tambest. Nämä viisi voidaan nyt tuoda julkisuuteen. Seuraavan vuoden asiakasyritysten valinta on jo käynnissä.
Sylki on lupaava vaihtoehto nenänielunäytteelle lasten hengitystieinfektioiden diagnostiikassa3.12.2025 06:45:00 EET | Tiedote
Uuden tutkimuksen mukaan sylkemällä annettu näyte voi toimia luotettavana vaihtoehtona perinteiselle nenänielusta otettavalle tikkunäytteelle lasten hengitystieinfektioiden diagnostiikassa. Useimmille lapsille sylkinäytteen antaminen on nenänielunäytettä myös huomattavasti miellyttävämpää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme