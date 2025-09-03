Oikeusguru-kilpailun pääpalkinnot Helsinkiin ja Nurmoon – palkintona opiskelupaikka oikiksesta
Lukiolaisten Oikeusguru-kilpailun on voittanut Eeli Kaijalainen, joka opiskelee Helsingissä Oulunkylän yhteiskoulun lukiossa. Kaijalainen ja kilpailussa toiseksi sijoittunut Lotta Suomela Nurmon lukiosta palkittiin oikeustieteen opiskelupaikoilla. Juristiliiton sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOLin järjestämän kilpailun finaali ratkottiin tänään 8.12.2025 Helsingissä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Oikeusgurun alkukilpailuun ilmoittautui 445 lukiolaista ympäri Suomen. Kahdeksan parasta etenivät tänään pidettyyn finaaliin, jossa kaksi parhaiten menestynyttä saivat palkinnoksi oikeustieteen opiskelupaikat. Toinen paikoista on Lapin yliopistossa ja toinen Itä-Suomen yliopistossa.
Finaalikokeeseen sisältyi sekä kirjallinen että suullinen osuus ajankohtaisine kysymyksineen. Kirjallisen osuuden aiheena oli asunto-osakeyhtiölaki. Esseessä osallistujat pohtivat osakkaan ja taloyhtiön vastuunjakoa kuvitteellisessa remonttitapauksessa.
Suullinen osuus testaa kilpailijoiden argumentaatiotaitoja aiheella, johon ei ole yksiselitteistä oikeaa tai väärää vastausta, ja jota voi pohtia useammasta näkökulmasta. Tänä vuonna osuus käsitteli sananvapautta ja sitä, rajoitetaanko sananvapautta Suomessa.
Kilpailun voittanut Eeli Kaijalainen suuntaa oikeustieteen opintoihin innolla. Hän kannustaa muitakin oikiksesta kiinnostuneita osallistumaan Oikeusguruun avoimin mielin.
– Jos joku miettii, kannattaako kisaan lähteä mukaan, niin ehdottomasti kannattaa, hän sanoo.
Kaijalainen kiitti lämpimästi myös muita kilpailun finalisteja.
– Täällä oli niin mukavaa porukkaa! Tullaan varmasti törmäämään ylipistolla ja työelämässä.
Juridiikan pariin tarvitaan moninaisia osaajia
Juristiliitto ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL järjestävät Oikeusguru-kilpailun vuosittain. Kilpailussa mitataan lukiolaisten oikeudellista ajattelua ja lakitietoa sekä tutustutetaan lukiolaisia oikeustieteen opiskeluun.
– Kaiken kaikkiaan kilpailuun osallistui jälleen tänä vuonna todella osaavia lukiolaisia. Kiitos kaikille kisaajille. Finaali huipensi tietenkin syksyn ja oli kovatasoinen. Nuoria voi vain ihailla, Juristiliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander kiittää.
– Toivomme tietenkin, että mahdollisimman moni kilpailuun osallistuja saa kipinän oikeustieteen opintoihin ja löytää tiensä lakialan ammatteihin. Juridiikan pariin tarvitaan osaajia mahdollisimman moninaisella taustalla.
Kilpailun kaksi parasta saivat opiskelupaikat oikeustieteelliseen. Opiskelupaikat tarjoavat Itä-Suomen ja Lapin yliopistot.
Opiskelupaikkojen lisäksi voittaja sai Juristiliiton 1 000 euron stipendin ja toiseksi tullut 500 euron stipendin. Kolmanneksi sijoittunut kilpailija sai 250 euron stipendin. Tämän lisäksi kaikki finalistit saivat lahjakortit.
Oikeusguru 2025 -finaalin kolme parasta:
1. Eeli Kaijalainen – Oulunkylän yhteiskoulun lukio (Helsinki)
2. Lotta Suomela – Nurmon lukio (Seinäjoki)
3. Iiris Oksanen – Kalevan lukio (Tampere)
Muut finalistit aakkosjärjestyksessä:
Aku-Kalle Juhola – Espoon yhteislyseo
Amalia Lounaja – Tampereen norssi
Ema Canhasi – Helsingin luonnontiedelukio
Milla Pavlushkova – Ressun lukio (Helsinki)
Niko Ojaniemi – Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio
